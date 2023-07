Le Festival d’Avignon retrouve la mythique carrière de Boulbon avec un cocasse et inégal “Jardin des délices”

Et plus rien, depuis lors. Autant dire que la création de Philippe Quesne était attendue, marquant les retrouvailles du festival avec ce cadre d’exception, et une promesse du dramaturge, metteur en scène et scénographe français pour qui “la carrière de Boulbon est un parfait décor de science-fiction tout en évoquant un passé très ancien”.

Maquis à haut risque d’incendie

Inspiré par le fourmillant triptyque de Jérôme Bosch, Le Jardin des délices de Quesne n’en propose cependant ni transposition ni illustration. Plus attaché aux dynamiques qu’à une thématique, le metteur en scène avait annoncé vouloir faire de ce lieu le personnage principal du spectacle.

L'envers du gradin à la carrière de Boulbon. ©M.Ba.

Sa compagnie Vivarium Studio, qui célèbre cette année ses vingt ans d’existence, a souvent modelé des paysages artificiels, imaginaires, fantasmagoriques. Le cadre, ici, est aussi exceptionnel que bien réel, ceint d’un maquis à haut risque d’incendie. Aussi est-il rappelé plusieurs fois au public, via haut-parleurs, la stricte interdiction de fumer, tandis qu’extincteurs et lances ponctuent le chemin à intervalles réguliers, sous la vigilance du personnel de sécurité.

Impossible de ne pas y repenser lorsque jailliront des gerbes d’étincelles à bord de l’autocar en panne, poussé par son équipage au milieu de nulle part.

Huit personnages au pied du mur

C’est donc bien sur un paysage naturel que s’appuie – littéralement même par moments – Philippe Quesne pour esquisser les tableaux de son Jardin des délices. Huit personnages ont débarqué au pied du mur. Des dégaines en jeans taille haute, talons biseautés, cheveux longs, chapeaux à large bord ajoutent au terrain caillouteux, aux allures de canyon, des indices de western. Bientôt sera installée là une coquille d’œuf géante – clin d’œil à l’univers du maître flamand tout autant que métaphore du micromonde qui prend place sous nos yeux.

Objets et figures dialoguent dans "Le Jardin des délices". ©Christophe Raynaud de Lage

Une petite communauté humaine aux prises avec son environnement, inscrite littéralement dans le réel, tout autant que dans l’artifice assumé sous tous ses angles. Un groupe disparate qui se parle, déploie des rites, joue de la musique, déclame de la poésie, se déplace, remodèle l’espace…

guillement Excusez-moi, est-ce qu'on peut couper les grillons?

Entendre l’un des personnages demander à ce que soit mis en pause le son des grillons (dont acte!), ou chanter du Purcell, découvrir le chœur qui se déchaîne à la manière d’une thérapie de groupe jusqu’au démantèlement du véhicule, assister à un numéro d’hypnose perruquée, sursauter sous l’orage… tout cela fait partie de l’expérience du Jardin des délices, fulgurances, trivialité et longueurs comprises.

Philippe Quesne tire parti du cadre que lui offre la carrière. ©Christophe Raynaud de Lage

Si rien n’illustre littéralement le triptyque de Jérôme Bosch, le spectacle lui aussi avance par rapprochements, juxtapositions, questionnements saugrenus. Couche après couches, au risque du trop: du bel canto au sonnet, du folk à veste frangée au violoncelle baroque, jusqu’au fantasme d’un horizon immémorial et futuriste.

guillement Êtes-vous absolument certains que la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète?

Comme la peinture de Bosch s’inscrivait dans un entre-deux-ères, un magma d’incertitude dans la transition du monde médiéval à la Renaissance, Quesne jongle entre bestiaire médiéval, science-fiction écologique et western contemporain, en tirant du cadre de cette création un parti judicieux. Humour, désinvolture et grandiloquence colorent ainsi les retrouvailles du Festival d’Avignon avec la majestueuse carrière de Boulbon.

Le Jardin des délices, à la carrière de Boulbon, jusqu’au 18 juillet. Festival d’Avignon, jusqu’au 25 juillet – www.festival-avignon.com

Le spectacle peut être vu dans son intégralité sur arte.tv