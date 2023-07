"La Belle et la Bête” au Château de Rixensart est “le” spectacle familial de l’été en plein air

Cette deuxième édition, Damien De Dobbeleer, à l’initiative du projet, l’imprime du même esprit : revisiter une histoire connue de toutes et tous en la mettant au goût du jour avec intelligence et légèreté, à l’attention d’un public intergénérationnel, “de 7 à 177 ans”, comme se plaît à le souligner le jeune metteur en scène. Et l’on peut avancer sans hésiter que la mission est, à nouveau, réussie.

Roseaux, grenouilles et crapauds

La grande force de La Belle et la Bête réside dans sa mise en scène et sa scénographie (signée Boris Dambly et Benjamin Muzart) qui se fondent à merveille dans le décor naturel et enchanteur du Château de Rixensart, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Posée en contrebas de la bâtisse, la scène (principale), avec ses îlots de roseaux, se mêle au paysage environnant, une plaine verdoyante irriguée d’étangs marécageux, où coassent grenouilles et crapauds.

La mise en scène a été pensée sur mesure pour le Château de Rixensart. ©Robin Cuvillier

L’histoire commence il y a très longtemps, dans un pays lointain. Un couple et leur fils sont venus s’installer dans un petit village, lové dans le creux d’une vallée. Mais le garçonnet, derrière ses airs de poupon, cacherait le diable. Alors, les villageois ont chassé la petite famille. Elle s’est réfugiée dans un vieux château, derrière les bois. Plus personne ne les a jamais vus. Mais la légende dit que l’enfant aurait tué ses parents et qu’une sorcière lui aurait alors jeté un sort, le transformant en bête terrifiante.

Bien plus tard, un père veuf et désargenté, arrive de la ville au hameau avec ses trois filles. Faute de mieux, il loue une misérable “véranda”. Mais, un jour, alors qu’il passe devant le château, il pénètre dans le jardin, fleuri de magnifiques roses, et en cueille une pour Belle, sa cadette. Furieuse, la Bête exige qu’il paie sa faute du prix de sa vie. Belle refuse et se sacrifie : elle sera la prisonnière de la Bête…

Belle (Laura Fautré) s'est livrée à la Bête (Benoît Randaxhe). ©Robin Cuvillier

Belle, jeune femme forte et indépendante

À l’évocation du conte La Belle et la Bête, nombreux penseront aux dessin animé et film de Disney, mais Damien De Dobbeleer s’écarte radicalement des clichés mielleux et féeriques véhiculés dans ces productions. Son héroïne, fort bien campée par Laura Fautré (jeune comédienne découverte en 2020 dans le seul-en-scène Ma Pucelette), est une femme forte et indépendante, qui n’hésite pas à tenir tête aux hommes qui veulent la contraindre : son père (François Sikivie), Gaston (Sébastien Hébrant), un chasseur du village, et la Bête (Benoît Randaxhe). Quant à ses pimbêches de sœurs (Louise Jacob et Séverine De Witte), elles incarnent à la perfection notre société individualiste et superficielle.

Louise Jacob et Séverine De Witte interprètent les deux sœurs de Belle. ©Robin Cuvillier

Résolument contemporain dans son expression, le texte s’adresse à toutes les générations, y compris aux plus jeunes qui s’amusent de voir des enfants sur scène, lance-pierre à la main, pour protéger Belle de la Bête.

Les enfants du village sont bien décidés à libérer Belle des griffes de la Bête. ©Robin Cuvillier

De bout en bout, le parti pris est assumé, avec une bonne dose d’humour, d’amour et de magie. Mais jamais de pathos (ouf !). S’il y a donc bien un spectacle à découvrir en famille cet été, c’est La Belle et la Bête.

→ Château de Rixensart, à 20h15, 1h45 en deux parties avec entracte, à partir de 7 ans, jusqu’au 12 août. Infos et rés. sur www.labelleetlabete.be