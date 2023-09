”Familles recomposées, géométrie complexe : quand tu arrives à traverser ça, tu peux être fier !”

De ce vécu unique, parsemé d’embûches, de (dés) illusions, de blessures, d’appréhensions, d’inconnues, d’apprivoisement de l’autre, de remises en question… mais aussi de petites victoires, d’espoir, de bonheur, d’apaisement et d’amour, Julie Annen a tiré un diptyque : La pomme empoisonnée (dès 9 ans), Prix de la Ville de Huy cet été aux Rencontres jeune public, et Recomposées (à partir de 14 ans), pièce documentaire qui ouvre la saison du Théâtre de Poche, dès ce 12 septembre.

”Des eaux sombres, tumultueuses, avant une brise toute douce”

Après Les Pères (2011) et Belgium Best Country (2022), Julie Annen revient Chemin du gymnase avec un texte choral, cousu au départ d’une cinquantaine de témoignages, dont le sien et celui de ses proches. Une manière de procéder qui a toujours imprimé son travail d’autrice. “Cela fait partie de mon authenticité, explique-t-elle. Je ne me sens pas légitime à porter une parole qui ne me concerne pas. Donc, quand j’écris, ça parle de moi, d’une certaine manière”.

Le déclic lui vient il y a quelques années lors d’un trajet en voiture, sur le retour de l’école. Seule dans l’habitacle avec sa belle-fille Ana, alors âgée de dix ans, celle-ci lui demande : “Et moi, quand est-ce que je vais participer à l’un de tes spectacles ?” – Julie Annen fait souvent jouer ses enfants dans ses créations. “Je lui ai répondu que l’on pourrait réfléchir à écrire un texte ensemble sur notre histoire, se souvient l’autrice. Assez vite, nous avons parlé de ce que l’on voulait raconter, mais le projet s’est un peu dilué. C’était au tout début de la recomposition. Nous avons traversé des eaux sombres, tumultueuses puis la mer s’est un peu calmée et, quand une petite brise toute douce est venue pousser dans les voiles, nous avons repris le projet”.

Belle-mère et belle-fille se confient alors “pendant 1h40”, à cœur ouvert, à Charly Kleinermann, lui-même beau-père, et co-scénographe avec Thibaut Decoster de PAN ! (la compagnie), fondée par Julie Annen. Ce sera la première d’une longue série d’interviews, prélude à la collecte d’une matière riche et dense sur un sujet éminemment humain et sociologique : l’éclosion des nouveaux modèles familiaux.

guillement C’est un peu la fonction du Poche de présenter des thèmes sociaux, mais de la manière la plus large possible."

Naît alors un premier spectacle jeunesse, La pomme empoisonnée, fiction “basée sur une partie plus autobiographique de mon histoire avec Ana”, créée en 2023 au Petit Théâtre à Lausanne. Mais Julie Annen n’a pas exploité toutes ses recherches. Elle a dans ses carnets une foule de témoignages pour écrire une autre version, documentaire cette fois : ce sera Recomposées, au Poche.

”C’est un peu la fonction du Poche de présenter des thèmes sociaux, mais de la manière la plus large possible, relève Olivier Blin, directeur du Poche. Il ajoute, lui qui est également beau-père : “Diriger un théâtre, c’est oser dire qui on est. Julie Annen appréhende la réalité de façon complètement honnête et montre que l’espoir est possible. Ses créations sont des spectacles un peu miroir dans lesquels on se retrouve, mais dans lesquels on se projette aussi dans un futur un peu ensoleillé”.

”C’était claque sur claque”

D’amis proches à des anonymes en passant par des amis d’amis, Julie Annen a recueilli une cinquantaine de témoignages de deux heures chacun. “C’était claque sur claque, raconte-t-elle. Je me suis saisie et j’ai été saisie par mon manque d’originalité. Il y a la famille nucléaire puis il y a toutes les autres familles. Familles recomposées, géométrie complexe. Et il y en a vraiment beaucoup : petites familles, grandes familles, familles homoparentales, familles recomposées au départ de familles recomposées, etc.”

guillement La perfectibilité de l’être humain réside dans les endroits durs. Et la famille choisie, élective, parfois, est plus forte et plus durable que la famille biologique.”

À la lumière de son propre vécu et des confessions qu’elle a collectées, “je me dis que l’on peut être fiers de nous aussi, estime-t-elle en toute humilité, parce que vivre le quotidien, l’intime avec des gens que tu n’as pas choisis – tu as choisi d’aimer ton amoureux ou ton amoureuse, mais, dans le package, il y a son/ses enfant(s) que tu n’as pas choisis –, y parvenir et être heureux et reconnaissant, ce n’est pas rien”. “C’est beau humainement, se réjouit-elle. La perfectibilité de l’être humain réside dans les endroits durs. Et la famille choisie, élective, parfois, est plus forte et plus durable que la famille biologique”.

Trois comédiens sur scène

Julie Annen (de dos), en répétition sur la scène du Poche avec les comédiennes Diana Fontannaz et Ninon Perez et le comédien Arnaud Botman. ©Wyzman Rajaona

Sur scène, trois comédiens – Arnaud Botman, Ninon Perez et Diana Fontannaz – porteront, tour à tour, la parole de ces beaux-parents et beaux-enfants. Aucun ne sera toutefois identifiable comme tel. “J’ai réécrit tous les témoignages pour les anonymiser, détaille Julie Annen, c’est-à-dire que j’ai pris ces histoires, je les ai mises en petits morceaux dans un grand shaker pour les refondre. Je me réapproprie la langue : c’est important que ces histoires passent par le prisme de mon écriture afin de protéger mes sources”. “L’intérêt de spectacles tels que Recomposées, c’est que, lorsqu’ils sont fondés sur de nombreux témoignages, il y a toujours un moment où le spectateur va se retrouver. Et cela, c’est très beau”, conclut Olivier Blin.

→ Bruxelles, Théâtre de Poche, du 12 au 30 septembre. Infos et rés. au 02.649.17.27 ou sur www.poche.be