Au Royal Festival de Spa, “je déploie toute mon énergie à proposer des spectacles qui sortent le public de son quotidien”

Initialement vitrine wallonne du Théâtre National, le Royal Festival de Spa a, au fil du temps, gagné en indépendance et en consistance pour devenir un festival à part entière et un événement estival incontournable. “Aujourd’hui, le Royal Festival de Spa est tout à fait autonome, poursuit Axel De Booseré, et propose une fresque des spectacles qui ont été créés en Fédération Wallonie-Bruxelles pendant la saison écoulée.” Et de préciser : “C’est une fresque très colorée, puisqu’elle inclut du théâtre, mais aussi des spectacles musicaux, du cirque, de la magie, du stand-up, du jeune public, etc.”

Plus de trente spectacles

Cet été, du 4 au 20 août, pour cette 64e édition, ce ne sont pas moins de trente spectacles qui sont ainsi proposés au cœur de la Cité thermale (en intérieur et en plein air) aux adultes comme aux plus jeunes. “L’idée est de présenter un programme très ouvert et accessible à tous, insiste le directeur, avec des spectacles pour les familles, à partager toutes générations confondues.”

Gepetto (Thierry Janssen) et son pantin de bois Pinocchio (Julien Besure). ©AUDE VANLATHEM

À commencer par Pinocchio de Thierry Janssen, d’après Carlo Collodi, qui ouvre le festival. Créé en mars dernier au Théâtre royal du Parc, ce pétillant spectacle, accessible dès 8 ans, est porté par une troupe enjouée dans un ingénieux décor. “À nos yeux, plus un spectacle, qui est un rassemblement d’énergies et de moyens très importants, peut retourner au public, mieux il remplit sa fonction. Et l’investissement de départ s’en trouve fructifié”, relève Axel De Bosseré, qui a signé la mise en scène de Pinocchio aux côtés de la scénographe Maggy Jacot.

À lire aussi

Pour concocter un programme aussi riche qu’éclectique, Axel De Bosseré arpente les salles de spectacle pendant toute l’année. “Je vois annuellement au moins 150 spectacles, indique-t-il. Et la plupart des spectacles présentés à Spa, je les ai vus. Je déploie toute mon énergie à proposer des spectacles qui sortent le public de son quotidien et l’emmènent dans un autre monde.” Son critère de sélection ? “Je fonctionne à l’émotion, mais elle peut prendre bien des formes : le rire ; l’émoi, le bouleversement…”

On aura ainsi plaisir à (re)découvrir La cabane d’Alexandra Kollontaï (à partir de 15 ans) de Christine Demotte-Weber, qui explore avec pudeur et poésie le polyamour ; Art (dès 14 ans) de Yasmina Reza et sa dispute mémorable sur l’art contemporain ; Perfect Day (à partir de 14 ans) de Geneviève Damas, avec une exquise Hélène Theunissen (nommée comme interprète aux Prix Maeterlinck de la Critique 2023) ; Jacques (dès 8 ans), balade épicurienne dédiée au poète Prévert, de Nicolas Buysse et Greg Houben ou encore Le Champ de bataille (à partir de 14 ans) de Jérôme Colin, excellent seul-en-scène sur un père dépassé par son ado de fils.

"Jacques", balade épicurienne dédiée au poète Prévert, de et avec Nicolas Buysse et Greg Houben. ©Gaël Maleux

Qui plus est, comme déjà évoqué, le festival s’est ouvert à d’autres disciplines que le théâtre. Les fans d’humour ne manqueront donc pas, cet été, Nicolas Lacroix et son premier one-man-show Trop gentil (à partir de 8 ans) ; Laurence Bibot avec Je playback (à partir de 14 ans) ; Bruno Coppens dans Je mène une vie scène (dès 14 ans) ou encore Dena, Princesse guerrière (à partir de 14 ans). Le cirque n’est pas en reste, puisque plusieurs spectacles sont proposés, dont Swing (à partir de 6 ans) par le Circus Ronaldo et le premier seul-en-scène (à partir de 10 ans) du clown “trashi-comique” Fred Blin.

"Swing", spectacle festif par le Circus Ronaldo. ©Frauke Verreyde

Mais ce n’est pas tout. L’affiche compte encore du théâtre de rue (Catch You Later (dès 6 ans) par la compagnie Hopscotch ; Jean-Kylian Poquelin (à partir de 5 ans) par la compagnie Rubis Cube…) ; des concerts avec le trompettiste Béeseau ; le spectacle musical Nina New Dawn, hommage à la chanteuse Nina Simone…

De 10 000 à 11 000 spectateurs

Chaque année, le Royal Festival de Spa rassemble, en moyenne, 10 000 à 11 000 spectateurs. Parmi eux, de nombreux fidèles, mais aussi environ 1/5e de nouveaux venus. Fort de cette aura, le festival est également devenu un lieu de création, reconnu en Belgique et à l’international (lire ci-dessous). “Nous voulons vraiment développer la création de spectacles, car nous disposons des infrastructures qui le permettent et d’une équipe qui peut les encadrer, se félicite Axel De Booseré. Nous avons donc envie de nous mettre au service de cette proposition de créations à Spa et de première rencontre avec un public curieux et bienveillant”.

