Festival d’Avignon: Trajal Harrell fait vibrer la cour d’honneur en multipliant la figure mythique de Roméo

”Le lieu a donc rejoint une idée que je gardais en moi depuis longtemps : créer une danse mythologique qui appartiendrait à tous et à toutes. C’était un désir sans forme à l’origine et cette invitation lui a donné un espace.”

Alors que le public emplit la cour, plusieurs personnes arpentent la scène, au naturel. Avant que les lumières se concentrent sur l’assemblée, les membres du Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble – dont le chorégraphe américain est le directeur artistique – se présentent par leur nom et une de leurs caractéristiques. Des individus, disparates et singuliers, devant d’autres.

guillement Je me suis attelé à un objet aux références multiples et qui fait fi des frontières nationales et culturelles. Roméo est mythique. Il est un nom qui raconte son mythe dans l’instant.”

The Romeo, avec son article défini, est tout autant l’universalisation de l’éternel jeune amant de Vérone dans la tragédie de Shakespeare, qu’une danse neuve et ancestrale, imaginaire, transversale, que peuvent embrasser tous les corps, tous les âges, tous les genres, tous les états émotionnels.

La scénographie, avec son architecture ajourée, évoque tant l’Italie médiévale que le palais où elle s’érige. Porte d’entrée et de sortie des interprètes, elle articule le paraître et le disparaître, et confère à l’ensemble un cadre quasiment pictural. Vont s’y incruster ou y passer fugacement d’innombrables silhouettes, costumes, étoffes, motifs, matières, drapés, accessoires, doublures, superpositions, dans un défilé qui est l’une des marques de l’œuvre du chorégraphe – à l’instar de sa dernière venue en date au Kunstenfestivaldesarts avec Maggie the Cat.

Si la littérature est toujours présente en filigrane dans cette nouvelle pièce (créée à Zurich au printemps et adaptée au gigantesque plateau de la cour), la danse ici creuse l’imaginaire historique, ses racines antiques, son évolution, son devenir. Le va-et-vient des danseuses et danseurs se double de perpétuels allers-retours dans le temps, voire entre le monde vivant et l’au-delà.

Rituel hypnotique

Le voguing, l’inspiration queer et noire, ainsi que l’intensité sobre du butô, objets de recherches de Trajal Harrell, s’imbriquent ici dans une sorte de rituel hypnotique, une ondulation épousant les mixages musicaux – de Satie à Simon&Garfunkel -, une solennité jamais pesante, traversée au contraire par les codes de la pop culture.

Poussant à son paroxysme la logique du défilé sur ce catwalk d’exception, le chorégraphe offre à la cour un ballet éminemment accessible et généreux, une révérente et puissante dédramatisation. Moins “facile” qu’il n’y paraît. Tout en exubérance et humilité.

À lire aussi

Le 25 juillet, au pied de ces mêmes hauts murs, dans la cour mythique du palais des papes, la 77e édition du Festival d’Avignon se refermera sur By Heart de et par Tiago Rodrigues. Encore Shakespeare et un plongeon choral, collectif, dans les méandres intimes de la mémoire.

The Romeo, cour d’honneur du palais des papes, jusqu’au 23 juillet. Festival d’Avignon, jusqu’au 25 juillet – www.festival-avignon.com

Le spectacle tournera à Berlin, Genève, Clermont-Ferrand, Paris etc. Et sera présenté en première belge le 12 décembre au Concertgebouw de Bruges dans le cadre de December Dance.