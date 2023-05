Bouli Lanners abandonne la réalisation et ouvre un théâtre de marionnettes avec son épouse Elisabeth Ancion : "C’est très libérateur!"

Elisabeth Ancion, alias Elise, est scénariste, costumière pour une quinzaine de films dont Les premiers, les derniers de Bouli Lanners (Meilleurs Costumes aux Magritte 2017) et metteuse en scène de théâtre. Formée à l’Insas, elle fut la première à coacher Bouli comme acteur pour Eldorado (2008), coscénarisa Les Géants (2011) et participa à l’écriture de tous ses scénarios.

Le regard clair, le cheveu relevé en chignon, le chandail élégant, aussi fine et discrète que son homme n’en impose, c’est elle qui nous accueille dans leur demeure aux allures de Manderley.

Un théâtre en circuit court

Bouli Lanners, toujours aussi volubile, est au paradis dans son atelier, au milieu de la sciure, des ciseaux à bois, des polychromes et des acryliques. Il ponce, sculpte, fuselle, restaure les marionnettes liégeoises suspendues aux tringles et qui n’attendent que de croiser l’épée derrière le castelet. Certaines datent d’hier et d’avant-hier, d’autres, transgenre, black ou beur, s’inscrivent dans notre réalité. Toutes prendront bientôt vie au “Théâtre transmissionnaire de la couverture chauffante”, qui ouvrira ses portes fin octobre, quatre fois par semaine, pour une trentaine de spectateurs collés serrés. Un projet circuit court en osmose avec la philosophie de vie du couple et loin de l’industrie du cinéma dans laquelle le réalisateur ne se retrouve plus.

Pourtant, l’année 2023 sera à marquer d’une pierre blanche pour lui. Auréolé de toutes parts, avec un César, celui du meilleur second rôle pour La nuit du 12 et deux Magritte – meilleur film et meilleure réalisation – pour Nobody Has to Know, le comédien et réalisateur sur le tard vient de connaître une reconnaissance taillée à la mesure de sa carrure extra-large. Il ne faut toutefois pas être grand clerc pour deviner que les lauriers ne lui plaisent réellement que lorsqu’ils s’épanouissent dans la nature qui leur est si chère à tous deux, comme en témoignent le jardin, le potager et ce bois à l’arrière acheté pour protéger l’environnement et freiner les ardeurs des promoteurs immobiliers.

Bouli Lanners, dans son atelier. ©JC Guillaume

Ce qui aujourd’hui met réellement Bouli Lanners en joie, c’est le projet qu’il caresse de longue date et qu’il va réaliser grâce à son épouse, Elisabeth Ancion, sans qui, déclara-t-il lors de la remise des Magritte, il n’aurait jamais pu écrire une aussi belle histoire d’amour… Elise est aussi fille de Jacques Ancion (1942-2022) , fondateur du théâtre de marionnettes Al Botroûle, une institution à Liège.

Dans tout deuil, dit-on, existe un cadeau caché. Est-ce le décès de Jacques Ancion qui vous a permis de reprendre le flambeau?

Bouli Lanners: C’est vrai que cela me travaillait depuis un moment mais quand Jacques Ancion était toujours en vie, je n’osais pas en exprimer le désir. Puis il y a eu son décès et l’héritage de cet incroyable patrimoine.

Elisabeth Ancion, le théâtre de marionnettes est inscrit dans votre ADN…

E.A.: Je me souviens très bien de la construction du théâtre en 1973. On a grandi comme enfants aidants. On aidait à manipuler, à faire le bar, pour les déplacements… J’ai bossé avec mes parents, Jacques Ancion et Françoise Gottschalk, qui était aussi costumière. J’avais envie de continuer dans le théâtre et je me suis inscrite à l’Insas. Par la suite, j’ai fait intervenir plusieurs fois des marionnettes dans des spectacles que j’ai mis en scène, comme dans Normal, avec Isabelle Darras. Et puis, quand on a ramené les marionnettes ici, cela m’est apparu comme une évidence…

L’art de la marionnette reste souvent associé à l’enfance au point d’être parfois dédaignée alors qu’elle revient à l’avant-plan et que certains grands artistes comme William Kentridge ou Leos Carax lui redonnent vie…

