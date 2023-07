L’ancien directeur du Théâtre royal du Parc Yves Larec est décédé

Né en 1935 à Haccourt, dans la province de Liège, Yves Larec se frotte à l’art théâtral dès ses études au collège. Il étudie ensuite le chant au Conservatoire de Bruxelles, et la comédie à l’école du Théâtre royal du Parc, où enseigne alors le comédien André Debaar. En 1954, il décroche son premier rôle dans ce même Théâtre royal du Parc. Deux ans plus tard, il passe au Théâtre des Galeries, où se joue encore le grand répertoire classique. Son élégance, sa diction, le timbre de sa voix, en font un jeune premier de classe. Marcelle Dambremont, actrice et metteuse en scène, mariée avec Jean-Pierre Rey, s’en avise d’ailleurs au point de l’épouser.

En 1962, il entre au Théâtre National. Ses rôles sont riches et nombreux : le jeune imposteur du Revizor, Horatio dans Hamlet, Warwick dans L’Alouette, Tousenbach dans Les Trois Sœurs, etc. “À l’époque, je jouais énormément, jusqu’à 15 rôles par saison”, avait-il confié, en 2010, à nos confrères du journal Le Soir.

Le goût des pièces bien écrites

En 1978, Yves Larec revient sur sa terre natale : il prend la tête du Théâtre de la Place à Liège. Puis, retourne, en 1983, au National afin d’y organiser les tournées. Quatre ans plus tard, en 1987, il est nommé directeur du Théâtre royal du Parc, prenant la succession de Jean Nergal. Il y révèle son ouverture d’esprit, son sens du théâtre et son goût pour des pièces bien écrites. Avec des comédiens aussi formidables que Jacqueline Bir ou Jean-Claude Frison, et en donnant leur chance à beaucoup de jeunes, il y monte un répertoire allant de Sacha Guitry à Ionesco (Le Roi se meurt), de Phèdre de Racine à César et Cléopâtre de G.B. Shaw, de comédies de boulevard à L’Aiglon d’Edmond Rostand.

D’une grande courtoisie et ne manquant pas d’humour, Yves Larec vécut ses dernières années affligé d’une surdité qui l’isola de plus en plus.