"Mon âme est chrétienne, mon ADN est musulman": l’humoriste Mehdi Djaadi raconte son histoire singulière sur scène

Le parcours de Mehdi Djaadi, qu’il raconte dans son seul en scène Coming Out est absolument singulier. Originaire d’une famille algérienne musulmane, il grandit dans les quartiers populaires de sa ville, fit un long et lourd parcours dans la délinquance avant de s’ouvrir progressivement à la spiritualité et à l’art – celui des mots et du théâtre. “Mon parcours, confirme-t-il, est un long cheminement jalonné de rencontres et d’un éveil progressif à la beauté. J’utilise l’espace de liberté qu’offre la scène pour raconter cette histoire singulière qui, je l’espère, peut rejoindre chacun. ”

Une soif de liberté et de beauté

Et c’est le cas. Très bien écrit et très bien joué, Coming Out (mis en scène par Thibaut Evrard) remplit les salles depuis quatre ans (dont l’Olympia de Paris le 16 juin prochain), alors que Mehdi Djaadi a été nommé aux Molières 2023 dans la catégorie “seul en scène”. Outre l’écriture, la force de Coming Out est la sincérité du propos, la capacité du comédien à camper les différents personnages qu’il aura croisés, et un humour ravageur qui n’épargne personne (dont certaines réalités de l'islam qu'il regarde avec sévérité). Cet humour ne tombe pour autant jamais dans le cynisme ; il ouvre au contraire à l’émerveillement, en soulignant la générosité de nombreux personnages à travers leurs limites, leurs tics et leurs faiblesses.

“Je pense que c’est ma mère qui nous a ouverts, petits, l’attention aux mots et à la curiosité. La seule sortie que nous avions le droit de faire était la bibliothèque, le mercredi après-midi. Elle nous y déposait à 14 heures et, le regard sévère, nous interdisait d’en sortir avant 17 heures. Les livres m’ont ouvert à l’observation de mes contemporains et de l’âme humaine. ”

Adolescent, Mehdi Djaadi est épris de liberté. Il cherche alors un exutoire dans la délinquance, par laquelle il teste les limites. Puis un jour, en entrant par curiosité et provocation dans un temple protestant avant de pousser les portes des églises catholiques, il est marqué par la beauté des chants, de la liturgie, la finesse littéraire de la Bible et la liberté à laquelle ouvre le cœur à cœur avec Dieu. “Aujourd’hui, j’essaye de suivre Jésus et de devenir un artisan de paix. Je reste très libre par rapport à l’institution, il y a également beaucoup de dimensions que j’admire dans l’islam, mais je me suis marié à l’Église, j’aime les sacrements qu’elle propose, la confession, l’eucharistie (la messe) où Dieu s’incorpore en nous pour nous pousser à sortir de nous-mêmes. ”

La grandeur du spectacle est aussi qu’il est l’histoire d’un itinéraire auquel Mehdi Djaadi ne veut mettre aucun point final. “Mon âme est chrétienne, mon ADN est musulman et je pourrais ajouter que demain je ne sais pas ce que je serai. Je ne rejette rien de mes racines et j’aime dire que ce spectacle est en quelque sorte l’éloge de la transidentité”, c’est-à-dire du mille feuille qui nous constitue tous.

En Belgique pour deux dates

“Évoquer le religieux avec humour est toujours délicat”, souligne Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d’Or qui a accueilli pour une soirée Coming Out au printemps, et qui s’était attelé au même exercice en jouant la pièce Sisters il y a quelques années. “Mehdi Djaadi le fait avec finesse et beaucoup d’humour. C’est également un comédien de talent qui ose camper une diversité de personnages et de situations, ce qui apporte beaucoup de fraîcheur tant cela devient rare aujourd’hui”.

Mehdi Djaadi sera en Belgique pour deux dates, à Bruxelles le 13 juin (20h à l’espace Lumen) et à Liège le 20 juin (20h au Théâtre du Trianon).

Infos et réservation : pour Bruxelles : https://www.billetweb.fr/coming-out-bruxelles et pour Liège https://www.billetweb.fr/coming-out-liege