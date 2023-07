“Lucrèce Borgia” ou le poison de l’amour à Villers-la-Ville

À leurs cris d’enthousiasme et d’excitation se mêlent le vrombissement des tondeuses et le charivari des disqueuses. Dans un peu moins de deux semaines, les lieux devront être parfaitement aménagés – pelouses soignées, chemins balisés et sécurisés, gradins installés et tréteaux montés… – pour accueillir le 37e spectacle théâtral d’été de l’Abbaye de Villers-la-Ville : Lucrèce Borgia, un mélodrame de Victor Hugo.

Chaque soir, quelque 900 spectateurs prennent place dans le gradin installé au cœur de l'Abbaye de Villers-la-Ville pour assister au spectacle de l'été, ici, "Lucrèce Borgia" de Victor Hugo. ©Jean-Luc Flémal

Malgré ce joyeux vacarme, les dix comédiens de la troupe s’apprêtent à répéter. Sur la longue scène posée en angle au cœur de l’Abbaye, ils prennent leurs marques, échauffent leur voix, repèrent les entrées et sorties… “On fait la scène 1, les gars ?, lance Emmanuel Dekoninck, le metteur en scène, à l’adresse de Jérémie Zagba, Jonas Jans, Siam De Muylder et Antonin Compère. Puis, on enchaîne avec Julie (Prayez), Catherine (Conet) et Denis (Carpentier)”.

Les comédiens Jérémie Zagba, Antonin Compère, Siam De Muylder et Jonas Jans en pleine répétition de la scène d'ouverture de "Lucrèce Borgia". ©Jean-Luc Flémal

Debout devant la scène, Emmanuel Dekoninck ne lâche pas ses comédiens des yeux, n’hésitant pas à les rejoindre sur le praticable pour les aiguiller au mieux. “Julie, prévient-il tandis que la jeune chanteuse lyrique se prépare à entrer en scène, il n’y a pas de musique : il faudra que tu chantes a cappella”. Sa voix, cristalline, “s’envole” entre les pierres de l’Abbaye. Curieux, les petits élèves du jeu de piste – et leurs institutrices – sont discrètement venus s’asseoir au pied du gradin pour l’écouter chanter et regarder un petit bout des répétitions.

Emmanuel Dekoninck, le metteur en scène, se montre très à l'écoute de sa troupe de comédiens. ©Jean-Luc Flémal

”J’adore ça !, s’enflamme Emmanuel Dekoninck. C’est génial de voir les gens s’arrêter et crier 'Bravo !' Créer un spectacle à Villers-la-Ville, c’est particulier”. Et il sait de quoi il parle : Lucrèce Borgia est le deuxième spectacle qu’il met en scène dans cet écrin de verdure, après Frankenstein en 2013.

“Une pièce puissante, bien écrite et structurée”

Après deux étés difficiles (Notre-Dame de Paris en 2020 et Le Petit Prince en 2021) en raison de la crise sanitaire, 2022 a amorcé le retour d’une super-production à Villers-la-Ville, avec un chef-d’œuvre tragique, Roméo et Juliette de Shakespeare, mis en scène par Thierry Debroux.

Initialement programmé en 2020, “Lucrèce Borgia était le modèle-même de la production de Villers avant le Covid, rappelle Patrick de Longrée, scénographe et co-producteur (DEL Diffusion), mais il n’a pas pu être monté en raison du Covid et de reports”. Si cette pièce, peu connue, de Victor Hugo est aujourd’hui présentée à l’Abbaye, c’est grâce à une comédienne, Catherine Conet, “qui avait l’envie viscérale de jouer le rôle de Lucrèce Borgia, raconte-t-il. Et elle m’a convaincu du bien-fondé de cette envie : c’est une pièce puissante, bien écrite, structurée, qui offre une panoplie de personnages forts et, de surcroît, c’est du Victor Hugo lisible”. Il ajoute : “J’aime bien les envies, car, pour moi, ce sont des moteurs. Et, à Villers-la-Ville, c’est important d’être mû par un moteur parce que l’énergie à déployer est considérable”.

Pour Catherine Conet, “Lucrèce Borgia est un personnage haut en couleur, extrême dans ses sentiments, son vécu et ce qu’elle a à défendre”. Ayant déjà joué à Villers-la-Ville dans Angelo Tyran de Padoue de Victor Hugo (1997), La Reine Margot d’après Alexandre Dumas (2001), MacBeth de Shakespeare (2003) et Le Petit Prince de St-Exupéry (2021), “je savais que Lucrèce Borgia est typiquement un spectacle qui peut coller à ce décor incroyable”, assure-t-elle.

Née en 1480 à Subiaco dans la province de Rome, Lucrèce Borgia est la fille naturelle du cardinal espagnol Rodrigo Borgia, futur pape Alexandre VI. Célèbre tant pour sa beauté que ses mœurs prétendument dissolues, elle est longtemps restée dans l’histoire comme une femme de pouvoir et d’influence ainsi qu’une protectrice des arts. Mais chez les Borgia, l’une des familles les plus puissantes à l’époque, les crimes et complots sont légions. Au fil du temps, Lucrèce Borgia s’est retrouvée à porter seule sur ses épaules toutes les atrocités commises par les siens.

