Feydeau fait sa Tournée des Châteaux cet été : “Le plus drôle, c’est quand il commence à pleuvoir”

Pourtant, si la billetterie est fermée jusqu’au 21 août, le théâtre, lui, n’a pas encore vraiment verrouillé ses portes. Voici plusieurs jours en effet qu’y sont menées les répétitions de la nouvelle pièce qui fera la traditionnelle Tournée des Châteaux. Depuis plus de 40 ans, chaque été, le Théâtre des Galeries sillonne les routes de Wallonie et de Bruxelles avec un spectacle en plein air. Et, cette année, du 25 juillet au 7 septembre, le public pourra (re)découvrir dans une vingtaine de lieux insolites un classique du vaudeville : Le système Ribadier (1892) de Georges Feydeau, mis en scène par Sandra Raco.

“Tu ne vois donc pas que je t’aime ?”

À quelques semaines de la première date, tout semble déjà bien rodé. Au centre du vaste plateau des Galeries est posé le praticable (construction légère et démontable qui fait office de scène pendant la Tournée des châteaux), agrémenté de son décor tout spécialement conçu pour être aisément transporté et résister aux conditions météorologiques. Les comédiens Julie Duroisin, Arnaud Van Parys et Robin Van Dyck ont, eux, enfilé leur costume, prêts à répéter.

Dans un salon cossu garni d’une petite table d’appoint et d’une jolie méridienne, Ribadier (Arnaud Van Parys), en cravate, pantalon et gilet foncés sur une chemise blanche, tient, fébrile, une lettre. Sa maîtresse, Thérèse, lui donne un rendez-vous à 9h. Mais il est déjà 8h30 et Ribadier est marié à Angèle (Julie Duroisin). Que faire, car elle arrive ? “Je n’ai que le temps d’appliquer le grand moyen !”, s’exclame-t-il.

Trompée à maintes reprises par feu son premier mari, Robineau, Angèle se montre avec Ribadier d’une jalousie maladive. Pour que ce dernier puisse continuer de rejoindre ses maîtresses sans entrave, il use de son don d’hypnotiseur pour endormir sa femme. “Regarde-moi donc dans les yeux. Là, les mains dans les mains. […] Tu ne vois donc pas que je t’aime”, persuade-t-il Angèle, en plongeant son regard dans le sien. “C’est vrai ?…. Tu m’aimes ?….”, lui demande-t-elle sur le point de piquer du nez, dans sa longue robe rouge. “Mais oui… je t’aime… Ça y est ! Le système Ribadier !”, se félicite-t-il alors qu’Angèle s’est endormie d’un coup sur la méridienne.

Pendant les répétitions au Théâtre des Galeries, Sandra Raco, la metteuse en scène du "Système Ribadier", livre ses conseils aux comédiens Robin Van Dyck, Arnaud Van Parys et Julie Duroisin. ©Jean Luc Flemal

Cahier A4 à la main griffonné de quelques notes, Sandra Raco livre ses conseils à la fin de la scène. “Très bien !, encourage-t-elle les deux comédiens. Arnaud, juste, quand tu fais les pas avant/arrière avec Julie, essaie que ce soit moins technique. Et lorsque tu lui demandes de te regarder dans les yeux, attends d’être devant elle pour lui dire”. Et le duo de reprendre les passages à améliorer, avant d’enchaîner avec la scène suivante.

Anticiper les contraintes

Après Le béret de la tortue en 2021 et Musée haut, musée bas en 2022, Sandra Raco s’attaque, cet été, à sa troisième mise en scène de la Tournée des châteaux.

Au fil du temps, la jeune femme a appris à maîtriser les défis que représente cette mission toute particulière dont l’a investie le Théâtre des Galeries. “Pour Le béret de la tortue, par exemple, j’ai compris, sur le tas, que, s’il y a un lit sur scène et qu’il pleut… et bien, ça devient compliqué. Il avait fallu trouver une solution de dernière minute, sourit-elle. Cette année, par contre, pour créer ma mise en scène, j’ai anticipé les contraintes comme la météo, le fait qu’il faut monter et démonter le décor chaque soir, que le praticable ne fait que six mètres sur trois, etc. ”.

Puis, ajoute-t-elle, “je suis partie du texte”. “J’ai confiance en Feydeau. C’est la première fois que je me frotte à cet auteur. Aussi, ai-je privilégié l’humilité. Je tenais donc à ce que la mise en scène soit la plus proche possible, compte tenu des contraintes précitées, de ce que veut Feydeau dans les didascalies.”

Trente-six dates en un mois et demi

Fidèle complice de Sandra Raco, Arnaud Van Parys est également de l’aventure pour la troisième année consécutive. “C’est génial de jouer tous les soirs dans un endroit différent, s’enthousiasme-t-il. C’est impossible de s’installer dans la routine, car on doit chaque fois s’adapter à la géographie du lieu. C’est très stimulant, même si ça demande aussi beaucoup d’énergie puisqu’on joue 36 dates en un mois et demi. Le challenge consiste donc à tenir sur la durée”.

D’autant plus avec un rôle comme celui de Ribadier, menteur invétéré qui jongle entre frasques et péripéties pour continuer à tromper son épouse, au propre comme au figuré. “Quand on joue un classique, c’est agréable de voir comment ça marche encore toujours, tant dans la scénographie que l’écriture du jeu, observe-t-il. Feydeau est d’une incroyable précision : chaque mot a sa place, chaque didascalie a son sens… C’est très gai !”

