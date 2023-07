Festival d’Avignon : dans le Off, une (grande) matinée aux Doms, côté salle et côté jardin

À lire aussi

La diffusion constitue l’autre pilier des Doms, avec ce que cette mission comporte d’accompagnement, de stratégie, de relais auprès des programmatrices et programmateurs. Bien plus qu’une simple vitrine donc. Et l’une des rarissimes structures qui, dans le Off, rémunère les artistes et leurs équipes.

Tout ceci, Alain Cofino Gomez le rappelait à l’assemblée professionnelle qui affluait au Théâtre le 11 juillet, jour du Focus international, où les spectacles sont, en outre, surtitrés, voire joués en anglais, afin d’ouvrir davantage encore le champ des possibles.

Vulnérabilité affirmée pour spectacles primés

Mais si, exceptionnellement en ce jour, le bar-restaurant de la cour était réservé à l’événement, le tout public quant à lui se mêlait allégrement aux pros dans la salle. Dès 9h30, heure du premier créneau de la journée, et dès 7 ans mais sans limite supérieure. Avec Dominique toute seule, la Cie Au détour du Cairn ose la fragilité, le théâtre du très peu – deux interprètes (fantastiques Garance Durand-Caminos et Tom Geels), de la lumière, quelques ombres – pour déplier son récit à couches multiples. La polyphonie s’y faufile pour dire une vie en marge. Un bijou primé aux Rencontres de Huy, nommé aux Prix Maeterlinck de la critique, et acclamé à Avignon par une salle conquise.

Déjà bien présente, l’émotion montera encore avec Je crois que dehors c’est le printemps, où Gaia Saitta porte – tout en intensité et pudeur mêlées – l’histoire véritable d’Irina Lucidi (mise en mots par Concita de Gregorio et en scène avec Giorgio Barbero Corsetti), dont les filles jumelles ont été emmenées, un dimanche de 2011, par leur père qui s’est suicidé quelques jours plus tard. Les fillettes, elles, n’ont jamais reparu.

Gaia Saitta, artiste associée au Théâtre national Wallonie-Bruxelles, ici dans "Je crois que dehors c'est le printemps". ©Chiara Pasqualini

L’évocation donnée ici par l’actrice, avec le concours de quelques membres du public, fait de cette vie amputée mais toujours là, de ce rôle innommé de mère désenfantée, de cette quête obstinée et sans fin, une matière théâtrale d’une sensibilité extrême.

Garden Party

Outre sa programmation en salle, le Théâtre des Doms s’ouvre à la création, avec la 3e édition de la Garden Party : de courtes pièces conçues pour ce jardin aménagé en espace de représentation. Les éclosions qui s’y produisent disent elles aussi la diversité non seulement des esthétiques mais des personnes qui les façonnent.

Ainsi, toujours dans cette même (grande) matinée, a-t-on fait partie de la classe dissipée du Clubb Guitos pour In English Please, avec sa prof sévère à l’anglais inhabituel, jusqu’à une série de dérapages délirants.

C’est là encore, un peu plus tard, que nous accueillent l’artiste Saaber Bachir, le musicien Antoine Leroy et le metteur en scène, acteur, danseur, performeur Gaël Santisteva (à qui l’on devait notamment la friandise Garcimore est mort).

Gaël Santisteva et l'un des composants du soundsystem mi-artisanal mi-technologique de "Voie Voix Vois". ©B. Buchmann

Voie Voix Vois, objet scénique pluriel, nous emmène dans l’aventure née aux Ateliers Indigo, structure bruxelloise qui accompagne des artistes en situation de handicap dans leur travail lié notamment aux arts plastiques et à la musique. C’est là qu’eut lieu la rencontre entre les trois protagonistes de cet opus où les textures tant textiles que vocales chamboulent l’ordre établi. Un espace-temps de liberté affirmée, questionnée, réfléchie. Et vivement vécue.

Festival Off d’Avignon au Théâtre des Doms, jusqu’au 27 juillet – +33.4.90.14.07.99 – www.lesdoms.eu