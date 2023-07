Festival d’Avignon: “Cécile” comme une traînée de poudre

C’est au Tinel de la Chartreuse, à Villeneuve-lez-Avignon – Centre national des écritures du spectacle et l’un des lieux emblématiques du festival – que s’inscrit cet opus créé à Lausanne en 2019. Le voici, soutenu par la Sélection suisse en Avignon (qui, comme le fait la Fédération Wallonie-Bruxelles, accompagne “ses” artistes au festival, In et Off), au début de sa nouvelle vie.

La performeuse Cécile Laporte y dévoile des pans de la sienne, découpée en chapitres aux titres simples ou plus énigmatiques, de “Comment tu t’endormais petite?” à “La ZAD”, de “La réincarnation de Bob Marley” à “Être mère”, en passant par “Fuck for Forest”, “La comédie musicale” ou “Le Mexique”.

L’écriture de Cécile se condense dans ce découpage, où l’actrice (qui est aussi, voire avant tout, clown à l’hôpital, militante zadiste, ou encore animatrice de séjours de vacances pour personnes handicapées, parmi bien d’autres rôles) se faufile en mots, en présence, en actions.

Hors dimensions, hors cadre

Mais pourquoi Cécile et personne d’autre? “Parce que je l’aime, d’abord”, lance la metteuse en scène dans le bref prologue adressé au public avant la séance. “Et puis j’ai remarqué que les gens autour de Cécile sont plus aimables qu’à mon contact”, ajoute Marion Duval, avant de laisser le plateau à la performeuse, à son regard perçant et décalé, à son sourire étrange. On s’apprête donc à faire connaissance avec un personnage, non au sens théâtral du terme, mais comme on qualifie une personne hors du commun. Hors dimensions, hors cadre.

Cécile Laporte, plus qu'une interprète ou un personnage: une personne défiant dans cette performance les conventions du théâtre. ©Mathilda Olmi

Des vies, Cécile semble en avoir eu un paquet. Et le moment présent, sur scène, sans l’ombre d’un quatrième mur – qu’il n’a même pas fallu briser, sa transparence s’imposant d’emblée –, en fait partie sans éradiquer toutes les autres. La force de Cécile est là: au cœur du vrai, et pourtant à l’endroit du mensonge par excellence qu’est le théâtre.

guillement Permettre la rencontre et le trouble de vivre quelque chose d’imprévu, d’imprévisible.

Faut-il pour autant démêler le vrai du faux? Pas tant que l’authenticité prime; et ici elle balaie tout, s’invite partout: de la confidence à l’excès, de l’empathie aux morceaux de bravoure, jusqu’au doute, voire au dépit: à qui appartiennent encore les souvenirs livrés ainsi?

”La construction et le spectacle sont là pour permettre la rencontre et le trouble de vivre quelque chose d’imprévu, d’imprévisible. Quelque chose qui échappe”, indique Marion Duval.

En interaction permanente avec le public

Si en 2019 la création de la Cie Chris Cadillac tablait sur la déstabilisation permanente de la performeuse, celle-ci désormais s’approprie avec davantage d’assurance – jusque dans sa vulnérabilité – les pleins et déliés qu’elle met en jeu à chaque séance, en interaction permanente avec le public.

Une question de confiance et d’équilibre; un équilibre fragile et beau, dans l’usure assumée de la performance, en l’occurrence un don de soi paroxystique, où Cécile peut, dans la dernière partie, dire son ras-le-bol et sa fatigue autant que généreusement continuer à en donner. Ici elle développe, là elle élude. Aucune représentation n’est semblable à la précédente, ce qui fait de l’expérience Cécile un moment forcément plus à vivre qu’à décrire. Le buzz opère. On a voulu voir, savoir, sentir. On vit la chose sans filtre, comme un moment unique, dont on sort en état de trouble, de dérangement, de séduction, d’excitation, de questionnement tourbillonnant de la matière théâtrale. Avec aussi l’envie de partager cet ovni.

Le Théâtre national pourrait bien être de ceux qui feront venir Cécile en Belgique. On parle de la saison 24-25. Il se dit aussi que le Théâtre de Liège éprouve pour cette forme singulière un certain intérêt, voire un intérêt certain.