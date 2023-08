C’est l’histoire d’une affaire, une sale affaire, L’affaire Costalamone de l’Inti Théâtre.

Au village, les deux clans se haïssent mais se réunissent une fois l’an pour la chasse, avec une antienne : “Je suis né chasseur, je mourrai pas gibier”. Et pourtant…

Au mariage de son frère, Martial Costalamone, 14 ans, tue 5 personnes, en blesse 2 grièvement et 1 légèrement, un enfant, avec 18 cartouches et la carabine de son père, atteint du cancer des scieurs.

Lorsque les gendarmes l’ont emmené, Martial a vu sa mère de l’autre côté des barrières, et la tête de son père, un peu plus loin. Mais comment en est-on arrivé là ?

Violent, brutal

C’est violent, brutal annonce Amel Felloussia, l’enquêtrice-assistante sociale-psychologue. La narratrice livre cette docu-fiction à la troisième personne, sans pathos, avec la précision requise, dans une adaptation fidèle au texte et une mise en scène distanciée d’Olivier Lenel qui illustre le récit à l’aide d’un rétroprojecteur et d’éclairants transparents.

La comédienne remonte à l’origine du drame avec ce conflit entre Fredo, une vraie petite teigne, “foutu comme un pitbull”, et Arnaud, le frère de Martial, avec Sonia, l’alibi bancal, avec surtout le passage à tabac de Terence. Terence, c’était l’idiot du village, le pleu pleu, celui avec qui Martial marchait, causait, lorsqu’il descendait du bus pour rentrer chez lui. Terence, son ami, qu’il retrouvera chez lui, à terre, dans un état lamentable et que ceux qui savaient, les parents, entre autres, ont laissé littéralement crever sur place. Alors, Martial avance lentement vers la fête…

À l’issue du récit, une question brûle toutes les lèvres : qui est coupable ? Martial ? Les parents, qui savaient que Terence avait été tabassé ? Sonia, par qui le scandale arrive ? Le village entier, où règne un sérieux malaise ? Notre société qui stigmatise toujours les plus faibles ?

Il n’y a sans doute pas de bonne réponse mais plusieurs hypothèses et interrogations fusent au cours du débat philo dans la continuité du spectacle avec une personne ressource, un avocat, un criminologue pour discuter avec les ados, touchés par la violence des mots.

L’affaire Costalamone s’inscrit dans la continuité de Suzy et Franck (2016) spectacle labellisé d’utilité publique et joué plus de 180 fois, autour de la peine de mort. La question de la responsabilité, de la justice continue à interpeller Didier Poiteaux, fondateur de l’Inti théâtre, qui revient avec une proposition puissante et résonnante, une de celles qui convainquent les adolescents de la nécessité du théâtre.