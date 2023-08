Aux Rencontres théâtre jeune public, Thomas Gunzig emprunte la plume de Kafka : “Franz Kafka fait partie des auteurs qui m’ont donné envie d’écrire”

Rendez-vous incontournable de la fin de l’été, Les Rencontres théâtre jeune public battent leur plein jusqu’au 23 août à Huy, et frappent fort, une fois encore avec des spectacles comme L’affaire Costalamone de l’Inti théâtre. Ou nous émerveillent grâce à La poupée de Monsieur K.

Fatigué, vieux costume et plaid sur les épaules, plume capricieuse et encre indomptable, Franz Kafka (1883-1924), un Michel Carcan, placide et crédible dans le rôle du célèbre écrivain, tousse de plus en plus à cause de cette fichue tuberculose. Il coiffe son chapeau boule et sort se promener au parc, au bras de sa chère Dora Diamant, son dernier et surtout grand amour. Nous sommes à Berlin, au printemps, en 1924. Kafka s’émerveille des joies de la nature jusqu’à ce qu’il croise une fillette en pleurs qui a perdu sa poupée, fillette que l’on n’a jamais retrouvée…

Partant de cette histoire vraie – qui a aussi inspiré l’album jeunesse Kafka et la poupée de Larissa Theule et Rebecca Green paru aux éditions des Éléphants – Laila Zaâri et Vincent Raoult de la compagnie Lézaâr ont contacté Thomas Gunzig pour qu’il imagine les lettres écrites par Kafka, celui qui lui a donné le goût et l’envie de la littérature.

Place alors au rêve pour un voyage imaginaire en compagnie de Laila Zaâri, poupée mécanique et blonde platine au pays des lettres inventées, à une époque où les canards marchaient à quatre pattes et n’avaient pas encore été punis par les chiens, ni contraints de plonger le bec dans l’eau pour obtenir leur billet pour Karkatakatakara. Un songe éveillé qui évoque l’univers carollien d’Alice au pays des merveilles, où on vole d’une rencontre à l’autre pour arriver dans cette ville à l’envers, où on marche à reculons, commence le repas par le dessert et se défoule en dormant.

Entre mime, ombres et pas de danse, La poupée de Monsieur K, tenu de bout en bout, rend hommage au cinéma des années 20, multiplie les trouvailles et effets de magie pour un théâtre fantaisiste qui, de la nostalgie à l’émerveillement, apprend aussi aux enfants dès 6 ans à laisser partir ceux qu’ils aiment.

La Fable, moins connue, du lion et de l’hippopotame

En tout, 37 créations au menu, dont beaucoup de danse et de pièces pour adolescents cette année. On y retrouve de nouveaux venus ainsi que des habitués, des valeurs sûres, à l’image de Vincent Zabus, auteur de Mademoiselle Sophie ou La Fable du lion et de l’hippopotame, mis en scène par Dominique Serron, un duo qui matche bien et a déjà fait ses preuves.

Pour enfants dès 8 ans, un âge dont les Zygomars perçoivent toute la sensibilité, cette fable aborde la question de la boulimie, du rapport au corps, de regard cruel que l’on porte sur soi ou étonné d’un élève sur son institutrice. Romain, 11 ans, bientôt 12, effrayé à l’idée de grandir et de changer d’école, en pince pour Madame Sophie. Mais il s’inquiète pour elle. Elle a beaucoup grossi. Elle ne va pas bien. Il en est certain. Incarné avec autant de naturel que de vitalité par Simon Delvaux dont le talent a permis humour et libertés, le gamin, qui se fait son cinéma, s’identifie au lion rugissant qui bientôt s’opposera aux aînés. Il se met à enquêter et découvre, étonné, qu’au-delà de son tableau et de ses cahiers, son institutrice a une vraie vie. Puis il décide de l’aider à s’accepter comme elle est dans ce récit inspiré par la bande dessinée éponyme de Vincent Zabus et Hippolyte (Dargaud). Gros plans, travelling, changements décor… Tout induit le cinéma, la théâtralité, dans cette mise en scène visuelle transcendée par quelques standards musicaux de Miles Davis à Billie Eilish.

Vraie narration encore et fil tendu, malgré une fin qui parfois n’en finit pas de finir, dans Ton aurore boréale, texte et mise en scène de Florian Van Gils, qui revisite les codes du conte. Et si on réécrivait l’histoire, suggèrent les deux protagonistes féminines, la jeune Anna et l’exaspérante mère des garçons ? Si le héros n’était plus ce cow-boy brutal et solitaire, parti sur les chemins à la rencontre du Grizzly ? Il faudra du temps et des arguments pour que l’idée percole dans la tête de Nathan, le frère cadet toujours admiratif de l’aîné qui a quitté le domicile. Dans cette quête d’aurore boréale, le Phare Émeraude nous mène vers l’histoire de cette famille au bord des terrils et de la chute, multiplie les points de vue et dévoile les ambivalences de la nature humaine, la complexité du microcosme familial, les difficultés à changer de point de vue et le poids du passé. Qui a tort ? Qui a raison ? À chacun sa réponse.