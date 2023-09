“Là où le soleil se couche”: derrière la force de la réalité, le pouvoir infini de la fiction

Louise Hamel, chargée de production et administratrice de la Cie L’acteur et l’écrit, nous emmène dans le bâtiment du 125 rue du Trône, à Ixelles. Ancien siège de la Ligue des familles, ce vaste ensemble est habité par environ 70 personnes (familles, souvent monoparentales, personnes isolées, et une vingtaine d’enfants) ainsi que plusieurs associations (club de boxe, collectif de poésie, librairie…), selon une convention d’occupation temporaire renégociée annuellement. Membre de la fanfare Autotest 80.10, qui y a elle aussi ses locaux, Louise a fait le lien lorsque la compagnie cherchait un lieu pour ce nouveau projet.

C’est là que, depuis deux mois, l’équipe se retrouve, discute, répète, partage le repas de midi, reprend une scène, avance, débat, débriefe. Et le spectacle germe.

Dans la proximité, l’imaginaire stimulé

La salle où est installé le décor (Vincent Bresmal et Mathieu Delcourt) ne deviendra théâtre que par le fait des représentations. Une cloison a été démontée. La grande pièce blanche va du bar – qui sera ouvert dès le début de la soirée – à un large pan vitré. Sous le plafond à la structure apparente, en diagonale court une installation de métal et de bois, ceinte par deux doubles rangées de chaises blanches.

Petite jauge (60 personnes tout au plus), large distribution. Les huit interprètes de Là où le soleil se couche ne seront jamais loin du public. “On doit jouer avec lui, estime d’ailleurs Frédéric Dussenne. On a travaillé en ce sens. Les spectateurs sont au milieu de l’action, font leur chemin. Ils sont plutôt pris dedans. Dans une grande proximité.” Des témoins? “Je dirais même qu’ils sont un tout petit peu acteurs”, sourit le metteur en scène. Actifs et actives en tout cas, en ce que leur imaginaire est sans cesse sollicité, stimulé par l’aède (Benoît Van Dorslaer) par la voix duquel prennent vie les didascalies. “Ça donne un montage à la Godard: on change de niveau tout le temps, on joue avec ça.”

"Là où le soleil se couche": interprètes et répliques. ©Véronique Vercheval

Le vrai, le faux, le masque

Ce jeu s’articule, dans le texte même d’Axel Cornil, autour de la notion des grandes fins: ”la fin de la fiction liée au documentaire, cette angoisse de droite que la culture fout le camp, l’avenir catastrophique…” Et le récit en deux parties cristallise le sempiternel hiatus réel/fiction. Côté “réalité”: un metteur en scène suisse parle de la manière dont le témoignage, le vécu, supplantent les récits inventés. Côté “fiction”: un domaine viticole familial doit changer de mains après la mort du père.

Quel sens a encore, pour Frédéric Dussenne, la distinction réel/fiction? “La réalité est indiscutable, incontestable, oblige au respect. La fiction permet tout, y compris le débat, et même d’aller jusqu’à la mort des personnages. L’imagination s’ouvre, se libère.” Avec pour effet secondaire – et fécond – que le spectacle de la fiction invite à faire des liens avec la réalité.

guillement La réalité est indiscutable. La fiction permet tout, y compris le débat

Alors que le cinéma et la télévision disposent de moyens infiniment plus forts pour “faire croire”, la fiction au théâtre a-t-elle encore un sens? C’est l’une des questions qui – avec celles de la transmission, du vacillement de notre civilisation – sous-tendent la pièce. En filigrane se pose celle du vrai et du faux dans l’exercice même du jeu, indissociable de l’implication, de la présence des interprètes. Sans oublier que, “comme le disait Bataille, le masque est creux: on le remplit de l’intérieur”.

Brouillage des pistes, drame optimiste, farce chorale

À la segmentation réalité-fiction, auteur et metteur en scène ont préféré le brouillage des pistes. “C’est le grand jeu du théâtre dans le théâtre dans le théâtre.” Avec une ambition shakespearienne revendiquée: “une alternance entre le tragique et le burlesque, une choralité centrale, des mélanges de temps, de genres”, reprend Frédéric Dussenne. Pour qui ce spectacle, s’il tient du drame – “tout de même bizarrement optimiste, parce qu’il se passe quelque chose” –, se définirait d’abord comme “une farce, ludique avant tout”, une saga aux accents polyphoniques.

Car on chante sur ce plateau. Christine Leboutte accompagne et supervise ces parties musicales, qui vont de la mélopée populaire au chœur baroque, en passant par la pop sixties. Ces moments, relève Héloïse Jadoul, confèrent à l’expérience de cette création un surcroît de cohésion.

Assisté pour la mise en scène par Quentin Simon, et avec l’appui pour la dramaturgie de Béatrice Wegnez, Frédéric Dussenne a réuni ici “plus qu’un casting”: Héloïse Jadoul, Brandon Kano Butare, Marie Phan, Jérémie Siska, Renaud Tefnin, Benoît Van Dorslaer, Martine Wijckaert et Jérémie Zagba forment une distribution dont la multiplicité et les liens sous-jacents fertilisent le propos.