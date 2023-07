Cet été, il faut débourser deux euros de plus pour le spectacle théâtral de Villers-la-Ville

À lire aussi

Le couperet tombé, "plusieurs députés ont interpellé la ministre au cours de l'année au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles", raconte Patrick de Longrée. "Bénédicte Linard leur a répondu que nous pouvions introduire une demande de subside exceptionnel." Par ce biais, "elle nous a octroyé une subvention de 10 000 euros". Le co-producteur ne peut cacher son amertume : "C'est ridicule! Dix mille euros, cela représente 50 cents par spectateur (en moyenne, Villers-la-Ville accueille chaque été 20 000 spectateurs, NdlR). Dix mille euros, ce n'est, par exemple, même pas le coût de location des loges..." alors qu'un spectacle à Villers "coûte en moyenne 900 000 euros".

Comme un très grand nombre d'opérateurs culturels, Patrick de Longrée a donc introduit une demande de contrat-programme, "même si je ne me fais pas beaucoup d'illusions". Dans l'intervalle, pour "compenser" la perte de 40 000 euros, le co-producteur n'a pas eu d'autre choix cet été que d'augmenter le prix des places pour Lucrèce Borgia de deux euros, passant de 40 à 42 euros. "Et avec la crise de l'énergie et l'indexation des salaires, ce n'est même pas assez".

À lire aussi

→ Du 13 juillet au 5 août à 21h à l'Abbaye de Villers-la-Ville. Infos et rés. sur https://deldiffusion.be

→ Du 14 au 25 mai 2024 au Théâtre Jean Vilar. Infos et rés. au 0800.25.325 ou sur https://levilar.be