Le jeune capitaine Gennaro (Geoffrey Tiquet) ignore que l'impitoyable Lucrèce Borgia (Catherine Conet) est sa mère. ©Jean Luc Flemal

Lorsqu’il crée en 1833 son drame (en prose) en trois actes, Victor Hugo noircit volontairement le destin de son héroïne. Alors qu’elle se pavane au Carnaval de Venise, Lucrèce Borgia, femme impitoyable qui trempe dans de sordides affaires de crimes, d’adultères et d’inceste, demeure indifférente à la haine que lui voue l’Italie. Pourtant, Lucrèce a peur : dans la foule, elle cherche un jeune capitaine, Gennaro. Il est amoureux d’elle, lui qui tient les Borgia en aversion. Mais ses amis reconnaissent Lucrèce l’exécrée. Or, Gennaro n’est autre que son fils, né de ses amours incestueuses avec son frère. Le jeune homme ignore tout de son passé et de ses origines. Lucrèce va tout faire pour le protéger alors que son mari, le Duc Alphonse d’Este, qui le prend pour son amant, a juré de le tuer. Par ailleurs, humiliée par les amis de Gennaro, Lucrèce va se venger en empoisonnant leur vin, sans savoir que Gennaro en a bu aussi…

”C’est très difficile à jouer”

Choix ayant été acté de monter Lucrèce Borgia, “il nous fallait un metteur en scène”, reprend le co-producteur. “Nous avons tout de suite pensé à Emmanuel Dekoninck, qui connaissait la pièce et avait déjà l’expérience de Villers-la-Ville.”

”Je ne fonctionne jamais par commande, confie le metteur en scène et directeur du Théâtre Jean Vilar, mais cette pièce est incroyable, phénoménale. Et je me suis dit que la projeter à Villers était une bonne idée. Puis, le projet venait de Catherine, qui a une sacrée expérience de Villers et est une actrice très solide, car, pour jouer à Villers, il en faut sous la pédale”.

”C’est très difficile à jouer, confirme la comédienne. Mon texte représente deux mois d’étude quotidienne de quelques phrases pour embrocher chaque mot et faire que cela devienne une pensée”. “Par exemple, poursuit-elle, il y a, au début de la pièce, une réplique terrible : une phrase de vingt lignes qui n’en finit pas ! Si on la lit à plat, sans interprétation, elle est incompréhensible. Mais Manu éclaire très fort le texte pour le rendre concret, audible, ce qui m’aide à digérer les phrases pour, ensuite, en faire un chemin de pensée”.

Danse et chant lyrique

Si Lucrèce Borgia est une pièce difficile à jouer, “je ne pense pas, en revanche, que ce soit une pièce difficile à monter, estime Emmanuel Dekoninck, parce qu’elle est tellement bien écrite que tous les enjeux sont extrêmement clairs”.

Face à ces enjeux, il s’est donc appuyé sur “quelques axes dramaturgiques”, dans le sillon du traitement pluridisciplinaire de ces précédentes créations telles que Hamlet de Shakespeare, avec Thomas Mustin alias le chanteur Mustii. Il a ainsi choisi de faire apparaître le personnage de la Princesse Négroni, sous les traits d’une chanteuse lyrique, Julie Prayez. “Je trouvais ce personnage intéressant en tant que double de Lucrèce Borgia, explique-t-il, car il permet d’apporter la dimension émotionnelle lorsque l’on veut raconter le rapport d’amour entre une mère et son fils, qui est difficilement exprimable par les mots”.

La chanteuse lyrique Julie Prayez (à droite) joue le rôle de la Princesse Négroni, double de Lucrèce Borgia (Catherine Conet, à gauche), la mère de Gennaro (Geoffrey Tiquet, au milieu). ©Jean Luc Flemal

Pareil pour les amis de Gennaro, que Victor Hugo présente comme un chœur. “J’avais envie de faire un traitement de chœur sur ces personnages-là, enchaîne-t-il, et, donc, il m’a semblé intéressant de faire un travail chorégraphique. Nous sommes dans des codes de mouvement qui permettent de raconter plein de choses : leur histoire ; l’ancrage de la pièce ; le Carnaval de Venise, avec lequel s’ouvre le spectacle ; etc.”

Tandis qu’Emmanuel Dekoninck a tissé sa mise en scène autour du jeu des acteurs, du chant lyrique et de la danse, “j’avais envie d’une grande épure, précise-t-il, c’est-à-dire que le spectacle pourrait presque se jouer sur un plateau nu”. Avec le scénographe Patrick de Longrée, ils ont donc imaginé “un décor transparent, qui permet de voir les pierres de Villers”. Pour ce faire, “on a créé des structures métalliques mobiles qui font penser à un palais, des porches d’entrée, décrit Patrick de Longrée. Il y a donc aussi un gros travail sur les lumières. Mais on ne va pas tout dévoiler ; on va laisser les surprises…”

Emmanuel Dekoninck et Patrick de Longrée ont imaginé un décor tout en transparence, avec des structures métalliques. ©Jean Luc Flemal

→ Du 13 juillet au 5 août à 21h à l’Abbaye de Villers-la-Ville. Infos et rés. sur https://deldiffusion.be

→ Du 14 au 25 mai 2024 au Théâtre Jean Vilar. Infos et rés. au 0800.25.325 ou sur https://levilar.be