Une “Nuit d’ivresse” et deux mois d’humour les pieds dans l’herbe

Cette après-midi-là, le ciel est voilé et les feuilles bruissent du souffle du vent. Après quelques pas, le chemin de terre s’ouvre sur une vaste pelouse d'un vert profond. Une grande tente y est plantée ainsi que des transats épars. En contrebas, des éclats de voix résonnent : – “Pourquoi vous n’avez pas voulu coucher avec moi alors ?” –“Bah, parce que j’étais saoul.” – “Et maintenant que vous êtes à jeun ?” – […]“Ne le prenez pas mal. Il y a autre chose dans la vie : l’amitié, la tendresse […] Ne croyez pas que je ne vous trouve pas sympathique, Simone. Ce n’est pas ça du tout”…

La rencontre entre Simone, jeune femme paumée, et Jacques, présentateur télé ringard, s'annonce explosive. L'arrivée d'un troisième larron, le serveur du bar (Julien Van Boeckel) ne va rien arranger... ©Bernard Demoulin

Collants aux motifs léopard et santiags blanches à talons pour l’une, pull orange et baskets hype pour l’autre, les comédiens Odile Mathieu et Thibaut Nève sont en pleine répétition de Nuit d’ivresse, comédie romantique de Josiane Balasko qui sera jouée en plein air, dès ce 5 juillet, dans le cadre de la 4e édition du festival d’humour Il est temps d’en rire.

Divertissement et convivialité

Debout, juste devant la scène posée dans l’herbe, Nathalie Uffner veille à chaque détail : l’intonation de la voix, la mise en place, la gestuelle, l’utilisation des accessoires… “C’est plus rigolo si tu empoignes la valise de Simone plus loin”, conseille-t-elle ainsi à Thibaut Nève, qui hésite dans la manière la plus cocasse d’attraper la valise-trolley de sa partenaire de jeu.

Pendant les répétitions de "Nuit d'ivresse", Thibaut Nève teste la manière la plus cocasse de s'emparer de la valise de sa partenaire de jeu, Odile Mathieu. ©Bernard Demoulin

Après s’être frottée à une première mise en scène en plein air – et ses défis (l’acoustique, la météo, etc.) – avec la comédie de boulevard Sex and Jealousy en 2021, voici à nouveau, cet été, la directrice artistique du Théâtre de la Toison d’Or (TTO) aux manettes de la création théâtrale d’Il est temps d’en rire.

Depuis trois ans, en effet, le TTO co-produit la pièce d'humour du festival. “Avec Thibaut (Nève) (comédien, auteur, metteur en scène mais également co-producteur, avec David Hellebrandt, d’Il est temps d’en rire, NdlR), nous avons donc décidé d’alterner la mise en scène”, explique Nathalie Uffner. En 2022, Thibaut Nève avait dirigé Sarah Dupré, Thibault Packeu et Jérémy Lamblot dans Les envies sauvages de Céline Scoyer, “donc, c’est pour cela que cette année, c’est moi qui mets en scène Nuit d’ivresse”, sourit-elle.

Forte de ces deux expériences précédentes en extérieur, “aujourd’hui, je sais où je mets les pieds”, assure la metteuse en scène. “J’ai appris à connaître la configuration des lieux et le public de Genval, qui est, en partie notre public du TTO, mais pas tout à fait. C’est très intéressant. En tout cas, tous ces spectateurs ont en commun l’envie de se divertir et de passer un moment de convivialité.”

guillement Pour moi, Genval correspondra toute ma vie à cette libération, à une bouffée d'air, au renouveau."

La convivialité, voilà bien le mantra de ce festival né en juillet 2020, en pleine crise sanitaire, période tout aussi inédite qu’éprouvante où distanciation physique, bulles sociales et masques régissaient nos modes de vie. “Quand on a créé Sex and Jealousy en 2021 après le deuxième confinement, c’était une li-bé-ra-tion, se souvient, émue, Nathalie Uffner. J’étais épuisée. Je sortais de sept mois de confinement pendant lesquels je n’avais plus travaillé. J’étais comme éteinte. J’avais peur de ne pas retrouver l’énergie, l’envie de rire. Mais, quand on a commencé à répéter Sex and Jealousy, tout est revenu ! Le public, les artistes, les journalistes,…, tout le monde était content de revivre. Pour moi, Genval correspondra toute ma vie à cette libération, à une bouffée d’air, au renouveau”.

"On vise 12000 spectateurs cet été"

Avec ses transats, son bar et sa carte de plats bios, Il est temps d’en rire s’est imposé au fil des éditions comme l’un des rendez-vous culturels, les pieds dans l’herbe, de l’été. “Le festival s’ouvre avec du théâtre en juillet et continue en août avec du stand-up (jeunes talents et têtes d’affiche), précise Thibaut Nève. Aujourd’hui, on va jusqu’à 900 personnes dans ce théâtre de verdure. On a commencé avec 6000 spectateurs ; cet été, on en vise 12000. Ce qui s’apparentait à un sparadrap en 2020 est devenu un vrai rendez-vous estival et un espace de création à part entière”.

Sur la pelouse d'Il est temps d'en rire sont installés quelque 900 transats. ©D.R.

