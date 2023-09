Voici l'agenda de la saison au 140: un menu aussi copieux que festif

Cette longévité, le 140 a choisi de la célébrer en conviant sur sa scène une foule d’artistes qui, toutes générations et toutes disciplines confondues, ont contribué à écrire son histoire. Mais aussi en s’ouvrant aux spectacles jeune public, une nouveauté ici. Avec entre autres Mange tes ronces de Moquette Production, Stream Dream de Julie Bougard, ou encore une carte blanche au Centre scénique jeune public Pierre de Lune.

Fidélités

Fidèle parmi les fidèles, le chorégraphe et metteur en scène gantois Alain Platel revient avec, en guise de cadeau d’anniversaire, la pièce qu’il créa en 2010 en hommage à Pina Bausch (à noter que la grande chorégraphe allemande et sa compagnie furent présentées par le 140 à la Monnaie, en 1983, le décor n’entrant pas dans le théâtre schaerbeekois). Toujours dansée par les interprètes d’origine, Out of Context – for Pina est devenue une pièce culte et tourne à travers le monde, comme un laboratoire de l’évolution des corps dans un même spectacle. Deux représentations sont prévues, les 25 et 26 novembre.

La danse, souvent présente au 140, s’y retrouve en force cette saison, avec entre autres Georges Appaix (Post-scriptum, 8-9/2), Silvia Gribaudi (R·OSA, 3/11; Graces, 14/6), Anne Nguyen (Matière(s) première(s), 29/9) ou Thomas Lebrun (L’envahissement de l’être (danser avec Duras), 22/3, précédé de la conférence de Véronic Thirionet Sur Duras).

Balades loufoques et bains sonores

Le théâtre a des accents loufoques, tant en anglais (Real Magic, par Forced Entertainment, 1-2/2) qu’en français (La Meringue du souterrain de Sophie Perez, 14-15/3; Au milieu du désordre de Pierre Meunier, 29-30/3).

Cloé du Trèfle et Lisette Lombé célébreront au 140 la sortie de l'album "Brûler Danser", né de leur performance entre poésie et musique. ©Julie Guiches

Quant à la musique, elle se décline de concerts (Sarah McCoy, 8/11; The Tiger Lillies, 3/2) en DJ et VJ set (AKAR par Shama Bongo, Sarah Carlier, Rokia Bamba, BenRichard, 19/1), sans oublier Les Fleurs du Slam (15/10). C’est au 140 que Lisette Lombé et Cloé du Trèfle présenteront l’album né de leur performance de poésie musicale à succès Brûler Danser (9/10). Tandis que la saison se ponctuera de plusieurs Bains sonores comme autant d’expériences immersives.

Le cirque du Théâtre d’Un Jour, la radio sur scène avec La Nuit des Écrivains ou Le Monde est un village, ou encore les Balades touristico-loufoques de Philippe Léonard et Élisabeth Mouzon complètent le tableau résolument éclectique de cette saison.