→ Du 4 au 20 août, à Spa. Infos et rés. sur www.royalfestival.be

Quelques créations à voir en 2023

1. “Le Club P.E.P.S” (à partir de 13 ans)

"Le Club P.E.P.S" de et avec Marine Mechri et Blanche Tirtiaux. ©Alexandra Bertels

Spectacle musical, Le Club P.E.P.S (pour l’Expansion des Possibles dans ma Sexualité) aborde, entre chanson paillarde féministe, poésie absurde et musette contemporaine, une thématique souvent taboue : le sexe. “Drôle, décalé et poétique”, Le Club P.E.P.S se veut une tentative de catharsis collective en musique, où Marine Mechri et Blanche Tirtiaux chantent leurs désirs, leurs frustrations, leurs questionnements et invitent à "ouvrir la voix sur nos pratiques sexuelles".

→ Les 9, 10 et 11 août à 18h30, à La Glacière.

2. “Le soir je mange du fromage” (à partir de 14 ans)

Jean-Pierre Baudson et Patrick Donnay dans "Le soir je mange du fromage", mis en scène par Alfredo Canavate. ©Alice Piemme

En 2021, Le Dernier salut rendait hommage aux trois derniers comédiens permanents du Théâtre National : Jean-Pierre Baudson, Patrick Donnay et Alfredo Canavate. Cet été, ce trio mythique débarque à Spa avec une (re)création, Le soir je mange du fromage, qui avait marqué l’année théâtrale 2002. L’histoire ? Quand Gorki, débutant en littérature, apprend que Tchekhov, écrivain célèbre dont il est fou d’admiration, a loué l’une de ses nouvelles, il lui écrit une lettre de reconnaissance enflammée. C’est ainsi que commence leur correspondance, laquelle va très vite devenir un dialogue entre deux “grands” êtres humains sur la littérature, son milieu, le monde troublé dans lequel ils vivent à la veille de la révolution russe de 1905…

→ Les 9 et 10 août à 18h30, au Salon Gris.

3. “Le paradoxe de Georges” (à partir de 12 ans)

Le magicien prodige Yann Frisch a imaginé un camion-théâtre sur mesure pour son spectacle "Le paradoxe de Georges". ©Christophe Raynaud de Lage

Champion du monde de close-up (magie rapprochée) à 23 ans en 2013, Yann Frisch sera à Spa pour dix représentations exceptionnelles. Magicien prodige, il a imaginé pour son spectacle Le paradoxe de Georges un camion-théâtre sur mesure. Cartes en main, il se livre à une conférence illusionniste, humoristique et poétique. Également clown, jongleur et conteur, il offre au public l’occasion de découvrir ses trucs… ou pas. Pendant qu’il raconte, commente, les spectateurs ne voient rien du tour qui se prépare et les prend par surprise. Les cartes disparaissent, volent, se dispersent dans les endroits les plus incongrus. Fascinant !

→ Les 12, 14 et 17 août à 21h ; les 13, 15 et 18 août à 18h et 21h ; et le 19 août à 15h. Sur le parking de l’Hôtel de Ville.

4. “Arrêt d’urgence” (à partir de 6 ans)

"Arrêt d'urgence", un concerto acrobatique de AKOREACRO. ©Niels Benoist

Sillonnant les routes d’Europe à la rencontre de nouveaux publics, la compagnie française AKOREACRO fera arrêt dans la Cité thermale pour présenter en avant-première en Belgique son spectacle Arrêt d’urgence. Entre acrobatie et musique, AKOREACRO défend un cirque nouveau, populaire et acrobatique. Tout est prêt : le piano à queue est en place, les musiciens s’accordent une dernière fois avant de s’élancer, mais rien ne va se passer comme prévu…

→ Les 18 et 19 août à 21h, dans le Parc des Sept Heures.

5. “Robot infidèle” (à partir de 6 ans)

Spa sera la première étape de la tournée européenne du spectacle "Robot infidèle" de la compagnie québécoise Machine de cirque. ©Stéphane Bourgeois

Depuis sa création en 2013, la compagnie québécoise Machine de cirque a déjà monté six spectacles, tous placés sous le signe du cirque contemporain de haut niveau et de la performance théâtrale et musicale. À l’occasion de son nouvel opus, Robot infidèle, la compagnie inaugurera sa tournée européenne à Spa. Seul dans son atelier, un ouvrier, circassien, s’attelle à détourner les objets de leur fonction première. Au fil de ses explorations, il évolue dans une quête d’équilibre entre productivité et créativité. Mais est-il vraiment seul dans cet atelier ?

→ Le 19 août à 20h30 et le 20 août à 16h, au Théâtre Jacques Huisman.