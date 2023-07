Le Festival d’Avignon avait aussi un bel accent anglais

Cette année, ce fut la création anglaise contemporaine. Une découverte accessible à tous par les surtitres. Voici trois exemples vus au festival.

D’abord The Confessions d’Alexander Zeldin, 37 ans, le plus francophile de ces metteurs en scène anglais puisqu’il fut assistant de Peter Brook et qu’il est artiste associé à l’Odéon à Paris comme au National Théâtre de Londres.

Ses œuvres décryptent le réel dans une esthétique hyperréaliste qui fait mouche.

The Confessions est l’histoire d’Alice, la mère d’Alexander Zeldin, que celui-ci parvient à rendre passionnante et à en fait l’illustration de la vie de tant de femmes.

On parcourt cette vie depuis sa naissance en Australie en 1943. Dans des décors superbes rappelant parfois des tableaux de Hockney, on la suit à plusieurs étapes de son existence, dans un théâtre du quotidien.

Issue d’un milieu ouvrier, férue de littérature, elle échoue à l’université. Elle épouse un militaire, violent et psychorigide dont elle se sépare pour rejoindre des cercles artistiques. Mais là aussi elle subit un viol de la part de celui qu’elle croyait un ami. Elle fuit alors en Europe, à Londres, où elle trouve enfin un sens à sa vie et un homme “bon”, avec qui elle aura deux fils, dont Alexander.

The Confessions d’Alexander Zeldin ©Photo : Christophe Raynaud de Lage

On pourrait reprocher à The Confissions son classicisme car c’est un théâtre linéaire, narratif, un biopic. Mais Zeldin en fait un sujet formidable et universel : comme devient-on ce qu’on est ? Comment aussi, pour un fils “honorer une vie”, celle de sa mère ? Et The Confessions est joué par des acteurs exceptionnels qui font que les 2h30 du spectacle se passent sans un moment d’ennui. C’est l’épatante Eryn Jean Norvill qui incarne Alice au sein d’une troupe qui fait aimer la langue anglaise.

The Confessions est le récit d’une recherche courageuse de bonheur, d’une femme au cœur raviné de cicatrices et d’écorchures, mais qui a pu trouver sa voie et devenir une vraie héroïne de la vie quotidienne.

Son spectacle viendra au Théâtre de Liège, coproducteur, du 15 au 18 novembre.

À lire aussi

Vers la folie

Changement radical avec All of It, présenté à Avignon et créé au Royal Court Theatre de Londres, bastion de l’avant-garde dramaturgique et des écritures contemporaines. C’est un enchaînement de trois monologues écrits par Alistair McDowall, né en 1987, star du nouveau théâtre anglais inspiré dans la tradition de sa jeunesse de Beckett, Pinter et Sarah Kane.

Un théâtre très contemporain, jouant sur la langue, où la narration est éclatée, fragmentée, n’est plus linéaire, au profit d’une langue poétique qui plonge dans les imaginaires et l’inconscient pour dire autrement les joies, douleurs, mélancolies et folles de l’existence.

Jouer ces textes hypnotiques tient de la performance. À nouveau, comme chez Zeldin, on découvre une formidable comédienne, Kate O’Flynn, capable de rendre vivants tous ces mots et de nous faire frémir.

Dans un des monologues, elle est happée par la schizophrénie et à partir d’une tache sur un mur, se sent dédoublée, multipliée, entendant des voix en elle, avant de devenir le mur lui-même. Dans un autre, elle est dans une ville qu’on suppose bombardée, se calfeutrant sous une table de béton, protégeant son père devenu veuf.

Certes, une bonne connaissance de l’anglais aide à mieux s’immerger dans cette langue superbe, mais avec les surtitres, on est vie happé par ces histoires de vie, qui nous entraînent dans de vrais glissements de terrain (mental) vers une fin avec une scène vide sous une logorrhée de mots.

Troisième exemple : l’acteur et auteur Tim Crouch était invité à Avignon avec deux spectacles mais fort décevants. Adepte d’un théâtre conceptuel, il évoque par exemple, dans Truth’s a Dog must to Kennel, la mort du théâtre après le covid et le règne du virtuel. Mais même ce très court spectacle ennuie très vite, surtout si on ne connaît pas assez ses références shakespeariennes.

The Confessions, Théâtre de Liège, du 15 au 18 novembre