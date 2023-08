Les artistes pour quitter un moment “l’aventure pesante du monde”

Cette année, il se déroule du 18 août au 2 septembre avec 10 spectacles internationaux, allant de 10 minutes à, pour la plupart, entre 50 et 70 minutes qu’on peut parfois enchaîner pour former une soirée composite. Des spectacles qui se donnent dans la belle double chapelle des Brigittines : celle Renaissance, et celle contemporaine qui la jouxte. Avec ses petites jauges, les deux salles sont quasi toujours pleines et on a intérêt à réserver.

Le festival fut créé en 1982 déjà. En 1995, Patrick Bonté en devint le codirecteur artistique et continue à le diriger. Il se déroule autour d’un thème différent chaque année, comme un fil rouge révélant une préoccupation des artistes cette année-là. Pour cette édition, le thème est Envol et vertiges. “Je vois chez tous ces artistes invités un déploiement d’énergie, nous explique Patrick Bonté, une dynamique haute. Comme s’ils voulaient, sortis du covid mais plongés encore dans une époque très troublée, déployer une liberté, la vivre, sortir de leurs gonds, respirer autrement. Ils montrent quelque chose qui parle de l’évasion, comme s’il s’agissait pour eux d’opposer à la pesanteur des actualités et à celle de nos vies, un rythme qui secoue, une positivité qui fait pièce aux choses pénibles de l’actualité. ”

« Made of Space » présenté au Festival des Brigittines cette année : de Guy Nader & Maria Campos © photo Alfred Mauve

Festival de fidélité

“Les manières d’exprimer cette liberté sont très différentes selon les spectacles proposés, continue Patrick Bonté. Cela va de l’hypnotique à l’étrange et l’envoûtant, de l’humour au jubilatoire. Je trouve très important que ce déploiement d’énergie dans les spectacles s’accompagne toujours d’un soupçon, d’un doute. Il y a des ruptures dans les ascensions. Il n’y a pas d’envol sans vertiges”.

Le duo de plasticiens suisses Fischli&Weiss dont toute l’œuvre est axée sur ces déséquilibres incessants le disait déjà : “L’équilibre n’est jamais si beau qu’une seconde avant le fiasco. ”

Le programme 2023 a la particularité, fait encore remarquer Patrick Bonté, d’être un festival de la fidélité avec neuf sur les dix compagnies invitées qui reviennent après être déjà venues précédemment au festival. Mais cela reste aussi un festival de découvertes car neuf spectacles sur les dix seront des premières en Belgique.

En ouverture du festival, on retrouve Guy Nader et Maria Campos déjà venus deux fois au festival. Le duo de chorégraphes basés à Barcelone avait montré Time takes the time time takes en 2016, coup de cœur très applaudi où les corps devenaient des pendules et battants d’horloge. Où des équilibres imprévus se formaient un instant avant de s’effondrer et de relancer de nouveaux mouvements de groupes. Ils étaient revenus avec le même bonheur en 2019.

On retrouve aussi le performeur français Olivier de Sagazan venu de la peinture et de la sculpture qui, sur scène, fait de son corps le lieu de la peinture et de la sculpture. On retrouve aussi sa fille Leïla Ka, venue des danses urbaines et qui a joué pour Maguy Marin dans le mythique May Be. Elle revient pour un très court spectacle dans le cadre d’une soirée composite où se retrouvent aussi Pierre Pontvianne et Roberto Castello, “trois moments successifs et très différents dans une même soirée, mais avec une forme chaque fois très précise et à la fois très fluide”, explique Patrick Bonté.

Parmi d’autres propositions, pointons encore Pierre Rigal qui nous époustoufla avec son solo Press, performance dans un volume qui rétrécissait peu à peu, et qui revient pour tout autre chose, dirigeant six performeurs lancés dans un jeu de “Hasard”, titre de son spectacle.

Festival international des Brigittines, à Bruxelles, du 18 août au 2 septembre, infos et réservations : 02/2138610 et www.brigittines.be