Un africain revenant d’une longue odyssée décide de s’adresser aux siens. Il les invite par une parole poétique à édifier le jour qui vient. Il est debout, dressé face au monde avec la ferme volonté de l’homme qui a quelque chose à partager. Et, il partage une pensée, belle et forte comme un soleil, celle de Felwine Sarr (économiste, penseur et poète sénégalais) qui écrit ce Discours aux nations africaines. Il nous invite ainsi à nous transformer, et inventer d’autres récits, pour écarter les voiles de nos certitudes et rouvrir le champ des possibles : La première puissance que nous devons recouvrer est celle de nous soustraire à la volonté des autres. Cela s’appelle la liberté. Pour nos petits. Pour celles et ceux qui arriveront après nous, un appel à la création d’un nouveau projet de civilisation. Rien de moins.

