Festival d’Avignon Off à Épiscène: une programmation “belle et dense, variée et très belge”

Le festival Off reste cependant un moment de haute effervescence, et sa programmation 2023, avec vue sur les remparts, s’annonce “belle et dense, variée et très belge”, selon notre interlocutrice. Avec neuf spectacles qui s’enchaînent au fil de la journée et trois moments lors des jours de relâche, le total est de “8 propositions belges sur 12”. Pas de thématique à proprement parler ici. Si un fil se dégage, c’est, pour Jeannine Horrion, “toujours la découverte, l’ouverture vers des sujets d’actualité”.

Plongeons en sa compagnie dans ce panel varié. D’emblée, on part élever Des chèvres en Corrèze. Dimitri Lepage, issu du cours Florent de Bruxelles, donne ici son premier seul en scène, sur un texte, écrit lors du confinement. “Une expérience quasiment d’ermite, qu’il analyse et transpose à l’échelle de notre société européenne, mondiale.”

Reprises et coups de cœur

Remarqué en 2022, Jean Zay, l’homme complet revient avec ce portrait documenté d’une figure historique d’exception, porté par Xavier Béja. Pour suivre, place aux Variations silencieuses de la Cie Ah mon amour. Ce spectacle, lauréat du prix de la ministre de l’Enseignement secondaire aux Rencontres de théâtre jeune public de Huy en 2022, traite de la délicate et bien réelle problématique des personnes intersexes.

"Les Variations silencieuses" de la Cie Ah mon amour traitent des personnes intersexes. Un spectacle primé aux Rencontres de Huy en 2022. ©Cie Ah mon amour

C’est à nouveau une reprise, portée par un coup de cœur, et une pièce qui questionne notre rapport à la différence, que soutient Jeannine Horrion avec Zourou, au-delà des mots. Coautrice et metteuse en scène de ce récit, Mélodie Molinaro le tire de son vécu, ayant une sœur atteinte d’un trouble sévère du langage. Trois représentations au moins (les mercredis) intégreront une traduction simultanée en langue des signes.

Si les sujets peuvent être graves, la légèreté ne demande qu’à émerger. Comme dans J’ai mangé du Jacques, où un couple – interprété par Julie Autissier et Raphaël Callandreau, mis en scène par Émilie Chevrillon – “se raconte à travers des histoires de Jacques, que ce soit Prévert, Brel, Dutronc, Higelin ou d’autres”.

Belle surprise de retrouver Yousra Dahry à Avignon cet été. La jeune femme – éducatrice spécialisée, animatrice radio, chroniqueuse, youtubeuse – faisait l’événement en septembre 2022 en révélant au Rideau de Bruxelles son premier solo théâtral, épaulé par Mohamed Ouachen à la mise en scène et Bwanga Pilipili à la dramaturgie. Articulant avec gouaille et émotion son expérience de fille unique éduquée à la fois par des parents marocains et par les draris, ses “frères” de la rue, Kheir Inch’Allah lui vaut d’être nommée dans la catégorie “Espoirs” aux Prix Maeterlinck de la critique scènes.

Avec Bruno Coppens, c’est un habitué d’Avignon qu’on retrouve à Épiscène. Je mène une vie scène, déclare l’humoriste tritureur de mots qui a retravaillé son solo “suite à ce qui se passe en France en ce moment, avec beaucoup d’intelligence”, relève Jeannine Horrion, surprise d’ailleurs que, “après tout ce temps, des Français le découvrent encore, séduits par son travail de la langue”.

Bruno Coppens joue "Je mène une vie scène", et donnera avec Pierre Kroll la conférence-spectacle "Raymond, de rond en large". ©Gaël Maleux

Cabaret intimiste et flamboyant

La soirée se poursuit avec humour et dans 8 m², soit la superficie de la cellule que partagent quatre détenus, sur qui veille un gardien féru d’accordéon. Un spectacle composé par des personnalités issues du music-hall.

C’est d’ailleurs vers ce genre d’univers qu’on se dirige en fin de soirée avec le Cabaret Peggy Lee Cooper. Cette flamboyante et fantasque figure de la nuit liégeoise, “mondialement connue en Belgique”, (et vue récemment dans Alma de Fabrice Murgia, au Théâtre de Namur) se produit ici avec ses comparses Colette Collerette, Grand Malade, Saskya Von Fotzen, Ernesto Coyote, Vakah Profana, en alternance, pour des soirées toujours différentes. Une proposition festive et forte, portée par ce lieu qui, cette année, s’est donné pour devise “Osons ensemble”.

Peggy Lee Cooper avec séduit en novembre le public d'Épiscène lors de "Ceci n'est pas un festival". La revoici en juillet! ©Andrea Dainef

Se reposer les jours de relâche? Allons donc! Les lundis du festival sont l’occasion d’offrir d’autres moments au public d’Épiscène. Les 10, 17 et 24 juillet, le duo d’Okidok livrera son clownesque et facétieux Slips Inside. Le 17, Bruno Coppens et Pierre Kroll donneront la conférence-spectacle Raymond de rond en large, autour de l’immense Raymond Devos. Les 17 et 24 juillet, la Maison Arc-en-ciel de Liège emmènera à Épiscène ses lectures Unique en son genre, où des drags – queen ou king – font découvrir au jeune public des albums jeunesse traitant de l’identité, du genre et de la différence. Oser ensemble n’est décidément pas qu’une formule.