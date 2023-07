Festival d’Avignon: “G.R.O.O.V.E” ou les vertus du déplacement

C’est pourtant sur la place du Petit Palais, sous un soleil de feu, que commence G.R.O.O.V.E, avant que le public regagne en cortège l’Opéra où il se scindera en trois groupes. Car la pièce, composite et déambulatoire, nous fait goûter à des formes diverses en des lieux d’ordinaire réservés aux équipes de la vénérable institution: film, concert, performance, où s’articule la notion de marronnage – mouvement d’autolibération de l’esclavagisme – centrale dans le travail de la chorégraphe. “En s’affranchissant de l’oppresseur, explique-t-elle, les personnes esclavagisées forment de nouvelles communautés et inventent des sociétés neuves.”

Bintou Dembélé sur la place du Petit Palais, à Avignon, dans le premier mouvement du spectacle. ©Christophe Raynaud de Lage

Marronnage, hip hop et baroque

Cette pensée et cette danse marronnes entrecroisent ici le baroque, d’une manière qui explose dans la troisième et dernière heure du spectacle. Rassemblé à présent parmi les ors et les velours de la salle, le public goûte aux pulsations qu’impriment Bintou Dembélé et ses formidables interprètes à la musique de Jean-Philippe Rameau. C’est elle qui signait en 2019, à l’Opéra Bastille, la chorégraphie de l’opéra-ballet Les Indes galantes, mis en scène par Clément Cogitore, sous la direction musicale de Leonardo García Alarcón, avec le Chœur de chambre de Namur.

Programmer G.R.O.O.V.E parmi les spectacles d’ouverture et dans ce haut-lieu de la bourgeoisie avignonnaise qu’est l’opéra est un acte fort de Tiago Rodrigues pour ce premier festival sous sa direction. Une édition marquée par les déplacements, tant symboliques que physiques – quand le public, comme ici, se mêle peu à peu à la compagnie dans un mouvement joyeux et puissant de grand décloisonnement.