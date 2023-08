Cathy Thomas, directrice artistique du Théâtre Le Fou Rire: "En stand-up, il y a à boire et à manger"

Voici un peu plus de dix ans, onze exactement, que cette comédienne, metteuse en scène et professeure dirige et incarne le Théâtre Le Fou Rire, une petite institution unique dans le paysage théâtral bruxellois, d’abord implantée à Anderlecht avant de déménager à Ixelles il y a trois ans.

guillement Je connaissais le lieu. Je savais qu'il avait du potentiel. Et, je me suis lancée dans l'aventure."

Rien ne prédestinait Cathy Thomas à embrasser une telle carrière. Mais, en 2012, un coup de fil va changer le cours de sa vie. “J’ai reçu un appel de l’ancien directeur du Café des Deux Gares, à Anderlecht, qui m’a annoncé que le théâtre était à remettre, raconte-t-elle. Il m’a dit : “Ce lieu est pour toi. Tu as l’expérience nécessaire”. Je lui ai répondu : “Tu es dingue !” J’avais 38 ans, une petite fille de 2 ans et la saison était déjà bien remplie”. Elle lui demande un mois de réflexion. “Il se trouve que la vie est quand même bien faite, poursuit-elle, parce qu’un peu plus tôt, j’avais confié à mon mari que j’avais envie de changer de vie. Donc, cette proposition était peut-être un rendez-vous. Je connaissais le lieu. Je savais qu’il avait du potentiel. Et, je me suis lancée dans l’aventure”.

Cathy Thomas concocte chaque année la programmation du Fou Rire. ©Virginie Delaby

Avignon, Paris, des tubes, etc.

Si Cathy Thomas est taillée pour cette fonction, elle le doit à son parcours professionnel. En 2000, tout juste diplômée du Conservatoire de Bruxelles, “j’ai eu l’opportunité, à ma grande surprise, d’être engagée à la Comédie Volter”, se souvient-elle. “Mais je venais d’avoir signé un contrat pour le Festival d’Avignon avec une nouvelle création, La belle, la blonde et la s*”. La situation est un peu délicate. Elle va alors trouver Claude Volter. “Il m’a prise par l’épaule et m’a dit : “Une tournée à Avignon, c’est extraordinaire ! Vivez ce que vous avez à vivre et revenez me voir plus tard”. Sauf que la tournée a duré… six ans, car la pièce a été un vrai tube.” Parallèlement, elle joue à Paris dans une autre célèbre comédie, Le clan des divorcées d’Alil Vardar.

À 27 ans, elle décide de “tout arrêter” : “J’avais soif d’autres choses”.

”C’est vraiment pendant cette période-là que j’ai appris l’école du rire. J’ai été propulsée sur la scène de l’humour. Et la formation classique que j’ai reçue au Conservatoire permet d’appuyer cette mécanique du rire. C’est un binôme incroyable”, se félicite-t-elle.

Mais, après ces six années enivrantes et passionnantes, “j’avais un peu les fesses dans le beurre”. À 27 ans, elle décide donc de “tout arrêter” : “J’avais soif d’autres choses”. Elle devient alors professeure de théâtre dans une école de danse, La Papeterie, à Genval. “Ce qui ne devait durer qu’un mois durera finalement sept ans. Une aventure incroyable”, reprend Cathy Thomas.

La qualité artistique avant tout

C’est une autre aventure, celle du Théâtre Le Fou Rire, qui va pousser la comédienne à lâcher son poste à Genval. Pas de quoi, toutefois, lui faire abandonner l’enseignement, puisque depuis trois ans, le théâtre accueille le Fou Rire Studio, une école qui dispense des cours en arts de la scène, “de 7 à 107 ans”.

Si l'appellation de son théâtre invite à la détente, à la bonne humeur et aux éclats de rire, Cathy Thomas veille plus que tout à la qualité artistique de sa programmation.

Aujourd’hui, théâtre et école voguent côte à côte, tout en continuant de se développer. “Quand j’ai démarré en 2012, tout était à mettre en place, se rappelle la directrice artistique. Je voulais un lieu dédié au rire. Je voulais amener une nouveauté, quelque chose que je maîtrisais plutôt bien. Je voulais me démarquer, d’où le nom Fou Rire”. Mais si l’appellation de son théâtre invite à la détente, à la bonne humeur et aux éclats de rire, Cathy Thomas veille plus que tout à la qualité artistique de sa programmation.

L'Impro Show avec Jean-Claude Dubiez, Olivier Leborgne et Patrick Ridremont. © Gregory Navarra

Celle-ci navigue “entre le théâtre et le café-théâtre”, décrit-elle, avec des pièces, des seuls-en-scène et, “de temps en temps”, du stand-up “de qualité”. Cette saison, le public pourra ainsi découvrir la 2e édition du Festival Brussel’r” avec l’impro show d’Olivier Leborgne, Patrick Ridremont et Jean-Claude Dubiez ; la comédie musicale C’était au temps où ; le duo Les Fous Alliés ; le stand-upper Lorenzo Mancini ; la pièce de Louis Calaferte Les miettes ; etc. Sans oublier les Lundis sous un autre regard, avec le spectacle Soror, le seul-en-scène d’Alexandre Delimoges Gustave Eiffel : En fer et contre tous ou encore Cœur de pédé de Guillaume Druez (nommé aux Prix Maeterlinck de la critique 2023).

À lire aussi

”Quand un humoriste n’articule pas, je me sens presque insultée”

Alors que le stand-up a le vent en poupe depuis quelques années, “aujourd’hui, j’ai le sentiment que le public est assez blasé de tous ces seuls-en-scène, confie Cathy Thomas. En stand-up, il y a à boire et à manger. À ma petite échelle, j’essaie de combattre certaines choses, c’est-à-dire que je revendique notre métier : même si quelqu’un fait un seul-en-scène, ce n’est pas parce qu’il a dix minutes de vannes que ça marche et que cela fait de lui un comédien”. Elle poursuit : “Dès qu’un humoriste ou un comédien sur scène n’articule pas, je me sens presque insultée. À mes yeux, la diction est le b.a.-ba. Mais, aujourd’hui, je constate un manque de technique, de rigueur”.

Alexandre Delimoges sera au Fou Rire le 9 octobre avec son seul-en-scène "Gustave Eiffel : En fer et contre tous". ©Franck Calabrone

Pour résister à ce tourbillon et préserver la singularité du Fou Rire, Cathy Thomas s’en tient à sa ligne de conduite : “Ne pas me laisser influencer par tout ce qui se passe. Me renseigner, oui, bien sûr, mais certainement pas avoir envie de faire comme les autres, jamais !”

→ Retrouvez toute la programmation 2023-2024 du Fou Rire sur https://fourire.be