Mais pour attirer les spectateurs l’été, “il faut un titre”, assure Thibaut Nève – en particulier cette année, financièrement difficile, au terme de laquelle devraient être annoncés les montants des nouveaux contrats-programmes. “Les spectacles d’été sont des titres, c’est-à-dire des spectacles que les gens connaissent. Nos “concurrents” convoquent aussi le public sur des titres (West Side Story à Bruxellons !, Lucrèce Borgia à Villers-la-Ville, La Belle et la Bête à Rixensart…, NdlR), poursuit-il. Donc, Nuit d’ivresse, c’est un titre, car c’est une pièce et un film qui sont très marqués dans l’inconscient collectif”.

guillement Ce qui s'apparentait à un sparadrap en 2020 est devenu un vrai rendez-vous estival et un espace de création à part entière."

Pièce de (café-)théâtre créée par Josiane Balasko au Théâtre du Splendid Saint-Martin en 1985, Nuit d’ivresse raconte la rencontre nocturne improbable, dans le bistrot d’une gare, entre Simone, jeune femme paumée en permission de sortie de prison, et un présentateur télé un peu ringard, Jacques Belin. Un troisième gaillard, collant et bavard, s’invite dans la partie : le serveur du bar. Franc succès sur les planches avec Josiane Balasko et Michel Blanc, la pièce est adaptée au cinéma un an plus tard par Bernard Nauer, mais, cette fois, avec Thierry Lhermitte aux côtés de Balasko.

Au-delà de programmer un titre, “d’année en année, Nathalie et moi avons une vraie réflexion sur le texte de la pièce présentée”, relève encore le comédien, c’est-à-dire que “nous flairons tous les deux un humour qui va être réjouissant, mais qui a aussi quelque chose de grinçant”. Ainsi, “avec Nuit d’ivresse, plus on travaille le texte, plus on se rend compte qu’il y a une matière à jeu et à propos”. “Cette pièce, développe-t-il, a plein de choses à nous dire du rapport homme-femme, de l’ivresse, de la rencontre entre deux mondes qui n’ont rien à voir. Puis, il y a la personnalité de Balasko, qui est une femme hyper attachante”.

guillement Ce qui est chouette avec le rôle de Balasko, c'est que c'est une femme qui a du tempérament, du caractère. C'est une femme qui s'assume. Ce n'est pas une pièce morale. C'est une pièce d'action."

”C’est une femme complètement libre. Elle vivait son féminisme de manière évidente”, rebondit Nathalie Uffner. “Ce qui est chouette avec le rôle de Balasko, qu’elle a écrit et qu’elle jouait, complète Thibaut Nève, c’est que c’est une femme qui a du tempérament, du caractère. C’est une femme qui s’assume : elle sort de prison, mais elle est débrouillarde, finaude. Si un mec l’ennuie, elle lui dit. Ce n’est pas une pièce morale. C’est une pièce d’action. Pour moi, c’est le sens noble de la dramaturgie”.

De Paris à Bruxelles

Si Nuit d’ivresse a été créée en 1985, “le texte, dans son écriture, contrairement à d’autres auteurs de cette époque, n’est pas fort daté”, estime Nathalie Uffner. En revanche, le genre est très connoté “café-théâtre à la parisienne”. “On entend la gouaille de Balasko et j’ai un souci de transposer ça en Belgique avec des comédiens belges, confie la metteuse en scène. J’ai donc décidé d’actualiser un peu et d’adapter certains mots de vocabulaire et certaines références”.

La metteuse en scène Nathalie Uffner a glissé dans la pièce des références belges, comme les marques de bière Stella Artois ou Chimay. ©Bernard Demoulin

Simone est ainsi “typée” un peu plus bruxelloise tandis que Jacques Belin travaille pour une chaîne de télé bien connue des Belges et est en couple avec une actrice de télévision : Natacha Lamal…, clin d’œil à l’actrice belge Natacha Amal qui a fait carrière en France dans les années 90 et 2000. “Et ça marche très bien, se félicite Thibaut Nève. C’est super gai à interpréter. J’ai hâte d’entendre les rires du public”.

EN PRATIQUE

→ Du 5 juillet au 3 septembre, le festival d’humour Il est temps d’en rire déplie ses transats sur la pelouse du Lac de Genval (à proximité du parking de l’hôtel Martin’s, 87 avenue du Lac à Genval), avec deux rendez-vous : du théâtre et du stand-up.

→ Du 5 juillet au 5 août, Odile Mathieu, Thibaut Nève et Julien Van Boeckel passeront une Nuit d’ivresse explosive. La gueule de bois n’en sera que plus terriblement drôle. Une comédie romantique de Josiane Balesko, mise en scène par Nathalie Uffner.

→ Les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 août, sept stand-uppers “débutants” (Laetitia Mampaka, Dave Parcœur, Lisa Delmoitiez, Sacha Ferra, Nikos Ghiouleas, Juan Rodrigues et Lorenzo Mancini) dévoileront, à tour de rôle, les rouages et coulisses du métier d’humoriste avec le spectacle Stand-up, mode d’emploi 2. Du 29 août au 3 septembre, le festival se clôturera avec des têtes d’affiche (Inno JP, Véronique Gallo, Manon Lepomme…).

→ Infos et rés. sur www.ilesttempsdenrire.be