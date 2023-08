Chassepierre chassera vos idées noires : "C’est une bulle d’oxygène. L’envie est de semer la joie pour réfléchir ensuite…"

Deuxième bonne nouvelle, Chassepierre se porte bien contrairement à d’autres festivals des arts de la rue phares en France qui ont été raccourcis voire carrément annulés faute de soutien financier. La démocratisation de la culture a parfois la vie dure…

Troisième bonne nouvelle, l’édition 2023 s’annonce topissime…

Bientôt 50 ans

Avec sa gouaille légendaire et sa poésie bienvenue, le festival invite cette année à se préparer au jubilé de l’an prochain, via la représentation du soir de la Cie Les P’tits Bras qui va fêter ses vingt ans par un spectacle d’anniversaire conçu pour l’occasion. Une folle compagnie qu’on verra dans une création inédite alliant sa passion de la haute voltige, son amour du cirque, de l’esthétique et de l’humour. En prémisses au demi-siècle qui sera dignement célébré l’an prochain.

Invitation aussi à passer Des délires aux idées claires avec de l'absurdité, des équilibres précaires, des choses plus poétiques, dynamiques, joyeuses à travers tous les spectacles. "L'envie, nous dit la directrice Charlotte Charles-Heep, est de semer la joie tout en conscientisant les spectateurs à diverses problématiques afin que, de retour chez eux, ils réfléchissent au respect du vivant, à l'égalité, à l'écologie… À se questionner sur tout ce qu'on est en train de vivre. C'est cela aussi, les arts de rue que je définirais non pas comme un spectacle qui se joue en extérieur mais qui a été conçu pour l'espace extérieur et le public, qu'il s'agisse de conte, de théâtre, de marionnettes, d'objet, de cirque, des arts numériques…"

Mais qu'apportent réellement ces arts de la rue et surtout Chassepierre au public, si fidèle ? "Une bulle d'oxygène, une programmation de qualité, le village avec son cadre spécifique, la proximité avec les artistes et les vaches dans les prés en contrebas, l'ambiance et le prix, abordable."

ACDC au violoncelle

De quoi savourer, dès 8 heures du matin, De Chair et d'os par la Cie Cinq saisons (FR), qui propose une performance déambulatoire pour travailler sur le paysage et créer son Mandala.

Ou encore Les Altérations accidentelles de la Cie Zique à Tout Bout D'Champ (FR) pour un concert éclectique, entre musique classique et pop. Les deux artistes, issues du classique, ne s'entendent pas sur le programme, puis se purgeront de leurs traumatismes anciens. Oui, on peut jouer ACDC au violoncelle ! Incitation à la liberté.

"Il y aura aussi des spectacles engagés comme les créations de La Migration, toutes deux conçues de manière écologique du début à la fin, avec batterie rechargeable, costumes à l’encre végétale, intégration dans le paysage ou place de la femme dans les arts du cirque encore victime de clichés avec l’homme qui reste le porteur, etc."

Entre autres propositions, bien sûr, pour tous les goûts et tous les âges. La Meute (FR), par exemple, aura 78 tours dans son sac. Avec sa roue de la mort, elle invoque l'enfance, le risque, la peur et notre fin commune. L'enfance, toujours, sera un territoire de jeux rebondissants pour La Contrebande (FR) et la Cie Scratch (BE) dansera sous la Drache nationale pour une averse salutaire de rires, confettis et balles de jonglage afin de surfer sur la mauvaise vague des temps qui courent…

Le tout, bien entendu, après s'être levé dès potron-minet pour assister à Pieces of peace, ce récital d'art vocal de Bernard Massuir, cet artiste hors du temps, du lieu et du commun qui cueillera la fine pointe de l'aube rien que pour vos mirettes et portugaises.

Laurence Bertels

Chassepierre, les 19 et 20 août. Info@chassepierre.be ou www.chassepierre.be ou +32 (0) 61 31 45