B.L.: Quand je parle des marionnettes, les gens imaginent Guignol, la gaine, les bagarres, les coups de bâton… Or, c’était déjà les Guignols de l’info. Avant, il y avait quarante théâtres de marionnettes à Liège. C’est le cinéma qui a tué la marionnette. En y revenant, c’est comme un juste retour des choses. On passe du cinéma avec des centaines de milliers de spectateurs à un théâtre de trente places. On est deux ou trois à manipuler et pourtant, le pouvoir de suggestion est énorme. On retrouve une petite jauge, du spectacle vivant, des figurants qui nous représentent en tant qu’êtres humains ainsi que le plaisir des dialogues, de l’autonomie. On écrit seul, quand on veut. On est acteurs, directeurs, non subsidiés. On ne doit pas passer devant des commissions, on n’a plus de réunions à n’en plus finir. C’est très libérateur.

guillement C’est le cinéma qui a tué la marionnette. En y revenant, c’est comme un juste retour des choses

Et le cinéma, c’est vraiment fini ?

B.L.: Pas comme acteur. Mais j’arrête la réalisation car je ne me retrouve plus dans cette industrie avec des films qui sont de plus en plus considérés comme des produits commerciaux, des voyages en avion pour aller à Cannes, un gaspillage à tous les étages. Je ne suis plus en adéquation avec ce monde-là. C’est trop lourd à porter. Le marché s’effondre. De toute façon, je n’ai jamais eu le sentiment de faire partie de la famille du cinéma même si j’y ai des amis. Et puis, en tant que professeur à l’Insas, je veux aussi laisser la place aux 150 réalisateurs que j’ai formés. Je n’ai pas eu de difficultés à convaincre Élise même si elle portait le deuil de son papa.

Vous êtes donc montré beaucoup moins timide que lorsque vous l’avez rencontrée?

B.L.: Oui ! Mais j’ai tout de même mis 25 ans à lui dire les choses! Toutes les planètes se sont alignées. J’en avais marre du cinéma. On est dans la filiation, dans l’air du temps. Les gens ont envie de ça, d’art vivant, de se retrouver… On consomme moins. Ici, c’est zéro déchet.

Futur Sarrasin en attente de jouer au Théâtre (transmissionnaire) de la couverture chauffante. ©JC Guillaume

De la sculpture au jeu en passant par la mise en scène, les costumes, l’écriture parfois, vous faites tout de A à Z. Il s’agit d’un véritable travail d’artisanat…

B.L.: C’est cela qui nous plaît. Il y avait mon atelier de peinture, ma première vraie passion. Je repeins les marionnettes à l’ancienne pour qu’elles aient une texture, une carnation. Élise, elle, avait fait de la mise en scène. Elle est née dans la marionnette. Elle a toujours travaillé sur mes scénarios et en plus, elle fait des costumes. On a dépiauté chaque marionnette de A à Z et grâce à l’atelier qui s’est ouvert à Liège, j’apprends à sculpter. On a tous les deux envie de raconter des histoires. Et puis, il y a le bar! Les gens aiment se retrouver au café. À Hocheporte, au Théâtre Al Botroûle, le moment où on se retrouvait au bar était aussi important que celui du spectacle.

Qu’évoque la marionnette en vous?

B.L.: Quand je travaille la peinture pour obtenir des carnations du XIXe, cela touche à quelque chose de mystique, à la fascination, à l’émoi, comme pour mon amour de la peinture.

E.A.: C’est un petit objet qu’on doit habiller, déshabiller, soigner. On lui fait des cheveux. Il y a quelque chose de très maternel. On peut tout inventer et, selon qu’on les habille en guenilles ou en robes de princesse, leur caractère changera. Comme pour tout ce projet, je travaille à l’économie d’échelle. Je n’utilise que des tissus et accessoires de récupération. On fait les brocantes, je reçois des échantillons…

On peut tout inventer et, selon qu’on les habille en guenilles ou en robes de princesse, leur caractère changera.

B.L.: Grâce à cette économie de moyens, la marionnette garde un pouvoir de suggestion puissant. Nous n’aurons pas peur de la beauté de la mise en scène. Certaines marionnettes sont de véritables œuvres d’art. Elles sont très codifiées et fonctionnent par classes sociales avec les rois, les Sarrazins, les preux, le petit peuple… C’est un art qui s’adressait aux adultes qui n’avaient pas les moyens d’aller au théâtre et à l’opéra. Un bonimenteur viendra chaque fois raconter l’histoire, celle de chevaliers ou de chansons de gestes, et des liens se tisseront avec l’actualité comme avec les inondations de 1926 qui font écho à celles de l’an dernier. On croisera aussi la fille des Thénardier et Tchantchès pourra évoluer du XIXe jusqu’à Manhattan…