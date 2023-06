À Mons, depuis l’été dernier, le festival qui inaugure l’été s’est émancipé du seul Carré des Arts pour gagner tant les lieux culturels que l’espace public de la cité du Doudou. Théâtre et musique sont toujours au menu, avec cette année notamment Hedda d’après Ibsen, Axel Cornil dans Macadam Circus, ou encore les quatre cowboys dérisoires de Desperado, mais aussi le conte musical Toi et moi à Lesbos, l’immortelle Flûte enchantée de Mozart, jusqu’à la soirée de clôture avec Kumbia Boruka et Rokia Bamba.

Atypiques et au grand air, plusieurs rendez-vous valent leur pesant de crème solaire. La joyeuse procession du Mouvement Pascalien avec Venez et marchez !, la fête en fanfare de Plaza Mayor, le Parc en famille et ses activités pour tous les âges, ou encore le ballet cycliste déluré de La Bande à Tyrex.

-- > Du 28 juin au 8 juillet – www.surmars.be

Vacances Théâtre Stavelot

Entre abbaye et chapiteau, les VTS offrent des configurations diverses pour des propositions qui le sont tout autant, au fil de 10 jours et 30 représentations.

Têtes d’affiche et (re) découvertes. Serge Demoulin a programmé des vedettes (André Manoukian, Antoine Duléry), des reprises pleines de sens et de saveur (Traces – Discours aux nations africaines de Felwine Sarr par Étienne Minoungo, Fritland de et par Zenel Laci), des visages neufs sur nos scènes (la comédienne, romancière et chroniqueuse Roukiata Ouedraogo), du théâtre musical (Tacoma Garage), des concerts intimistes (Karin Clercq) ou spectaculaires (Lay This Drum !), des cheminements poétiques (Froufrou, une vie sauvage de Caroline Lamarche par Gaëtan Lejeune, Heureux qui comme Ulysse par Dominique Rongvaux). Parmi bien d’autres choses encore dont, le dimanche 9, le programme familial les P’tits Festarts.

En prélude, le 30 juin, l’Espace culturel de Trois-Ponts accueille Les Garçons et Guillaume, à table !

-- > Du 7 au 16 juillet – www.festival-vts.net

Il est temps d’en rire !

Détente. Pour le 4e été consécutif, le festival Il est temps d’en rire ! déplie ses transats au bord du Lac de Genval. Créé en plein Covid par Thibaut Nève et David Hellebrandt, ce nouveau rendez-vous estival se veut une bulle de détente, avec dégustation de boissons et produits locaux, musique live et spectacles d’humour.

Théâtre. Après la comédie Les Envies sauvages de Céline Scoyer en 2022, place cette année, du 5 juillet au 5 août, à la pièce culte Nuit d’ivresse de Josiane Balasko. Thibaut Nève, Odile Mathieu et Julien Van Boeckel forment le trio désarmant de cette comédie mise en scène par Nathalie Uffner.

Stand-up. La deuxième partie du festival sera, dès le 17 août, dédiée à l’humour avec Stand-up, mode d’emploi 2 ! ou comment découvrir les rouages et coulisses du stand-up (avec Laetitia Mampaka, Dave Parcœur…) tandis que le festival se clôturera avec des têtes d’affiche telles que Inno JP, Véronique Gallo, Manon Lepomme…

-- > Du 5 juillet au 3 septembre – Lac de Genval – www.ilesttempsdenrire.be

Bruxellons !

Anniversaire. Cet été aura une saveur toute particulière au Karreveld, à Molenbeek : le festival Bruxellons ! fête son 25e anniversaire. À ses débuts, en 1999, une seule pièce était présentée : Arlequin poli par l’amour de Marivaux. Cet année, pas moins de 25 spectacles différents (Le Canard à l’orange, Notre soleil, Le Manoir de Silver Lake, Ramsès II…) seront joués dès le 10 juillet. Une programmation éclectique avec un maître mot : offrir du théâtre de qualité accessible au plus grand nombre.

West Side Story. Depuis 2015, Bruxellons ! se distingue par la présentation de comédies musicales de haut vol (Evita, My Fair Lady, Blood Brothers…). Pour fêter ses 25 ans, le festival présente l’un des plus grands classiques du monde des musicals : West Side Story, l’amour impossible de Maria et Tony, sur fond de guerre des gangs, de haine et de racisme, dont la musique composée par Leonard Bernstein est devenue extrêmement populaire.

-- > Du 10 juillet au 24 septembre – château du Karreveld – www.bruxellons.be

"Le Canard à l'orange" de William Douglas Home sera joué cet été au Karreveld. ©Gaël Maleux

Au Château de Modave

En plein air – avec une solution de repli en cas d’intempéries, comme il se doit –, Modave se fait une nouvelle fois le cadre de la création estivale de la Cie Lazzi, dont le billet donne accès à la visite du château et de ses jardins.

À côté de La Fontaine. Rafraîchissante idée que celle-là, au propre comme au figuré puisque, cette année, Christian Dalimier, Evelyne Rambeaux, Nicolas Vanderstraeten et Pascale Vander Zypen s’aventurent dans l’œuvre foisonnante et fantasmagorique du fameux fabuliste. Né en 1621 à Château-Thierry, dans la campagne française, Jean de La Fontaine – au-dessus du berceau de qui ses parents s’échangent des noms d’oiseaux – deviendra “homme libertin en amour et fidèle en amitié, riche en rimes et pauvre en écus”. Sa vie et son œuvre s’entremêlent dans ce spectacle qui convoque tant les figures historiques que les personnages fabuleux.

