Le facteur Cheval ou le rêve d’un homme fou de chagrin

Ce destin hors du commun, l’autrice belge Nadine Monfils l’a retracé et teinté de fiction dans son livre Le facteur Cheval ou le rêve d’un fou (Éditions du Fleuve, 2019). Un récit de vie poignant empli “d’abnégation, de passion, de rêve qui se devait de trouver une version scénique, affirme le metteur en scène Alain Leempoel, parce que, outre la beauté du texte, la personnalité du facteur Cheval mérite d’être incarnée, pour sa force, sa folie, son génie”.

Ce rêveur fou, c’est le comédien belge Elliot Jenicot, pensionnaire de la Comédie-Française de 2011 à 2019, qui l’interprète. Créé en juillet dernier au festival Off d’Avignon, le spectacle est, cet été, en Belgique pour une tournée en plein air.

”La vie était très rude”

Pour sa première représentation, vendredi soir, Le facteur Cheval ou le rêve d’un fou a déployé chaises et praticable dans la cour de la Ferme de Martinrou, à Fleurus. Besace en cuir, casquette et uniforme des Postes, un homme moustachu arrive par le fond, côté cour. Il s’avance vers le public : “Cheval. je m’appelle Ferdinand Cheval”, se présente-t-il, d’une voix aussi lourde que sa besace. Il faut dire que dans les années 1890, “la vie était très rude”, raconte-t-il. Famine, maladies, misère…, les gens de petite condition ne font pas de vieux os.

Elliot Jenicot est Ferdinand Cheval, facteur rural au XIXe siècle. ©Corinne Vidrequin

Né en 1836 dans un village rural en Drôme, Ferdinand Cheval devient apprenti boulanger, après une courte scolarité. À 22 ans, il épouse Rosalie, 17 ans, dont il aura deux garçons, Victor et Cyril. Son fils Victor meurt alors qu’il n’a qu’un an. Ferdinand Cheval abandonne la boulangerie pour devenir facteur, le “messager des cœurs” comme il se surnomme, celui qui apporte aux villageois les bonnes et les mauvaises nouvelles. Quelques années plus tard, il perd son épouse : elle avait 32 ans.

En 1878, il se remarie avec Claire-Philomène. Ensemble, ils acquièrent une petite propriété à Hauterives. De leur union naît Alice, “la lumière de ma vie”. Pendant ses longues journées en solitaire à distribuer le courrier de village en village, Ferdinand Cheval voyage, loin, dans sa tête. Il a “envie de laisser une trace”. Et rêve de construire un palais féerique, “un paradis terrestre”.

Un jour, il bute sur une pierre. Il la ramasse, l’admire. Ce sera la première pierre de son palais. Dès le lendemain, brouette à la main, il en ramasse d’autres. Et commence à faire de son rêve une réalité. Le voisinage le prend pour un fou. Ferdinand s’en moque : “Dans ma catégorie, il y a aussi des hommes de génie”, se défend-il. Mais le sort s’acharne sur le facteur : sa fille chérie Alice meurt à l’âge de 15 ans. Lui qui a toujours su se montrer fort, réprimant ses émotions, “craque”.

Joseph, le peintre et ami

Ce récit de vie douloureux et extraordinaire, Nadine Monfils l’a ourlé d’une histoire d’amitié entre le facteur Cheval et un peintre, Joseph, incarné tout en discrétion par le plasticien Philippe Doutrelepont. Ce qui les lie ? Tous deux sont “enfermés dans la douleur, prison invisible”. Mais cet ami sera aussi, sans le vouloir, son salut…

Avec la complicité du plasticien Philippe Doutrelepont (à droite sur scène), Noémie Vanheste a imaginé une scénographie pleine de poésie et d'allusions au Palais idéal du facteur Cheval. ©Kim Tran

Totalement habité par le vécu de son personnage, Elliot Jenicot transporte le public au XIXe siècle et parvient à lui faire ressentir le chagrin d’avoir perdu des proches avec une grande dignité, à l’image de l’homme qu’était Ferdinand Cheval. La mise en scène épurée d’Alain Leempoel permet au texte infusé de cette ambiance paysanne très âpre de vibrer en parfait écho avec le lieu dans lequel il est joué. À cette rudesse du quotidien, Noémie Vanheste oppose, avec la complicité de Philippe Doutrelepont, une scénographie douce et poétique, se référant au Palais idéal, avec ses souches et racines d’arbres, ses sculptures à la chaux… Comme une invitation à une escapade en Drôme.

→ En tournée les 14, 15 et 16 juillet au Château de Bioul ; les 11, 12 et 13 août à la Ferme de l’Hosté ; les 18, 19 et 20 août à l’Abbaye de Villers-la-Ville ; et les 25, 26 et 27 août à la Ferme de Lansrode. Infos et rés. sur www.panachediffusion.com

→ Envie de visiter le Palais idéal ? Plus d’infos sur www.facteurcheval.com