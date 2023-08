"Le stand-up n’est pas encore tout à fait (re)connu"

Oui. Nous n’avions pas tout dit l’été dernier. Donc, cette année, on prend les mêmes et on recommence, mais avec du contenu différent, que ce soit lors des passages des humoristes ou des intermèdes pendant lesquels on explique les aléas et coulisses du stand-up. La version 1 avait été un franc succès, avec 2500 spectateurs en sept dates. Mais si le stand-up a le vent en poupe en Belgique, on constate qu’il n’est pas encore une discipline complètement connue et reconnue. Voilà pourquoi, on tape sur le clou pour expliquer notre métier : un stand-upper peut-il vivre de son métier ?, comment se lancer ?, comment gérer un bide ?, peut-on rire de tout ?…. Autant de questions que le public peut se poser et auxquelles on répond tout en humour. C’est un spectacle à part entière, car tous les passages et intermèdes ont été écrits.

Outre “Stand-up mode d’emploi 2” qui se veut un tremplin et une vitrine pour de jeunes humoristes, le festival se clôture avec des têtes d’affiche, qui, chaque année, répondent volontiers présentes.

Les gros noms de l’humour (Guillermo Guiz, Fanny Ruwet, Alex Vizorek, Cécile Djunga, Manon Lepomme, etc., NdlR) sont un peu les locomotives du festival : d’année en année, le festival acquière la réputation que c’est un chouette endroit pour eux de s’y produire. Pour preuve, cette année, outre Inno JP, Véronique Gallo, Manon Lepomme et Nicolas Lacroix, il y a deux humoristes français : Viktor Vincent et Olivier De Benoist. Au final, Il est temps d’en rire est un festival assez complet, avec du théâtre en juillet, puis, en août, des jeunes pousses du stand-up, qui, seules, n’arriveraient pas encore à remplir une salle complète, et, enfin, des humoristes confirmés, qui accueilleront aussi des premières parties. Tout cela participe à faire connaître les talents de demain qui foisonnent en Belgique.

Au printemps dernier, la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) a annoncé reconnaître et soutenir l’humour comme une discipline à part entière, avec un budget annuel de 400 000 euros. Qu’en pensez-vous ?

C’est une bonne nouvelle, qui arrive enfin. Mais, nous le disons tous dans le secteur : ce n’est pas encore assez, en regard du nombre d’acteurs de l’humour. On ne pourra pas se suffire de 400 000 euros pour garder la tête hors de l’eau. Mais nous saluons l’initiative, car, avant, il n’y avait vraiment rien.

→ * Dave Parcœur est entouré de Lisa Delmoitiez, Sacha Ferra, Laetitia Mampaka, Nikos, Juan Rodrigues et Lorenzo Mancini.

→“Stand-up mode d’emploi 2”, mis en scène par Thibaut Nève et Thibault Packeu, du 17 au 26 août.

→ Six têtes d’affiche du 29 août au 3 septembre : Inno JP le 29/8, Véronique Gallo le 30/8, Manon Lepomme le 31/8, Nicolas Lacroix le 1/9, Viktor Vincent le 2/9 et Olivier De Benoist le 3/9.

→ Au Lac de Genval. Infos et rés. sur www.ilesttempsdenrire.be