Et les nominés aux Prix Maeterlinck de la Critique 2023 sont…

Les lauréates et lauréats recevront leur Prix lors d’une cérémonie organisée le lundi 20 novembre aux Écuries de Charleroi danse.

Sous la bannière Spectacle se côtoient La Sœur de Jésus-Christ, d’Oscar de Summa, une “claque magistrale” mise en scène par Georges Lini ; Le Mystère du gant, irrésistible plongée dans les codes du théâtre et de la bourgeoisie, digérés et bousculés avec brio par Léonard Berthet-Rivière et Muriel Legrand ; et l’individu et le collectif orchestrés par Erika Zueneli dans le complexe, limpide et généreux Landfall.

L’art subtil, multiple, indispensable de la Mise en scène s’est illustré cette saison avec Hedda, élégante variation contemporaine sur Ibsen par Aurore Fattier, mais aussi En attendant Bojangles, ode déjantée à l’amour et à la vie adaptée du roman d’Olivier Bourdeaut par Victoire Berger-Perrin, et encore La Place, où Laure Lapel aborde l’urbanisme et la gentrification dans un geste théâtral audacieux.

Trois comédiennes presque immobiles campent trois hommes qui occupent et commentent la mue d'un espace public, dans "La Place" de Laure Lapel. ©Moise Micin

Dans la catégorie Comédie/spectacle d’humour, le jury a épinglé Toâ de Sacha Guitry mis en scène par Daniel Hanssens, Dena Princesse Guerrière, de et par Dena Vahdani, et Les Garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne, mis en scène par Patrice Mincke.

À lire aussi

Trois portes d’entrée dans la Danse cette saison, avec La Grande Nymphe de Lara Barsacq, entre extrême sophistication et totale décontraction, M·Ondes, où Marielle Morales fait fusionner corps et sons, A Very Eye, captivant poème sans mots mais en mouvement signé Angela Rabaglio et Micaël Florentz, alias Tumbleweed.

Lara Barsacq et Marta Capaccioli dans "La Grande Nymphe", créé au Kunstenfestivaldesarts. ©Sybille Cornet | RHoK

Le Cirque s’illustre avec la Cie Scratch et sa jubilatoire Drache nationale, le métaphorique et sensible Boutès de la Cie Courant d’Cirque, le rituel conjuratoire et musical de Reclaim du Théâtre d’Un Jour.

Le genre du Seul en scène aligne lui aussi ses pépites, à forte charge personnelle, du cathartique et sincère Cœur de pédé de Guillaume Druet à la palpitante enquête linguistique de Salim Djaferi dans Koulounisation. En passant par l’intime et bouleversant Défaut d’origine de Yasmine Laassal et Bouchra Ezzahir.

À lire aussi

Au rayon Jeune public, toujours bouillonnant de créativité, le jury a pointé l’ovni Dominique toute seule, où les compagnies Au détour du Cairn/Aveline ont osé la carte de la fragilité, du chant a cappella, de la surprise au détour de chaque émotion. Avec Lagneau, Audrey Deroo propose une enquête mouvementée dans le monde de l’histoire de l’art à partir du tableau de Van Eyck. Quant à La Méthode du Dr Spongiak, insolente, nostalgique et raffinée réalisation de Moquette Production, elle questionne en théâtre d’ombres l’éducation donnée aux enfants des années 30.

À lire aussi

Côté Découverte, le jury des Prix de la Critique a retenu la création collective orchestrée par Lylybeth Merle Hippocampe, “un spectacle non binaire, hybride et hors du temps”. Mais aussi l’installation performative Jusque dans nos lits de Lucile Saada Choquet, qui convie “des personnes non-blanches à dialoguer, se confier, débusquer les failles et partir à la rencontre de ce qui répare”. Enfin, Hakim Bouacha a séduit le jury avec son seul en scène Genesis, dans lequel il raconte l’homophobie, les violences, la culture du silence.

"Hippocampe" de Lylybeth Merle. ©Lena Ramzani (Les Nouilles)

Parmi les Interprètes concourent le jeune et époustouflant Félix Vannoorenberghe pour La Sœur de Jésus-Christ d’Oscar de Summa et Ivanov de Tchekhov ; Soufian El Boubsi, incroyablement charismatique dans deux œuvres du répertoire shakespearien, la comédie La Nuit des rois et la tragédie Coriolan, et Hélène Theunissen, solaire par sa sincérité et touchante par ses doutes, dans Perfect Day de Geneviève Damas.

Félix Vannoorenberghe dans "La Soeur de Jésus-Christ". ©Lara Herbinia

À lire aussi

À lire aussi

Et dans la catégorie Espoir ? Se sont démarqués Sasha Martelli pour “son interprétation hors pair” d’EMI, robot humanoïde de connivence dans Étrange vallée de Julia Huet Alberola ; Adrien de Biasi pour ses deux rôles aussi forts que distincts dans Violence and Son (un ado confronté à son père biologique rustre et alcoolique) de Gary Owen et Hippocampe (en Drag Couenne) de Lylybeth Merle ; et Yousra Dahry pour son premier solo théâtral Keir Inch’Allah, dans lequel “elle empoigne le réel avec sensibilité”.

Sasha Martelli donne corps et voix - au pluriel - à EMI, robot humanoïde de connivence. ©Alice Piemme/AML

À lire aussi

Au rayon Auteur/Autrice sont en lice Stéphanie Blanchoud pour Le temps qu’il faut à un bébé girafe pour tenir debout, “dont l’apparente complexité, avec sa juxtaposition de langages, permet paradoxalement de rendre lisible l’impensable, audible l’impalpable” ; Jessica Gazon, Thibaut Nève et Morena Prats, pour Marcel, qui, au travers de l’œuvre de Proust, explore le rapport homme-femme et, plus précisément, la masculinité toxique ; et Léonard Berthet-Rivière pour Le Mystère du gant, un vaudeville à table qui “réinvente brillamment le principe des portes qui claquent, des quiproquos et des placards bondés”.

À lire aussi

"Marcel" de Jessica Gazon, Thibaut Nève et Morena Prats ©Alice Piemme

Les Prix de la Critique mettent chaque année à l’honneur le travail de Scénographie. Sont ainsi nominés le tandem Thibaut De Coster et Charly Kleinermann pour leur ouvrage “digne des techniques du Caravage” dans La Sœur de Jésus-Christ d’Oscar de Summa ; le duo Justine Bougerol et Silvio Palomo pour Koulounisation, où Salim Djaferi tire le fil de la linguistique pour remonter dans l’histoire algérienne ; et Yasmine Yahiatène pour son premier spectacle La Fracture, où “s’articulent avec brio le dessin et la vidéo”.

Justine Bougerol et Silvio Palomo ont signé la scénographie de "Koulounisation" de Salim Djaferi. ©Thomas Jean Henri

À lire aussi

En termes de Création artistique et technique, la saison écoulée a également été foisonnante. Le jury a été particulièrement touché par L’Œil, l’oreille et le lieu de Michèle Noiret, pièce qui “met en perspective le réel indiscutable et la science-fiction, au gré d’effets spéciaux plastiquement stupéfiants” ; Hedda d’Aurore Fattier, “forme hors norme, avec son décor coulissant, son grand écran, ses coulisses et sa scène cachées mais filmées” ; et “l’épatante création radiophonique” Beaux jeunes monstres par le Collectif Wow !

À lire aussi

À lire aussi

Enfin, le Prix Bernadette Abraté sera remis à Ben Hamidou, comédien, auteur et metteur en scène, “pour son discret mais incroyable travail avec les jeunes à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale à Molenbeek”.