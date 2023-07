Festival d’Avignon: le spectacle choc où la drogue du viol éclaire sans ménagement les plus sombres tabous

Le mot se répand dans la cité des papes: trash. Certes, mais A Noiva e O Boa Noite Cinderela (La Mariée et le “Bonne Nuit Cendrillon”, nom donné à la drogue dite du violeur) n’est pas qu’une des provocations dont le festival est coutumier. Si la déflagration déclenche une telle onde de choc, c’est que l’artiste justement réfute le simplisme du “trash” au profit d’une complexité d’autant plus confrontante qu’elle s’abreuve de sincérité et d’introspection.

Tout commence sur le ton presque badin d’une conférence théâtrale qui pourtant dévoile bientôt son sujet: il va être question de viol, de féminicide, donc de pouvoir, et d’abandon, d’oubli.

À lire aussi

Mais aussi – ô combien – de théâtre et de performance. Car la recherche de Carolina Bianchi, si elle s’appuie habilement sur l’histoire de l’art occidental (citant L’Enfer de Dante, le Decameron de Boccace, et illustrant son propos par Botticelli), tourne autour de la performance, à l’intersection des arts plastiques et scéniques. Avec pour point d’accroche Pippa Bacca et son œuvre Brides on tour (2008): une traversée physique et symbolique de l’Europe en autostop par deux performeuses vêtues en mariées. Un parcours brutalement amputé par le viol et l’assassinat de l’artiste italienne.

Des violences sexistes et sexuelles à la mise à mort

Ce qu’on présente, ce qu’on représente, ce qu’on produit et reproduit, ce qu’on démontre ou dénonce: toutes ces questions – celles de l’art, en somme, et du théâtre en particulier – traversent la proposition de l’actrice et autrice brésilienne. Qui, loin d’offrir des réponses, livre un opus imbibé de doute, de flou, de trouble, sans jamais esquiver la violence au cœur de ce qu’elle nomme très justement “sujet pieuvre”.

guillement Ma peau est une ennemie couverte de secrets

Des violences sexistes et sexuelles subies quotidiennement par d’innombrables femmes à la mise à mort d’Eliza et à son cadavre dévoré par les chiens de son compagnon Bruno Souza, star du foot brésilien, le pire, souvent évoqué, euphémisé, est ici non seulement prononcé mais mis en scène.

Une des scènes de groupe de "A Novia e o Boa Noite Cinderela". ©Christophe Raynaud de Lage

Ni reconstitution ni catharsis – Carolina Bianchi s’en défend sans ambages: “Fuck catharsis!” – mais une cérémonie au-delà du sombre qui déploie un chaos aussi vertigineux qu’étrangement ordinaire. Un vortex dantesque, cauchemardesque, dérangeant, douloureux, nécessaire.

Coproduit entre autres par le KVS, A Noiva e o Boa Noite Cinderela est le premier volet de la trilogie Cadela Força (Force Salope). Nous y reviendrons.