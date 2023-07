Molière est-il mort sur scène?

À lire aussi

Depuis plus de dix ans, Molière, comédien et dramaturge, enchaîne les succès auprès du public et de la cour : Les Précieuses ridicules (1659), L’école des femmes (1662), Tartuffe (1664), Dom Juan (1665), Le médecin malgré lui (1666), L’avare (1668), Le bourgeois gentilhomme (1670) – certaines pièces étant toutefois plus sujettes que d’autres à la polémique (comme Tartuffe, qui se riait de l’Église, et qui fut interdite pendant cinq ans). Mais, ce que le public ignore, c’est que la santé de Molière décline. Sans que cela soit totalement avéré, il semble qu’il souffre, depuis 1666, d’une maladie pulmonaire.

Au lever de rideau, Molière est au plus mal

Le 17 février 1673, Molière se sent plus fatigué qu’à l’accoutumée. Son épouse, Armande Béjart, tente de le dissuader de monter sur scène, mais rien n’y fait. Dans La vie de M. de Molière, première biographie du comédien publiée en 1705, Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest raconte, sur foi du témoignage du comédien Michel Baron, que Molière se serait exprimé en ces termes : “Comment voulez-vous que je fasse ?, objecta-t-il à son épouse. Il y a cinquante pauvres ouvriers qui n’ont que leur journée pour vivre. Que feront-ils si l’on ne joue pas ? Je me reprocherais d’avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant faire absolument”. Il exige, en revanche, que les comédiens soient tous prêts à jouer à 16h précises.

guillement Il y a cinquante pauvres ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre. Que feront-ils si l'on ne joue pas ?"

Au lever du rideau, Molière est au plus mal, mais n’en laisse rien paraître. Deux heures plus tard, pendant la cérémonie burlesque où Argan, le “malade imaginaire”, est intronisé médecin, Molière, ironie du sort, est pris d’un malaise. Il s’efforce toutefois de masquer sa souffrance derrière une grimace et joue son texte jusqu’au bout. Il n’est donc pas mort sur les planches, comme le laisse croire la légende, lancée en 1697 par le philosophe et écrivain français Pierre Bayle dans son Dictionnaire historique et critique.

"La toux redoubla de violence"

Le rideau baissé, Molière, très affaibli, est emmené en chaise à porteurs à son domicile, rue de Richelieu, situé à quelques centaines de mètres du Théâtre. Sa femme lui propose du bouillon. Il refuse, préférant un peu de parmesan. Mais, “à peine eut-il le temps de se mettre au lit, peut-on lire dans la préface du premier tome des Œuvres de Molière (1682) par La Grange, l’un des principaux comédiens de la troupe de Molière, que la toux continuelle dont il était tourmenté redoubla sa violence”. “Les efforts qu’il fit furent si grands qu’une veine se rompit dans ses poumons. Aussitôt qu’il se sentit en cet état, il tourna toutes ses pensées du côté du Ciel. Un moment après, il perdit la parole et fut suffoqué en demie heure par l’abondance du sang qu’il perdit par la bouche.” Molière décède, chez lui vers 22h. Il avait 51 ans.

Grâce à l'intervention du roi Louis XIV, Molière put, finalement, être enterré, quatre jours après son décès, au cimetière Saint-Joseph.

Comédien, Molière ne pouvait avoir droit à une sépulture chrétienne. Depuis le IVe siècle, les membres de cette profession étaient de fait excommuniés par l’Église. Leur seule issue était de renoncer par écrit à leur métier ou d’en faire oralement l’abjuration sur leur lit de mort en présence d’un prêtre. Molière ne put faire ni l’un ni l’autre. Cependant, grâce à l’intervention du roi Louis XIV, Molière put, finalement, être enterré, quatre jours après son décès, au cimetière Saint-Joseph, mais les obsèques durent être organisées de nuit et en toute discrétion.

Pendant la Révolution française, la dépouille de Molière fut transférée dans le couvent des Petits- Augustins, devenu Musée des monuments français. Quand ce bâtiment ferma ses portes en 1816, les restes de Molière furent inhumés au Cimetière du Père-Lachaise.