Un nouveau lieu dédié au stand-up s’ouvre à Bruxelles : après le Kings of Comedy Club à Ixelles, voici le Petit Kings à Saint-Gilles

À l’origine de ce projet ? Deux jeunes humoristes, Juan Rodrigues et Nikoz, épaulés par Fanny Ruwet, Alex Vizorek et Cédric Vantroyen. “Aujourd’hui, en Belgique, un artiste émergent joue son spectacle une fois par mois, au mieux deux fois s’il a la chance de pouvoir accepter un créneau plus tardif ou plus difficile à remplir, explique Juan Rodrigues. Dans ce cas, jouer son spectacle à un tel rythme, ce n’est pas du travail ; c’est quelque chose d’exceptionnel. Or, c’est en jouant qu’un humoriste devient meilleur”.

Il poursuit : “Au grand Kings (60 places, NdlR), l’espace est limité et il y a de plus en plus d’artistes. Des humoristes tels que Nikoz, Sacha Ferra, Florent Losson, Lisa Delmoitiez, etc. jouent leur spectacle une fois par mois. Mais ce n’est pas suffisant pour ces artistes qui, potentiellement, veulent vendre leur spectacle ailleurs et se retrouvent sur un marché où en France, au Québec…, les humoristes jouent leur spectacle beaucoup plus régulièrement”.

Sur le modèle de La Petite Loge à Paris (”une salle de 25 places par laquelle passent plein de stand-uppers avant de jouer devant des jauges de 100, 200, 300 places”), Nikoz et Juan Rodrigues ont donc réfléchi à créer “un espace plus petit (30 places, NdlR) – les artistes se répartissent davantage sur différents créneaux et il y a moins de pression pour remplir la salle – au sein duquel ils peuvent jouer plus fréquemment”.

Ainsi, au Petit Kings, “des humoristes qui ne jouaient qu’une fois par mois pourront jouer chaque semaine tandis que des artistes qui n’avaient pas de créneau pourront désormais jouer une ou deux fois par mois, ce qui leur permet de mettre le pied à l’étrier”. Juan Rodrigues relève : “Ce nouveau lieu s’inscrit comme un espace de travail avec une évolution logique du Petit Kings vers le grand, en passant à une jauge plus grande (de 30 à 60 places) quand le spectacle est (quasi) prêt”.

Le grand Kings compte 60 places, bientôt 100 après des travaux prévus en 2024. ©KOCC

Si le Kings of Comedy Club s’est, au fil du temps, forgé une réputation dans le monde du stand-up et auprès du public, tout est encore à créer pour le Petit Kings à Saint-Gilles. “Il y a peu d’offres de stand-up à Saint-Gilles, donc l’idée était d’ouvrir les horizons, expose Fanny Ruwet. Mais on devra beaucoup travailler à recréer une audience et à expliquer au public ce qu’est le stand-up, sous quelles formes il peut exister (des plateaux, des spectacles d’une heure, des scènes ouvertes, etc.)”.

Car, malgré le bouillonnement d’humoristes, de sketches, de vidéos, de chroniques en radio, etc., le stand-up est encore loin d’être ancré comme une activité telle qu’aller au cinéma, à un spectacle, à un concert… “Notre objectif est donc de créer un lieu fixe avec une information claire sur ce que les spectateurs vont voir au Petit comme au grand Kings”, ajoute Juan Rodrigues.

Une grande attention a ainsi été portée à la programmation. Le Kings accueillera dix artistes (Pablo Andres, Bun Hay Mean, Elena, Dena…), et le Petit Kings, 20, à raison de deux spectacles par soir. Parmi eux, des humoristes confirmés (Nikoz, Gaetan Delferière, Inno JP, Juan Rodrigues…) désireux de roder leur spectacle avant de le présenter à Paris, mais aussi de nouveaux talents en herbe. “Aujourd’hui, il y a énormément d’humoristes. Et vu que le Kings est une sorte de label, nous avons dû en refuser beaucoup”, indique Fanny Ruwet. Les critères pour être retenus ? “Notre sélection s’est fondée sur leur capacité à être drôle, leur potentiel, leur rigueur de travail et leur aptitude à communiquer pour se créer un public (distribution de flyers, présence sur les réseaux sociaux, etc.)”, détaille-t-elle. On aura ainsi plaisir à découvrir Sarah Lélé, Yassine Sipkin, Zora ou encore Anthony Circus.

Un grand Kings de 100 places

La saison 2023-2024 sera aussi synonyme de changement pour le Kings à Ixelles. Des travaux d’agrandissement seront lancés en 2024 afin d’accroître la jauge de 60 à 100 places, “car nous sommes quasiment complets chaque soir”, rapporte l’humoriste. La salle sera également optimalisée, notamment en éloignant le bar de la scène pour le confort des humoristes. Enfin, le Kings se dote d’une identité visuelle graphique “pour que ce soit plus beau et plus professionnel”, se réjouit Fanny Ruwet.

→ L’ouverture du Petit Kings aura lieu le 1er septembre dès 19h, avec sept plateaux d’humoristes répartis les 1er, 2 et 3 septembre.

→ Toutes les infos sur les programmations des deux Kings sur www.lekings.be