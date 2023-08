Pourquoi dit-on les “petits rats de l’Opéra” ?

Pour cela, il faut remonter le temps. Passionné de danse, le roi Louis XIV crée en 1713 un conservatoire de danse, destiné à perfectionner le talent des artistes selon des codes de mouvement précis. Sont ainsi posés les jalons de ce qui deviendra le style chorégraphique français, fondé sur “sur la primauté de l’harmonie, la coordination des mouvements, la justesse des placements et le dédain de la prouesse”, décrit-on alors. L’École assoit très vite sa réputation dans toute l’Europe. Et, à partir de 1780, elle est entièrement dédiée à la formation des enfants à l’art de la danse classique.

Des fillettes issues des familles pauvres

Cependant, l’expression “petits rats” n’apparaît qu’au XIXe siècle. À cette époque, les élèves de l’Opéra, situé rue Le Peletier (de 1821 jusqu’à ce qu’il soit détruit par un incendie en 1873), sont des petites filles issues des familles les plus pauvres et les plus démunies de la capitale. L’espoir d’une vie moins miséreuse repose donc essentiellement sur leurs épaules. Les lois Jules Ferry de 1881 et 1882, qui rendront l’enseignement primaire public et gratuit puis obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans, n’appartiennent pas encore à l’arsenal légal. Or, l’École de l’Opéra est gratuite et engage les petites danseuses dès l’âge de 6 ans. D’abord, elles fréquentent les salles de cours, avant d’apparaître sur scène vers 13, 14 ans.

guillement Durant l’hiver 1870, lors du siège de la capitale affamée par les Prussiens, 2 francs, c’était le prix d’un rat, d’un vrai rat."

”Les débutantes touchent 2 francs par jour, ce qui est très peu, mais tout de même le double du salaire d’un mineur ou d’un ouvrier du textile”, relève Camille Laurens dans son livre La petite danseuse de quatorze ans (Folio, 2017), qui retrace l’histoire de Marie van Goethem, petit rat à l’Opéra et modèle du peintre Edgar Degas, dont il fit une célèbre sculpture, La petite danseuse de quatorze ans. Pour autant, rappelle Camille Laurens, “Paris n’oublie pas que quelques années plus tôt, durant l’hiver 1870, lors du siège de la capitale affamée par les Prussiens, 2 francs, c’était le prix d’un rat, d’un vrai rat – on déboursait 8 francs pour manger du chat”…

Le bruit de leurs chaussons pointes sur les parquets s'apparentait à celui des rongeurs en pleine activité dans un grenier.

Ce rappel historique de Camille Laurens, s’il illustre crûment la réalité, n’explique toutefois pas l’origine de l’expression “petits rats”. Plusieurs hypothèses sont communément avancées. L’une serait étymologique. À l’époque, les jeunes ballerines étaient désignées comme les “demoiselles de l’Opéra”. Par aphérèse (modification phonétique qui consiste en la perte d’un ou plusieurs phonèmes en début de mot), on se serait mis à les appeler “ra”.

Une autre serait “auditive”. De 1876 à 1987, l’École de la danse a ses locaux au même endroit que la compagnie de ballet, au Palais Garnier. Les répétitions des spectacles se font alors dans les combles. Les jeunes danseuses trottaient ainsi toute la journée sous les toits du théâtre. Le bruit de leurs chaussons pointes sur les parquets s’apparentait à celui des rongeurs en pleine activité dans un grenier.

Entremetteuses et protecteurs

Mais il existe une troisième explication à ce surnom, nettement moins plaisante. Pour Camille Laurens, l’appellation “petits rats” “dit leur condition”. “Il est plus que probable que la métaphore s’applique à leur existence”, affirme-t-elle.

Le peintre Edgar Degas s'est passionné pour l'univers douteux des ballerines de l'Opéra. ©Collection / Active Museum

On en retrouve la première trace dans la littérature en 1840. Dans Nouvelles à la main, le journaliste et directeur d’opéra Nestor Roqueplan définit ainsi les jeunes danseuses de l’Opéra : “Le vrai Rat, en bon langage, est une petite fille de 7 à 14 ans, élève de la danse, qui porte des souliers usés par d’autres, des châles déteints, des chapeaux couleur de suie, qui sent la fumée de quinquet, a du pain dans ses poches et demande six sous pour acheter des bonbons ; le Rat fait des trous aux décorations pour voir le spectacle, court au galop derrière les toiles de fond […] ; il est censé gagner vingt sous par soirée, mais au moyen des amendes énormes qu’il encourt par ses désordres, il ne touche par mois que huit à dix francs et trente coups de pieds de sa mère”.

guillement Ce qui serait aujourd'hui dénoncé comme pédophilie, proxénétisme ou corruption de mineure est alors une pratique ordinaire."

Qu’elles soient réellement mères, ou bien tantes, cousines, amies…, ces femmes appelées “mères” sont, en réalité, des entremetteuses. À l’époque, “à l’Opéra, les possibilités d’ascension économique et sociale sont réelles, mais rares, rappelle Camille Laurens, soumises à des examens bisannuels difficiles et coûteux”. Alors, ces mères cherchent une “protection”. Entendez : un homme fortuné (grand bourgeois, membre du Jockey Club, mondain célèbre, homme politique…) qui pourra les entretenir et permettre à la jeune danseuse de faire carrière. “Ce qui serait aujourd’hui dénoncé comme pédophilie, proxénétisme ou corruption de mineure est alors une pratique ordinaire”, dénonce Camille Laurens.

Les “abonnés” au foyer de la danse

Avec leur tutu qui découvre leur cheville et leur mollet, et leur justaucorps qui laisse deviner leurs courbes, les danseuses de l’Opéra sont, bien malgré elles, objets de scandale et de désir. “Le petit rat, sexualisé, érotisé, enflamme les imaginations”, écrit Camille Laurens. “Des fauteuils d’orchestre et des loges sont ainsi réservés aux [spectateurs] “abonnés” qui bénéficient du droit d’entrer dans les coulisses, les salons privés et, surtout, au foyer de la danse”, où se retrouvent toutes les danseuses, avec lesquelles ils peuvent directement entrer en contact.

Il faudra attendre la fin du XIXe et le début du XXe siècle pour que les conditions de travail et de vie des ballerines s’améliorent. L’influence des Ballets russes puis l’arrivée en 1930 du chorégraphe Serge Lifar au Ballet de l’Opéra et, plus tard, celle de Claude Bessy, danseuse Étoile, à la direction de l’École de la danse (1972-2004), vont redonner à l’École tout son faste tel que voulu par Louis XIV.