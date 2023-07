Vacances Théâtre Stavelot: 10 jours, 30 représentations, un festival éclectique et familial

Car c’est bien une des particularités de ce festival à taille humaine : accueil, authenticité, convivialité, vertus cultivées avec l’appui de la population locale et des associations de la région. Lui-même enfant du pays, Serge Demoulin a pris la tête des VTS en 2015, d’abord en tandem avec Patrick Donnay, en solo ensuite depuis 2018. Comédien, auteur et pédagogue originaire des Cantons de l’Est (son Carnaval des ombres évoque ces racines et l’histoire d’une région un temps annexée par l’Allemagne), il tient à ce rendez-vous estival dont la fréquentation, en moins de dix ans, a triplé.

C’est que le public, aussi disponible – ce sont les vacances – qu’exigeant, peut se mettre sous la dent un menu sacrément varié dans l’enceinte de cette élégante ancienne abbaye. Avec également le chapiteau de 400 places dressé pour l’occasion: “Équipé de tout le confort technique, y compris l’amplification, il permet d’accueillir des vedettes mais aussi des propositions plus intimistes”, indique Serge Demoulin.

Poésie, tendresse, humanité

Connu notamment pour son rôle de juré dans la Nouvelle Star, musicien et pédagogue, mais avant tout mélomane, André Manoukian fait l’ouverture des VTS, le 7 juillet, avec Les notes qui s’aiment – formule empruntée à Mozart, “Entre piano et narration, il nous entraîne dans l’histoire de la musique, aux origines de comment naît une mélodie. Il aiguise notre oreille.”

André Manoukian ouvre le festival, le 7 juillet, avec "Les notes qui s'aiment". ©Emmanuelle NEMOZ / AMP

Un parcours dans les contrées musicales en ouverture; un voyage au pays du 7e Art en clôture, avec Antoine Duléry nous refait son cinéma, le 16 juillet. “Avec son don pour l’imitation et l’évocation, il fait dialoguer les stars de cinéma, avec poésie, tendresse, humanité”, sourit Serge Demoulin qui ajoute: “Ces mots vont revenir souvent…”

Tout comme la sensibilité. Celle qui émane de Froufrou, une vie sauvage, où Gaëtan Lejeune porte les mots de Caroline Lamarche sur les liens fragiles entre l’humain et le monde animal. Celle qui réchauffe avec humour et générosité, dans Fritland, de et par Zenel Laci, mis en scène par Denis Laujol. Deux spectacles à enchaîner le 8 juillet.

Le lendemain, le dimanche 9, place aux P’tits Festarts, la 11e édition du festival d’arts de la rue que les VTS concoctent de pair avec le Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts. Un après-midi festif et coloré pour tous les âges. Avec entre autres le duo musical Les Superluettes et Il est temps de rallumer les étoiles, ou le Jean-Kylian Poquelin de la Cie Rubis Cube. Avec le mix de free jazz et de breakdance de la Cie No Way Back, ou l’acrodanse vertigineuse de la Cie Tapaka dans Contact 2.0. Avec les Passeurs de Rêves et la déambulation de leurs Hommes Papillons, ou l’expérience immersive de The Visit par la Cie La Pigeonnière. Avec le cabaret cirque Les Secrets de Polichinelle ou la poésie itinérante de la Cie des Chemins de Terre dans Poketo Poketo Poketo Poum Poum Poum – alexandrin hors du commun.

Acrobatie aérienne au menu des P'tits Festarts, le 9 juillet, avec "Contact 2.0" par la Cie Takapa. ©CcPAC

Pour clore en famille cette remuante journée, place au show musical percussif de Lay this drum !

Engagement, rock’n’roll et poésie

Sensibilité, humanité, disions-nous? Traces, discours aux nations africaines en regorge. Étienne Minoungou porte avec intensité et retenue les mots engagés de l’économiste, philosophe et écrivain Felwine Sarr (10/7). Dans Tacoma Garage, c’est sur les traces des Sonics, groupe de rock américain mythique, que nous entraîne le comédien Corentin Skwara (11/7).

Ces deux jours-là, l’ouverture de la soirée sera placée sous le signe de la poésie avec Heureux qui comme Ulysse, petite anthologie personnelle composée spécialement pour les VTS par Dominique Rongvaux, mêlant aux textes choisis des anecdotes sur les auteurs.

Roukiata Ouedraogo sera le 12 juillet sous le chapiteau des VTS avec "Je demande la route". ©Fabienne Rappeneau

Le 12 juillet, place à deux solos féminins bien distincts quoiqu’irrigués d’humour. Sophie Bonhôte dans Déjà! fait du temps qui passe la matière d’une tragi-comédie. C’est comme chroniqueuse sur France Inter que la voix et la personnalité engagée de Roukiata Ouedraogo sont parvenues aux oreilles de Serge Demoulin. Également comédienne et romancière, la jeune femme retrace avec une bonne dose d’autodérision son parcours dans Je demande la route.

Foot, théâtre, féminisme et musique

Le 13, on mélange foot et théâtre dans Italie-Brésil 3 à 2, avec Fabrice Piazza et Luis Pincheira, puis on plonge dans la magie nouvelle avec Laurent Piron et 13, rue du Hasard. Le 14, on se penche sur une étape de travail du Vif du sujet, de Laurence Bastin – comment parler du cancer au théâtre ? –, puis sur la question de la démocratie à travers une marionnette et les trois personnes qui la manipulent dans Pouvoir, d’Une Tribu Collectif.

Les VTS donnent aussi la parole aux jeunes artistes: en l’occurrence trois jeunes comédiennes du Conservatoire de Bruxelles qui, dans Parlons peu, parlons bien, s’emparent de textes de Virginie Despentes et Kae Tempest, entre autres (15/7). La musique a sa place ici aussi. Comédienne, autrice, compositrice, chanteuse, Karin Clercq occupe la scène depuis plus de 20 ans, et revisite son répertoire depuis son premier album Femme X. En première partie, le duo Evyka conjugue musique classique et electro. Éclectique, à l’image du festival tout entier.