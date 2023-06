“J’aime beaucoup ici” d’Isabelle Jonniaux au Varia: dérive urbaine, désirs humains

Isa l’exploratrice

”Je ne crois pas au hasard”, glisse Isa l’exploratrice. Les récurrences surtout – sous forme de mots, de motifs, d’autocollants, de tags… – alimentent sa manière rhizomatique de parcourir, observer, penser, glaner, tisser des liens, débusquer des traces. Qu’elle fixe en photo.

D’ailleurs, J’aime beaucoup ici se présente d’abord sous la forme d’une installation. Avant de prendre place dans le gradin, le public est invité à circuler parmi les dizaines, voire les centaines d’images qui occupent l’espace. La scénographie de Cécile Balate, tirant parti du sol comme de la verticale, avec aussi ses tapis d’herbe ou de bitume (en images) à dérouler, incite à la déambulation. Quant aux lumières de Christophe Van Hove, tantôt franchement théâtrales, tantôt résolument urbaines avec des tonalités d’éclairage public, elles ajoutent du relief aux paysages esquissés en 2D. Tandis que la performeuse, elle, réactive et redimensionne ces images à l’aide d’un appareil-photo connecté.

Chaque personne a reçu en outre, avec la feuille de salle, un post-it sur lequel noter un verbe d’action, avant de le déposer à côté d’une de ces photos. Verbes que la performeuse intégrera à un moment du spectacle, incluant la sensibilité exprimée par les personnes présentes à celle qu’elle livre sur le plateau.

Entre trouvailles fortuites et pensée construite

Mise en jeu ou mise en je? Les deux s’appliquent dans le parcours que trace Isabelle Jonniaux – avec les regards complices d’Olivier Hespel pour la dramaturgie et d’Anne Thuot pour la mise en scène, sans oublier les sons sculptés par Loïc Le Foll. Des rumeurs, des voix, distinctes ou non, des chants, comme celui qu’entonnent les fans d’une équipe de foot revenue de loin. “Allez l’Union!” Plus qu’un hymne de stade, “c’est un chant politique, une supplique citoyenne”, sourit Isabelle Jonniaux.

Outre la performance scénique d’une collection de détails sélectionnés avec soin – ce qu’il est aussi –, J’aime beaucoup ici s’articule entre digressions et liens, entre trouvailles fortuites et logique, entre vagabondage et pensée construite. Avec des références aux travaux et écrits de spécialistes (l’anthropologue Anna Tsing à propos de la vulnérabilité comme clef d’adaptation, l’auteur et paysagiste Gilles Clément sur le “jardin planétaire”…) et un attrait sans cesse renouvelé pour ce qui nous échappe a priori, les petites choses, les petites gens aussi, les signes et les êtres qui font qu’obstinément l’humain jaillit dans l’urbain.