Nicolas Lacroix : “Sur les réseaux sociaux, on peut rire de tout, mais il faut l’encaisser”

”Je vois qu’il y a quelque chose qui se passe, admet-il, mais je n’ai pas envie d’aller trop vite. Je préfère avancer pas à pas. Je m’approprie le spectacle de plus en plus, dans des salles chaque fois un peu plus grandes et dans de chouettes festivals. Mais j’ai peur que ça aille trop vite, car le soufflé peut retomber aussi vite qu’il est monté”.

Si Nicolas Lacroix se montre aussi prudent, c’est parce qu’il sait bien de quoi il parle, lui qui s’est d’abord fait connaître sur les réseaux sociaux. En 2020, en plein confinement, il publie ses premières vidéos sur Tik Tok. Le compteur s’emballe à la vitesse grand V : 60 000 vues en deux jours ; 2 millions de fans en trois ans !

”Il y a eu un nombre incroyable de téléchargements de l’appli pendant le confinement, se souvient-il. Tout le monde était dessus. Il y a un sujet que j’exploitais et que j’ai même surexploité, c’était le confinement parce que tout le monde le vivait et que ça parlait à tout le monde”. Puis, glisse-t-il, “Tik Tok était le seul réseau auquel mes proches n’étaient pas connectés ; c’était le seul réseau où je pouvais tester des choses sans qu’on me juge”. Le succès rapidement engrangé lui a ensuite permis “d’avoir du crédit” et de se diversifier sur d’autres supports : Facebook, Instagram, chroniqueur en radio et en télé…

”Ce n’est que du positif”

Malgré tout, “j’aime prendre mon temps”, martèle Nicolas Lacroix. Pour preuve, “je sais que je veux faire ce métier depuis que je suis tout petit”. Enfant timide et réservé, Nicolas Lacroix a deux personnalités en lui. “L’une qui n’osait pas lever le doigt en classe et encore moins chahuter ; l’autre qui s’amusait à reproduire des sketches de François Pirette vus à la télé, devant ses copains de classe et à la salle des profs”, raconte-t-il.

Sa grand-mère, qui l’emmenait souvent au théâtre, l’encourage dans cette voie, tout comme ses parents “qui m’ont inscrit à des cours de théâtre, à l’impro, au conservatoire”. “J’aime l’humour parce qu’il permet d’apaiser les tensions, parce qu’il fait du bien aux gens. Ce n’est que du positif, se réjouit-il. J’aime envoyer et recevoir du positif et faire rayonner ça autour de moi”.

Pourtant, Nicolas Lacroix ne s’aventure pas sur ce chemin professionnel-là. Il étudie le graphisme et le web design avant de devenir attaché de production, notamment pour les Frères Taloche et Virginie Hocq. “Je savais que je voulais devenir humoriste, mais ça aurait pu être à 30, 35 ou 40 ans, poursuit-il. J’étais content et heureux dans ce que je faisais et je ne me posais pas de question”.

Mais la pandémie va tout bouleverser. Confiné, il saute le pas avec ses premiers essais vidéo sur Tik Tok et, succès se faisant, “je me suis dit que je serais peut-être un peu plus légitime pour monter sur scène”.

Le coup de pouce de GuiHome

Nicolas Lacroix n’a, en effet, jamais dévié de son objectif : fouler les planches. “Tik Tok m’a permis de tester si je parvenais à faire rire les gens. Ça a été un vrai tremplin, mais la scène, c’est la consécration”, affirme-t-il. Et d’ajouter : “Je préfère l’écriture pour la scène, proposer un texte plus long et faire entrer le public dans un univers. Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, on n’a plus le temps : tout doit aller très vite, en moins d’une minute. Quand on est sur scène, on peut prendre le temps et passer un moment avec les spectateurs”.

Une rencontre va donner un sérieux coup d’accélérateur à ses aspirations : l’humoriste, chroniqueur et youtubeur GuiHome vous détend le repère sur Tik Tok et lui propose de l’aider à écrire et produire son premier spectacle, Trop gentil. Ces deux-là ont, en effet, plus d’un point en commun : ils sont originaires de Namur et ont débuté leur carrière sur les réseaux sociaux.

”Depuis que j’ai commencé les vidéos, j’écris des notes ci et là, je crée des sketches, indique Nicolas Lacroix. Donc, je suis arrivé chez GuiHome avec des idées et même des sketches complets. Ensemble, on a creusé certaines idées, on en a enlevé d’autres”. Reconnaissant, il relève : “Sans GuiHome, je ne sais pas si j’en serais là aujourd’hui. J’aurais dû tout faire seul. Ça m’aurait pris beaucoup plus de temps. J’aurais aussi davantage de doutes et de peurs. Qu’il m’épaule et me rassure, ça change tout”.

L'humoriste GuiHome (à droite) a pris sous son aile Nicolas Lacroix (à gauche). ©Jean Luc Flemal

Un regard critique sur sa génération

Dans Trop gentil, Nicolas Lacroix se rit de son trait de caractère à ne savoir jamais dire “non”. “Je veux toujours faire plaisir et, donc, parfois, ça m’amène à faire des orgies”, éclate-t-il de rire, en faisant référence à un extrait de son spectacle. Pur produit des réseaux sociaux, il pose également, à 26 ans, un regard très critique – moqueur mais jamais blessant – sur sa génération et la planète virtuelle : l’appauvrissement de la langue française avec les absurdités lexicales des influenceurs, l’assistant virtuel Alexa qui deviendrait psy, etc. Actif sur les réseaux sociaux, “je suis aux premières loges de tout ce qui s’y passe et de ce que ça devient, expose-t-il. Ça me fait un peu peur, donc j’aime bien tourner tout ça en dérision”.

Sur scène, la liberté de parole est, de fait, tout autre qu’en ligne. “Je m’interdis beaucoup moins sur scène que sur les réseaux sociaux parce que les spectateurs ont choisi de venir me voir, assure le jeune humoriste. J’ai bien conscience que, sur les réseaux, si ça tombe, après-demain, c’est fini”. Un mot, une phrase…, un rien peut faire ou défaire une carrière, une réputation. “Aujourd’hui, tout devient touchy. On marche sur des œufs. Je dirais néanmoins que l’on peut rire de tout, mais qu’il faut l’encaisser.”

”Je suis suivi par 80 % de Français”

Avec une tournée de plus de 30 dates, la saison 2023-2024 s’annonce bien remplie pour Nicolas Lacroix, d’autant qu’il franchit un nouveau cap puisqu’il sera dès le 18 septembre à Paris, au Théâtre Le Point Virgule. “C’est la curiosité, avance-t-il. J’ai envie d’essayer parce que, sur mes réseaux, je suis suivi par 80 % de Français. Je peux vite avoir l’impression de tourner en rond. Donc, j’aime tester de nouvelles choses, car j’aime me mettre en danger et flipper”.

→ Nicolas Lacroix sera au festival d’humour Il est temps d’en rire le 1er septembre à 20h. Infos et rés. sur www.ilesttempsdenrire.be

→ Retrouvez toutes les dates de la tournée de Nicolas Lacroix sur www.nicolaslacroix.be