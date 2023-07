Champagne et transats pour une “Nuit d’ivresse” et de liesse au Lac de Genval

Depuis 2021, le TTO s’est lancé dans une aventure inédite, en dehors de ses murs ixellois, celle des pièces d’été en plein air, en s’associant au festival d’humour Il est temps d’en rire. Un rendez-vous culturel au concept original puisque le public s’installe, verre et assiette bio à la main, dans des transats déployés au bord du Lac de Genval.

Créé en 2020, le festival Il est temps d'en rire se déploie chaque été sur la pelouse aux abords du Lac de Genval. ©Simon Safiri

Après les comédies Sex and Jealousy en 2021 et Les envies sauvages en 2022, le spectacle de cet été est sans aucun doute celui qui fait le plus écho à l’ambiance festive et chaleureuse du TTO : Nuit d’ivresse de Josiane Balasko, une comédie romantique imbibée de tendresse et de champagne, mise en scène par Nathalie Uffner, la directrice artistique du TTO.

L’alcool coule flot, la complicité coule de source

Mercredi, soir de première, le ciel avait calmé sa fureur de l’après-midi pour laisser spectateurs et comédiens au sec. Dès l’ouverture des portes, le public s’est présenté en nombre, avec quelque 400 transats occupés.

Il faut dire qu’avec sa gouaille et son franc-parler légendaires, Balasko a le chic pour dire les choses sans équivoque et faire rire. Même quarante ans plus tard. Créée en 1985 au Théâtre du Splendid à Paris, sa pièce Nuit d’ivresse n’a rien perdu de son mordant ni de son alacrité.

Au célèbre duo d’origine Josiane Balasko/Michel Blanc (Thierry Lhermitte, dans la version cinématographique de 1986) succèdent sur la scène d’Il est temps d’en rire Odile Mathieu et Thibaut Nève. Et entre ces deux-là, si l’alcool coule à flot, la complicité, elle, coule de source.

Fortement éméchés, Simone (Odile Mathieu) et Jacques Belin (Thibaut Nève) dansent le rock and roll. ©Simon Safiri

Simone (Odile Mathieu), jeune femme un peu paumée, est en permission de sortie de prison. Attablée au bistrot d’une gare, elle attend son train pour aller rendre visite à sa soeur. Débarque alors, ivre mort, Jacques Belin (Thibaut Nève), présentateur vedette un peu ringard d’une émission télé. Mais Simone ne le reconnaît pas. Lui a un gros chagrin à noyer ; elle, un lourd secret à cacher. Alors, ils boivent et dansent. Entre ces deux univers que tout oppose, la rencontre va être débridée. Sans compter qu’un troisième larron, Grégory (Julien Van Boeckel), le serveur du bar, va jouer les trouble-fête.

Odile Mathieu et Thibaut Nève se connaissent bien pour avoir déjà joué ensemble, notamment dans Sex and Jealousy. Sans forcer ni atténuer le trait, ils parviennent chacun à se distancier de l’interprétation d’origine et à insuffler une sensibilité propre à leur personnage. On rit de leurs joutes impitoyables et de leur maladresse profonde (enfin, surtout lui). L’alcool désinhibe et les carapaces se fissurent : Simone et Jacques sont comme l’huile et l’eau, à moins qu’ils ne deviennent comme le sel et la margarita.

Un troisième larron, le serveur du bar (Julien Van Boeckel, à droite), va jouer les trouble-fête. ©Simon Safiri

Très parisienne dans son ancrage et ses codes de jeu, la pièce de Balasko trouve également, sous la houlette de Nathalie Uffner, un nouvel élan dramaturgique. La metteuse en scène a, en effet, choisi de transposer la pièce de Paris à Bruxelles et d’égrener des références bien connues du public belge. Éclats de rire garantis jusqu’à la dernière goutte !

→“Nuit d’ivresse”, au Lac de Genval, jusqu’au 5 août. Infos et rés. sur www.ilesttempsdenrire.be