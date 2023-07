Festival d’Avignon: du In au Off, de kit de survie en danse de révolte, des artistes à l’assaut du sexisme ordinaire

À lire aussi

Le public, en nombre limité, s’équipe d’un casque audio et d’un lecteur MP3 et suit les indications. Marion guidera la déambulation, assistée pour la circulation et la technique par Audrey Bersier et Maxine Reys, qui signent également la prise de son. Adaptable à plusieurs villes (il existe en outre également en anglais et en allemand), Kit de survie en territoire masculiniste n’est pas une visite guidée, sinon dans l’univers et l’esprit d’un incel, du nom de ces célibataires involontaires qui font payer à la société et singulièrement aux femmes le prix de leur solitude.

Ce phénomène, à l’origine d’attentats et de tueries, est ici sinon décrypté du moins décrit, distillé, par la voix d’une jeune femme qui, comme toutes ses semblables, a connu ou connaît le sexisme ordinaire, au quotidien: la peur ou la méfiance qui pèse sur toute sortie, les regards, les commentaires, les gestes importuns.

Marcher, écouter, penser

Une jeune femme à qui sa propre solitude confère une dose d’empathie pour celui dont elle parle. Par ce biais, Marion Thomas évite l’écueil de la leçon froide. Bien qu’extrêmement documenté, nourri de données précises, son propos ne s’arroge jamais le privilège du surplomb. Et la marche, en groupe mais chacune, chacun dans sa bulle sonore (une partie de l’enregistrement est renouvelée dans la ville où se trouve la compagnie, pour une intégration maximale de l’expérience dans son environnement), participe de cette horizontalité.

Marion Thomas guide à travers la ville le public de "Kit de survie en territoire masculiniste". ©Matt Beech

À la fois glaçant et familier, toujours humain même dans les passages les plus atroces, le parcours s’achève, au bout d’une cinquantaine de minutes, par un moment d’échange. Un sirop à l’eau – bienvenu par les chaleurs encore fortes même le soir à Avignon – accompagne la remise d’un Kit sous enveloppe dont les récipiendaires découvriront, à l’ouverture, s’il s’agit de la version “plutôt cool”, “plutôt pas cool” voire de l’exemplaire “unique”. Dans tous les cas, de la matière à penser pour ponctuer cette manière d’amener un discours – de partager du vécu, de le faire entendre.

Des injonctions sexistes aux agressions sexuelles

Si la forme est plus classiquement scénique chez Mathilde Monnier, l’heure est aussi au partage d’expérience. Retour dans le In, au cloître des Carmes. Sur fond d’arcades, sur le plateau, des souches massives et noueuses semblent se consumer.

Au sol, des femmes au corps comme désaxé, qui peu à peu vont se redresser, arpenter l’espace, dire les micro-agressions, la misogynie rampante, la violence banale – insupportablement banale. Banalisée même par celles qui la subissent. Minimisée par politesse. Parce que, allons, ce n’est pas si grave, il ne s’est rien passé en fait… La violence sourde, récurrente, obstinée. La violence endurée, de l’espace public aux lieux privés, de la rue au bureau, des injonctions sexistes aux agressions sexuelles. La violence affrontée, par nécessité. La révolte.

Créé au festival Montpellier Danse à peine un mois plus tôt, "Black Lights" a été présenté au cloître des Carmes à Avignon. ©Christophe Raynaud de Lage

Les huit interprètes de Black Lights sont danseuses, actrices, performeuses. Elles mettent leur corps en jeu, le jettent dans la bataille de cet opus inspiré à la chorégraphe française par la série H24 conçue pour Arte par Nathalie Masduraud et Valérie Urrea: 24 courts métrages d’après les textes de 24 autrices, interprétés par 24 actrices, et tous tirés de faits réels, rendant compte du vécu des femmes au fil des heures du jour.

Articulant des propos documentaires, le spectacle et sa distribution – diverse en origines, morphologies, âges – se gardent de toute illustration pour emmener le sujet vers la révolte, dans un crescendo sensoriel étourdissant.