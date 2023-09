Devos, Barbara, Ferré, Gainsbourg, Queen, Platel, Pink Floyd... Ces artistes ont foulé les planches du Théâtre 140, qui fête ses 60 ans

À lire aussi

Le théâtre bien sûr occupa un rôle central au 140, si l’on consent à embrasser ce mot dans son sens le plus large, expérimentations et hybridations comprises, le tout dans une optique de vitrine de la création internationale.

D’Anne Teresa (De Keersmaeker) à (Frank) Zappa

C’est ainsi que des générations de spectatrices et spectateurs purent se frotter ici aux inventions du Living Theater, aux marionnettes radicales du Bread and Puppet, deux troupes new-yorkaises légendaires, mais aussi aux impros décoiffantes de Miou-Miou, Dewaere, Coluche et leurs comparses du Café de la Gare parisien, sans oublier Tadeusz Kantor et sa Classe morte, fondatrice pour beaucoup.

Si les noms alignés dans le rétroviseur étincellent (de Pink Floyd à Desproges, d’Anne Teresa de Keersmaeker au Grand Magic Circus, de Zouc à Zappa, de Gilberto Gil à Joël Pommerat, pour n’en citer qu’une poignée), l’évidence a pris le temps de se construire, arrosée à grands traits de goût du risque, allant de pair avec les fidélités artistiques.

Cet ADN singulier – audace, formes hybrides, ouverture aux avant-gardes, curiosité têtue – a marqué les esprits, traversé les décennies, et s’est transmis avec le relais passé en 2015 par Jo Dekmine à sa collaboratrice Astrid Van Impe, membre de l’équipe du 140 depuis 2008. Pour autant, la maison ne connaît pas le surplace. Éclectique depuis toujours, cette “baraque de foire” comme l’appelait volontiers son fondateur, ce temple du rock, de l’humour, du butô et de la bossa nova – pour ne citer que quelques-unes de ses amours plurielles – s’est officiellement rangé depuis quelques années dans la catégorie “pluridisciplinaire” des scènes culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Étirer sa pensée

Le champ, ainsi, s’est encore élargi, notamment à la poésie, au slam (avec l’événement Les Fleurs du Slam), à la littérature (La Nuit des Écrivains, en complicité avec la RTBF, en sera à sa 7e édition) et des collaborations avec des structures comme Francofaune, Lézarts Urbains, les Midis de la Poésie, mais aussi des structures de programmation et d’accompagnement artistique tels que le Bamp ou AdLib pour la plateforme professionnelle LookIN’OUT.

Pascal Claude et Myriam Leroy seront de retour au 140 pour la 7e édition de La Nuit des Écrivains. ©Passa Porta

Tel est sans doute le plus fort virage du 140 ces dernières années: non pas un recentrage mais une attention renouvelée aux émergences créatives d’ici.

Pour la saison de ce 60e anniversaire, programmée par Julie Bougard, une devise: “Étirer sa pensée”, et des propositions à foison, incluant toutes les facettes du lieu – danse, théâtre, cirque, musique, performance… – jusqu’à en inclure une nouvelle: le jeune public.

Des esthétiques radicalement neuves ont rencontré au 140 un public avide de découvertes, et cette équation perdure.

“Cette 60e saison sera festive, poétique, drôle, introspective, insolente, indique Julie Bougard. Nous souhaitons vous présenter des œuvres à l’épreuve du temps, où s’entrecroisent le populaire et le savant, le professionnel et l’amateur, le jeune et le vieux, l’homme, la femme et le x, la poétique et l’ordinaire, l’humour et le drame, la virtuosité et la simplicité…”

Un vent de liberté souffle ici depuis 60 ans. Des esthétiques radicalement neuves ont rencontré au 140 un public avide de découvertes tout autant qu’heureux des fidélités cultivées patiemment, et cette équation perdure. Voici donc “une saison de contradictions pour dévoiler à la fois l’incohérence et la détermination humaines. Une saison multidirectionnelle dans un lieu ouvert vers un monde libre. Une géographie de la diversité. Une utopie.”