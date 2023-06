Vous cherchez une pièce de théâtre, un spectacle de danse… ? Allez sur SCAPIN, la base de données gratuite, pour vous servir

La base de données SCAPIN a été présentée mi-juin au Théâtre royal du Parc, l'un des onze partenaires de cet ambitieux projet de mémoire numérique des Arts de la scène. ©Alice Piemme

Dans le gigantesque dédale de couloirs de la KBR, notre guide du jour est Luc Wanlin, premier assistant informatique/archivistique à la direction des AML. Rendez-vous nous a été donné dans son bureau, au 3e étage, juste derrière la Salle de lecture.

De l’annuaire papier au numérique

Voici près de 30 ans que Luc Wanlin travaille aux AML. Autant dire qu’il connaît bien la boutique : “Je suis passionné de culture, mais j’ai l’informatique dans le sang”, se définit-il avec un large sourire. “Les AML est une ASBL qui est née en 1958, dans la foulée de l’Exposition universelle, raconte-t-il. Sa mission ? Collecter, décrire et valoriser tout document lié à la littérature belge de langue française. Après quelques années, le théâtre a été identifié comme un secteur à part. Les AML sont donc aussi devenues un centre de mémoire du théâtre”.

guillement “Je suis passionné de culture, mais j’ai l’informatique dans le sang.”

En 1981, outre l’archivage et l’analyse de toute documentation en lien avec l’activité théâtrale (textes, manuscrits, programmes de saison, coupures et dossiers de presse, affiches…), les AML se lancent dans l’aventure de l’Annuaire du spectacle de la Communauté française de Belgique : un répertoire chronologique des spectacles montés par des troupes belges de langue française et des spectacles étrangers accueillis en Belgique francophone. “Ce qui était révolutionnaire pour l’époque, s’enthousiasme Luc Wanlin, c’est que toutes ces informations étaient stockées dans une base de données, qui était programmée pour générer du texte et imprimer ce résultat. Chaque année, les AML publiaient ainsi, en septembre, tous les spectacles qui avaient été joués la saison précédente”.

Lorsque Luc Wanlin est engagé aux AML en 1997, il se rend tout de suite compte que le potentiel de cette base de données est sous-exploité. “Elle était utilisée comme un outil de compilation destiné à la publication, rappelle-t-il. Internet étant né dans l’intervalle, j’ai revu le système de sorte que puisse être lancé un moteur de recherche. Et ce, afin de pouvoir avoir accès non pas uniquement, sur papier, aux spectacles joués la saison d’avant, mais bien à tous les spectacles qui avaient déjà été enregistrés depuis le lancement de l’opération Annuaire du spectacle”.

Le Rideau, premier partenaire

Le résultat s’avère toutefois “vite incomplet”. “C’est comme cela que se sont mis en place les premiers partenariats, notamment avec Le Rideau de Bruxelles”, poursuit-il. En 2003, à l’occasion des 60 ans du théâtre ixellois, “l’archiviste du Rideau est venu me trouver pour me faire part de sa volonté d’encoder tous leurs spectacles depuis 1943, ce que nous n’avions évidemment jamais fait”.

Luc Wanlin se met rapidement à la tâche et, “lors de la conférence de presse du 60e anniversaire du Rideau, a pu être projeté sur grand écran un moteur de recherche entièrement dédié aux spectacles du Rideau”, se félicite-t-il. “C’est la première fois qu’à partir d’une base de données commune (celle des AML, baptisée Asp@sia, NdlR) était créé un moteur de recherche qui se limitait aux seuls spectacles d’une institution théâtrale.”

Le Rideau est l'un des premiers partenaires de SCAPIN. Ici, reprise dans la base de données, une photo du spectacle "La Maman et la putain" de Jean Eustache monté pendant la saison 1989-1990. ©Daniel Locus

Le hic ? N’étaient illustrées que les fiches descriptives des spectacles pour lesquels des photos numériques étaient disponibles. “Mais grâce à un subside de la FWB, le Rideau a pu faire numériser, pour chaque spectacle, l’affiche et trois à sept photos argentiques”, précise l’informaticien. Ensuite, “j’ai injecté tout cela dans notre système professionnel d’archivage, ce qui a permis d’illustrer les spectacles mais aussi de conserver les documents numériques”.

Un manque cruel de visibilité

Depuis, le développement de cette base de données a poursuivi son petit bonhomme de chemin et est entré dans une nouvelle phase. Elle se nomme désormais SCAPIN (pour SCène, APIs (Application Programming Interface) et Network) et compte onze partenaires, dont le Théâtre royal du Parc, Le Poche, Contredanse, La Bellone, le Théâtre du Papyrus… Ce qui représente 149 saisons, plus de 48 000 spectacles et près de 50 000 documents liés (photos, affiches, teasers vidéo…) ! Un travail titanesque qui vise à garder la mémoire numérique des Arts de la scène, par essence, éphémères.

guillement Notre objectif est que l’informatique et la technologie ne soient plus un frein, mais un tremplin pour les initiatives en mémoire des Arts de la scène."

”Le but principal de SCAPIN, au-delà d’être un moteur de recherche pour les professionnels du secteur et les citoyens lambda, insiste Luc Wanlin, c’est de fournir, gratuitement, l’environnement informatique aux théâtres, chercheurs, centres de documentation, etc. désireux de participer à l’effort de mémoire des Arts de la scène”. Mais, pour l’heure, SCAPIN manque cruellement de visibilité. Luc Wanlin est donc plus déterminé que jamais à attirer de nouveaux partenaires, tous secteurs confondus (théâtre adulte, jeune public, art du cirque…), tels que le Théâtre National ou la Maison de la Marionnette à Tournai. “Fort de notre expérience, martèle-t-il, notre objectif est que l’informatique et la technologie ne soient plus un frein, mais un tremplin pour les initiatives en mémoire des Arts de la scène”.

-- > Toutes les infos sur https://scapin.aml-cfwb.be