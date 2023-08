Le public ne s’y est pas trompé en se massant dans la belle chapelle baroque, occupant jusqu’aux escaliers.

Il devait se souvenir du spectaculaire Time takes the Time Time takes fort applaudi en 2016 au Festival, et sa suite Set of Sets qui, à son tour, triompha au festival en 2019.

Made of Space est le troisième volet d’une trilogie dansée par sept excellents interprètes espagnols et créée par le duo de chorégraphes et danseurs Guy Nader (Libanais) et Maria Campos (Espagnole) basés à Barcelone.

Dans ce troisième opus, on retrouve les mêmes ingrédients que dans les précédents. Une musique live jouée par deux percussionnistes (xylophone et batterie), répétitive et obsédante, montant peu à peu comme le Boléro de Ravel. Et une danse qui explore à nouveau le temps qui s’écoule comme une horloge dont les corps seraient les aiguilles folles battant les secondes.

Les sept danseurs arrivent l’un après l’autre et tournent sans cesse, de plus en plus nombreux, les corps de plus en plus emmêlés dans des duos ou des moments de groupe vertigineux qui nécessitent une très grande précision.

Pendant la première moitié du spectacle (35’) ces mouvements circulaires ne cessent jamais, de plus en plus rapides et complexes, comme pris dans un vortex humain, où les corps tentent ensuite de s’envoler, lancés dans l’air, à l’image des essaims d’étourneaux dans le ciel qui, sans cesse, se défont et se rassemblent.

Si on peut y trouver une dimension parfois très acrobatique et si la pièce eût gagné encore à être plus resserrée sur sa fin, tous ces gestes qui s’enchaînent sans repos créent une surprenante douceur, rien de brusque, un glissement permanent et sensuel qui abolit la gravité, pour déboucher sur une union des corps défaite et refaite à l’infini, pour former des nouveaux paysages de corps mêlés.

Cette performance saisissante a emporté l’adhésion enthousiaste des spectateurs. Un beau début pour le festival.

Festival international des Brigittines, jusqu’au 2 septembre