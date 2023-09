Il envoie un SMS coquin, “J’ai envie de toi”, par erreur à… son ex : la soirée dérape

Tout cela ne serait pas arrivé sans l’encombrant voisin de palier de Guillaume, Youssouf (David Leclercq). Ce dernier n’a pas eu de meilleure idée que d’abattre la cloison qui sépare leurs deux appartements pour récupérer l’espace du placard qui, sur les plans originels, appartient à son lot. De son côté, Youssouf, ce soir-là, s’est vu confier la garde de Mme Brachet, vieille dame muette et impotente, par sa fille, Sabine (Catherine Decrolier), qui est de sortie pour son anniversaire.

Le placard entre les appartements de Guillaume (Denis Carpentier, à gauche) et Youssouf (David Leclercq, à droite) est devenu un trou béant. ©Isabelle De Beir

Pour éviter de croiser Christelle, Guillaume demande à Youssouf d’échanger leurs appartements et de gentiment remballer son ex. Sauf que c’est Julie qui sonne à la porte de Guillaume… C’est le début d’un énorme malentendu et d’une soirée qui va partir en vrille totale.

Tradition et modernité

Vous l’aurez compris, pour son premier spectacle de la saison, le Théâtre des Galeries propose une comédie de boulevard dans la plus pure tradition des ressorts comiques du vaudeville – intrigue, quiproquos, portes qui claquent, un peu de grivoiserie… –, mais mijotée à la sauce contemporaine, dans ses thématiques (rencontres virtuelles, omniprésence du GSM, couple libre, etc.) et son décor (astucieusement pensé pour combiner trois lieux en un seul).

Une mécanique, déjà testée et approuvée par le passé, qui ne manquera pas de faire penser au célèbre duo François Pignon/Pierre Brochant dans Le dîner de cons de Francis Weber.

Tension et rythme crescendo

Cette pièce bien ficelée, on la doit à Sébastien Castro, comédien et auteur français à succès. Son texte est, ici, confié à Alexis Goslain. Bien que le début de la pièce est assez lent, le metteur en scène parvient, au fil des dialogues, à installer une tension et un rythme qui vont crescendo. Il parvient également à ne pas se prendre les pieds dans le tapis, en ne forçant ni le trait comique ni le rire sur certaines répliques un peu plus lourdes.

Portée par une solide équipe de comédiens (ajoutons aux précités Gauthier Bourgois en petit ami ultra-jaloux de Christelle), J’ai envie de toi à tous les atouts pour assurer une soirée de franche rigolade et, peut-être même, susciter l’envie de découvrir d’autres vaudevilles, contemporains comme classiques.

→ Bruxelles, Les Galeries, jusqu’au 8 octobre. Infos et rés. au 02.512.04.07 ou sur www.trg.be