Alors que certaines œuvres classiques sont remises en question à l’aune des enjeux de société actuels (racisme, sexisme, homophobie…), Sandra Raco confie s’être, “bien sûr”, “beaucoup” interrogée sur Feydeau, “y compris, entre nous, au sein de l’équipe”. “Mais, pour moi, la solution réside dans le fait que tous les personnages de Feydeau sont sincèrement décalés, un peu fous, défend-elle. Autant Angèle que Ribadier. Ce couple est fêlé. Et il ne s’agit nullement d’en faire une généralité.”

À ses yeux, il est primordial de pouvoir continuer aujourd’hui à monter des classiques. “Chez Feydeau, il y a une évidence, une clarté dans son écriture. Le texte est un peu long. J’ai brièvement envisagé de le couper un peu, mais c’est très dur parce que Feydeau a une mécanique incroyable. Tout son texte est super ficelé.”

Des portes (autoportantes) qui claquent

Pour monter Le système Ribadier, Sandra Raco s’est donc, comme elle l’a dit, appuyée sur les didascalies. “Cela aurait été très compliqué de tout réécrire sans cette mécanique.” Une mécanique bien huilée qui fonctionne, notamment, grâce au jeu de portes qui claquent aux entrées et sorties des comédiens. “Ça donne le rythme, mais on a dû trouver des solutions pour le décor.”

Pour le décor du "Système Ribadier", pas de murs, mais des portes autoportantes, qui doivent résister au jeu des comédiens et aux conditions météo. ©Jean Luc Flemal

La scénographe Léa Gardin ne le cache pas : concevoir le décor s’est avéré “un sacré défi !”.“Il a fallu garder à l’esprit que c’est un spectacle qui se passe dans un salon, à l’intérieur donc, mais qui est joué en extérieur”, relève-t-elle. Choix a été fait de fabriquer un décor ouvert, sans murs, mais avec des portes. “Les portes sont donc autoportantes. Dès le départ, il a fallu penser à la météo : en cas d’intempéries, il faut pouvoir les retirer facilement pour les remonter, seules, en intérieur, sur un sol plat, explique Léa Gardin. Dans le même temps, elles sont enfoncées avec des sortes de pieux dans le praticable pour résister au vent et lorsque les comédiens les claquent”.

”Le décor est un vrai partenaire de jeu, confirme Arnaud Van Parys. Il n’y a pas une porte que j’ouvre de la même manière pendant toute la pièce. C’est le reflet de l’intensité du récit. On appréhende donc certains lieux”. Et de raconter : “Je me rappelle que le décor du Béret de la tortue s’est presque envolé au Château d’Havré tellement il y avait du vent. Pour les portes, on verra…”

Chaque été, la météo réserve, en effet, son lot de surprises. “Le plus drôle, c’est quand il commence à pleuvoir, s’amuse le comédien. Il y a toujours un temps d’hésitation. Il faut vraiment qu’il pleuve très fort pour que le public se lève. Mais il nous est arrivé de continuer à jouer sous la drache, car les spectateurs avaient sorti leur K-way”.

“D’ici la fin de l’été, j’aurai perdu 4 à 5 kg”

Outre la pluie et le vent, les comédiens craignent aussi la chaleur. Tout particulièrement cette année, car ils jouent en costumes d’époque. “Porter un chapeau haut de forme, des bretelles, une montre à gousset… donne tout de suite une tenue”, se réjouit Arnaud Van Parys. Par contre, “d’ici à la fin de l’été, j’aurai perdu quatre à cinq kilos”, estime-t-il en riant.

”J’ai réfléchi à ce que les costumes soient confortables, Par exemple, j’ai veillé à ne pas doubler certaines pièces pour éviter la chaleur”, rassure la costumière Sophie Malacord, qui a imaginé des costumes “avec les codes des années 1900, mais en y insufflant une pointe de modernité, notamment dans le choix de couleurs plus vives”.

La costumière Sophie Malacord a ajouté une pointe de modernité aux costumes 1900, en privilégiant des couleurs vives. ©Jean Luc Flemal

Et si les habits ne doivent pas être trop lourds ou trop épais, ils doivent aussi pouvoir sécher rapidement en cas d’averses. “Il y a un choix très large de tissus, mais je n’ai pas, par exemple, utilisé le feutre qui met du temps à sécher et se déforme vite, décrit-elle. Idem pour le chapeau d’Angèle : c’est une paille recouverte de tissu ; or, la paille ne bouge pas avec l’eau”. Et de conclure : “Ces costumes des années 1900 sont beaucoup plus riches que nos vêtements contemporains. Donc, les remettre un peu au goût du jour, c’est un challenge qui m’emballe et dans lequel je me plonge corps et âme”.

À SAVOIR

→ Comédie en trois actes de Georges Feydeau, Le système Ribadier a été créé au Palais-Royal en 1892. L’histoire ? Eugène Ribadier est marié à Angèle, qui se montre terriblement jalouse. Elle a en effet découvert que feu son premier mari, Robineau, la trompait sans vergogne. Pour échapper à la méfiance de sa femme, Ribadier utilise l’hypnotisme pour l’endormir et retrouver ses maîtresses. Mais Thommereux, secrètement amoureux d’Angèle, va être mis dans la confidence par Ribadier et pourrait bien faire voler en éclat le système mis en place par l’époux volage…

→ Mis en scène par Sandra Raco, avec Arnaud Van Parys, Julie Duroisin, Robin Van Dyck, Pierre Haezaert, Virgile Magniette et Laure Chartier, Le système Ribadier fera sa Tournée des châteaux en Wallonie et à Bruxelles du 25 juillet au 7 septembre.

→ Infos et rés. sur www.trg.be