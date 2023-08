Pour que les enfants ne connaissent plus la peur: SOS poules mouillées volontaires, bonjour!

Avant d’ouvrir les festivités, Wellington Barros, Roger Hilgers et Leila Putcuyps d’Agora, seule compagnie germanophone de théâtre jeune public, annoncent la couleur: nous sommes au théâtre. “Clemens s’occupe des lumières et du son”, déclarent-ils démonstration à l’appui. “Le théâtre permet d’inventer des histoires. Nous avons inventé une histoire de poules mouillées volontaires”, précise Roger Hilgers, qui joue les candides avec un plaisir non feint.

Des poulettes surbookées

Volontaires mais aussi complètement surbookées, comme le prouve ce téléphone au cornet jaune, au centre de la pièce, posé à même le sol. La tâche des trois poulettes délurées est immense: gérer les peurs des uns et des autres.

Pour cela, Pipo, tout en bleu, Vermel, tout en rouge et Dee, tout en vert, rivalisent d’imagination mais tous trois doivent également gérer leur propre relation… Chacun a sa personnalité, tel Pipo qui avoue tout de go qu’avant cela, il était voleur… Un passé qui se révélera conséquent.

Un monstre par ci, une réanimation cardiaque par là, un orage au loin… Les appels ne manquent pas et chaque intervention réussie est consignée au tableau de chasse. Entre les coups, les trois gallinacées, qui veulent redonner du courage aux petites et grandes poules mouillées du monde entier, se laissent emporter par leurs jeux et chamailleries dans une joyeuse fable qui décode le théâtre et déride les zygomatiques.

Jean de la Lune, d’après Tomi Ungerer

"Jean de la Lune" par la Cie Dérivation

Inspiré de l’album Jean de la Lune de Tomi Ungerer (1931-2019), Sofia Betz, de la compagnie Dérivation, douée pour revisiter les classiques, propose, comme à son habitude, un spectacle tonique et pétaradant avec ciel scintillant et autres effets de scène. On n’y retrouve hélas pas la poésie de l’album également adapté au cinéma par Stephan Schesch en 2012. Un 2D haut de gamme, entièrement dessiné à la main avec la voix off de Tomi Ungerer, en prime!

La nuit, seuls les enfants aperçoivent leur ami. Les parents, qui ont perdu ce regard-là, ne croient pas un mot de leur histoire. Un jour, pourtant, Jean de la Lune, qui s’ennuyait ferme, profite du passage d’une comète pour s’offrir un voyage sur terre où il connaîtra de réelles frayeurs mais aussi quelques heures de bonheur.

Le lunaire, intrépide et rêveur, crée un trou en arrivant sur terre, ne se laisse pas impressionner par le régime totalitaire qui y règne, se moque qu’il soit interdit de faire des bêtises, refuse les ordres absurdes des adultes, n’hésite pas à balancer des projectiles à la tête du Chef de tout qui multiplie les interdictions… Malheureusement, il se retrouvera derrière les barreaux dans ce récit qui fait allusion au régime nazi qui a profondément marqué l’auteur alsacien. Les petits se laissent volontiers embarquer mais gagneraient à découvrir cet album (L’École des loisirs, 1969) important et nettement plus nuancé du génial Ungerer.