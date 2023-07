Festival d’Avignon Off: Stéphane Bissot, comédienne belge dans le tourbillon de juillet

Sa présence à Avignon en est une conséquence. En juillet 2022 dans le Off, la comédienne jouait au Théâtre des Halles dans Kvetch de Steven Berkoff mis en scène par Robert Bouvier, coproduit par Pierre Beffeyte de Scène & Public. Le lien s’établit, la curiosité s’aiguise. Une captation de Nous les grosses est envoyée et le coproducteur bientôt propose à Stéphane Bissot et Guillaume Druez, auteur et metteur en scène, de viser à nouveau le festival. Ce sera la Scala Provence, lieu récent du Off, théâtre privé mais à la programmation dont la variété et les audaces s’affirment. “On est au bon endroit.”

"La scéno, c'est toi", a dit l'auteur et metteur en scène Guillaume Druez à la comédienne Stéphane Bissot. ©Mathieu Ridelle

Blanche, 48 ans, boulimique

Rebaptisé Grosse grosse grosse pour le public avignonnais, le solo relate l’histoire de Banche, 48 ans, boulimique, voire outremangeuse, à la grossophobie intégrée, qui se traite avec humour et détestation, se juge en permanence.

Une complexité que Stéphane Bissot adore: “Être un peu plus loin, chercher du lien humain avec la salle tout en étant, à plein de moments, pas aimable. Proposer un personnage plein d’aspérités – on voit sa détresse –, mais aussi de fantaisie, d’humour, d’imagination.” Acteur, metteur en scène, auteur, Guillaume Druez (nommé dans la catégorie Seul en scène pour son Cœur de pédé aux Prix Maeterlinck) a envoyé Nous les grosses – qui était d’abord un roman – à la comédienne, “accompagné d’une lettre manuscrite”, se souvient-elle non sans émotion.

”En me voyant jouer cette pièce, on pense souvent que c’est mon histoire, voire que je l’ai écrite. Or Guillaume voit souvent son double de scène comme une femme. Il a souffert de boulimique. Blanche est inspirée d’une époque de sa propre histoire, sur laquelle il a brodé. Moi, actrice, je trouve toujours fascinant quand je sais que c’est faux mais que je le vis vrai. C’est pour ça que j’adore le jeu anglais, ce mélange de distance et de vérité. Ici, qu’on croie que c’est moi, ça veut dire qu’on a mis dans le mille.”

Et si, bien sûr, Grosse grosse grosse parle de grossophobie subie et intégrée – ô combien! –, c’est aussi de norme qu’il s’agit, de jugement de soi et d’autrui, de différence quelle qu’elle soit. Une manière de dire qu’il faut “entendre les noirceurs des autres” pour traverser les siennes. Ces autres qui, si souvent, se permettent de conseiller, comme le dit Blanche dans le spectacle.

Bien présents dans le Off, les spectacles belges bénéficient pour certains d’une visibilité qu’accentuent les lieux qui les présentent, du Théâtre des Doms à l’Épiscène, en passant par la Manufacture notamment.

Ici, “on ne s’est pas laissés démonter par le fait de n’être pas portés par l’institution”. D’ailleurs, souligne Stéphane Bissot, “il ne faut pas confondre le pouvoir de mettre en lumière avec le pouvoir d’éteindre”. “Notre envie de regarder, d’interpréter, d’incarner le monde ne dépend certainement pas du pouvoir en place – qui d’ailleurs change très souvent alors que nous, artistes, sommes toujours là”, sourit la comédienne, ravie du coup de projecteur que confère au spectacle le choix posé par la “grande maison française” qu’est la Scala.

Grosse grosse grosse à la Scala Provence, Avignon , jusqu’au 29 juillet (sauf le lundi), à 10h10.

Nous les grosses de retour en Belgique: le 24 septembre au Festival Découvrez-vous, à Bois-de-Villers; le 17 novembre au Centre culturel de Jette; du 11 au 31 décembre aux Riches-Claires, Bruxelles.

Une journée dans le Off, à Avignon, pour l’équipe de “Grosse grosse grosse”

7h20 L’alarme de deux téléphones retentit à la résidence universitaire où logent Stéphane Bissot et son compagnon, ainsi que Guillaume Druez, auteur et metteur en scène de Grosse grosse grosse.

8h25 “On se retrouve en bas et on se met en route. Avignon se réveille doucement. On parle, ou pas. On commente les affiches, et nos angoisses. On se fait des retours sur la représentation de la veille.” Pour cela, pas de moment précis. “On les distille dans les moments où on se trouve, où on est dans une bonne énergie pour partager ça.” Le privilège – organique – du duo-solo, sourit Guillaume Druez.

8h50-9h Arrivée à la Scala. “On dit bonjour à la salle. On croise le personnel de nettoyage, l’équipe technique, la billetterie qui ouvre. Je m’allonge sur la scène”, confie Stéphane. Sur le trajet, le même chaque matin, “on croise les mêmes personnes”, relève Guillaume.

9h30 “Les régisseurs arrivent. Là se produit une petite accélération... Je finis mon échauffement – des postures de type yoga qui ouvrent et qui rassurent. Généralement, à ce moment-là, Guillaume met une chanson de Dalida. Le plateau est nettoyé. J’installe ma petite loge, avec une carte fétiche et mon parfum, Insolence, de Guerlain.”

10h10 Les actrices des deux salles contiguës se disent “merde”. “Je guette les lumières dans la salle. Quand le noir se fait je compte jusqu’à trois et j’entre.”

Guillaume Druez et Stéphane Bissot, l'auteur-metteur en scène et la comédienne, à Avignon. ©Mathieu Ridelle

11h30 Avec la part de souplesse qu’il contient, le spectacle dure entre 54 minutes et une heure, jamais plus, indique Guillaume. Après son passage dans les loges et sous la douche, la comédienne retrouve ses acolytes autour d’un verre, à la Scala même ou au Square, tout proche. L’après-spectacle, “c’est une descente: un mélange de tristesse, de joie, de soulagement”. Et de contact avec le public? “Malheureusement non”, le va-et-vient de la foule, l’enchaînement des spectacles ici ne permettent guère ce temps.

12h30 Le repas, ensuite, se passe soit à l’extérieur, ensemble, soit à la résidence. “Chacun a sa kitchenette”...

L’après-midi est fait de “lessive, repos, mails pour dynamiser le public ou les pros, ou encore gérer les trucs qu’on doit faire avancer en Belgique”. Aller voir d’autres spectacles? “Parfois, mais c’est rare”; souvent la fatigue l’emporte.

Le soir, “en général je relis certains passages sur lesquels j’ai buté ou qui sont plus complexes, comme celui de la crise...” Voire Stéphane Bissot demande à son compagnon de lui dire le texte, histoire de réactiver la mémoire auditive. “Cette façon de faire permet de ne pas être enfermée dans des musiques de texte, dans la reproduction d’un résultat final.”

23h Après “souvent un verre dans le quartier de la résidence”, extinction des feux. Le lendemain, ça recommence, pour trois semaines, six jours sur sept. Il s’agit de tenir la distance.