-- > Du 11 au 30 juillet – www.modave-castle.be

Spectacle théâtral à Villers-la-Ville

Patrimoine. Voici plus de 35 ans que l’Abbaye de Villers-la-Ville se mue chaque été en un incroyable théâtre à ciel ouvert. Hamlet, Dom Juan, La Reine Margot, Les Misérables, Le Bossu, Caligula, Le Petit Prince, Roméo et Juliette…, les plus grandes œuvres populaires ont été montées dans le magnifique décor naturel des ruines de Villers-la-Ville, joyau du patrimoine wallon.

Lucrèce Borgia. Cet été ne fera pas exception puisque c’est la verve puissante de Victor Hugo qui fera vibrer les spectateurs avec le mélodrame Lucrèce Borgia, mis en scène par Emmanuel Dekoninck. Entourée de Georges Lini, Denis Carpentier, Jérémie Zagba…, Catherine Conet endossera le rôle de cette femme de pouvoir née en 1480 à Subiaco, en Italie, mais dont le destin a forgé l’image d’une empoisonneuse incestueuse, monstre pétri d’amour maternel, évoluant dans un univers de crimes et de complots…

-- > Du 13 juillet au 5 août – Abbaye de Villers-la-Ville – 071.82.09.78 – www.deldiffusion.be

En itinérance

La Tournée des Châteaux. Cela fait plus de 40 ans qu’entre juillet et septembre le Théâtre royal des Galeries chemine sur les routes de Wallonie (et de Bruxelles) avec un spectacle itinérant, faisant halte chaque soir, en plein air, dans un château différent. Cette année, la metteuse en scène Sandra Raco et sa petite équipe (Arnaud Van Parys, Julie Duroisin…) “voyageront” avec Le système Ribadier. Des portes qui claquent, un mari volage, des quiproquos… et voici Feydeau au sommet de son art du vaudeville.

-- > Du 25 juillet au 7 septembre – www.trg.be

Le Facteur Cheval. Après Avignon en 2022, Le Facteur Cheval ou le rêve d’un fou de Nadine Monfils sera cet été en Belgique pour une tournée de plusieurs dates (Ferme de Martinrou, Château de Bioul…). Mise en scène par Alain Leempoel et interprétée par Elliot Jenicot, cette histoire vraie, teintée de fiction, s’inspire de la vie du facteur Ferdinand Cheval. Un homme qui, fou de chagrin, construisit un palais grandiose, le Palais Idéal, en Drôme provençale.

-- > Du 7 juillet au 27 août – www.panachediffusion.com

"Le Facteur Cheval ou le rêve d'un fou" avec Elliot Jenicot sera en tournée dans toute la Wallonie. ©Kim Tran

Le Royal Festival de Spa

Pluridisciplinaire. Pour sa 64e édition, le Royal Festival de Spa mise, comme les étés précédents, sur la variété de sa programmation. Théâtre, cirque, stand-up, close-up, spectacles musicaux, concerts, il y en aura pour tous les goûts, pour petits et grands, dès le 4 août dans la Cité thermale.

Nouveautés. Le festival s’ouvrira avec un spectacle événement, Pinocchio de Thierry Janssen, conçu et réalisé par Maggy Jacot et Axel De Booseré. On aura aussi l’occasion de (re) découvrir Art de Yasmina Reza, Perfect Day de Geneviève Damas ou encore Jacques de Nicolas Buysse et Greg Houben. Le Royal Festival, ce sont aussi des nouveautés telles que Le Club P.EP.S, spectacle musical, drôle et décalé sur la sexualité ; Le soir je mange du fromage, correspondance entre Gorki et Tchekhov… Mais encore Je playback de Laurence Bibot, un concert du trompettiste Béesau, etc.

-- > Du 4 au 20 août – www.royalfestival.be

"Pinocchio" fera l'ouverture du Royal Festival de Spa. ©AUDE VANLATHEM

Spécialités gaumaises

Chiny, cité des contes, se donne pour objectif que chacun, chacune, reparte du festival plus riche d’une parcelle de rêve. C’est avec le conte au sens large, dans toutes les configurations et avec tous les accents – y compris musicaux – de la francophonie, qu’on a rendez-vous ici. Trois jours sous le ciel de Gaume pour dérouler le fil d’histoires au pluriel.

-- > Du 7 au 9 juillet – www.conte.be

Chassepierre avance doucement vers son jubilé. La 49e édition du Festival international des arts de la rue décline “des délires aux idées claires” sur tous les modes, du déambulatoire à l’entresort, en passant par la marionnette ou le grand show acrobatique. La curiosité en bandoulière, on en prend plein les mirettes, voire on ose le grand écart, de la comédie Les dangereuses liaisons de Jacqueline et Marcel à la roue de la mort de 78 tours, tout en prenant garde à une Drache nationale pétrie de (fausse) jonglerie – pour n’épingler que cela parmi une soixantaine de propositions.

-- > Les 19 et 20 août – www.chassepierre.be

Brigittines International Festival

Au cœur des Marolles, à deux pas de la gare de Bruxelles-Chapelle et du skatepark, la chapelle des Brigittines et son double jouxtent désormais un espace public réaménagé.

Envols et vertiges. International et mouvementé, en prélude à la rentrée, le festival se dote chaque année d’une devise double, une manière d’orienter le regard du public sur une traversée de formes scéniques contemporaines. Dans cette édition 2023, “les spectacles explorent, peu ou prou, ces enjeux d’ouverture et d’appel – tout en témoignant d’une grande maturité de regard comme si, dans l’élan de l’action, ils conservaient la conscience d’une complexité ou d’un trouble…” Plusieurs premières belges au menu, avec cependant des noms déjà connus en ces lieux, dont Olivier de Sagazan (Il nous est arrivé quelque chose), Guy Nader et Maria Campos (Made of Space) ou encore Catherine Gaudet (Les Jolies Choses).

-- > Du 18 août au 2 septembre – www.brigittines.be