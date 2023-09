Phèdre, corps confinés, saison volée

Mai 2020. Écran partagé. Une réunion en vidéoconférence réunit la metteuse en scène Pauline d’Ollone et les futurs interprètes de sa version de Phèdre de Racine. La création est prévue pour novembre aux Martyrs. Juin : les répétitions commencent, alors que les consignes pleuvent. Distance physique, masques, gel désinfectant.

À mesure qu’on découvre l’équipe au travail, remontent les souvenirs de cette inconcevable incertitude, doublée d’inquiétude, et la litanie des “gestes barrières”. Le nœud de la question, pour la chorégraphe Karine Ponties, qui, au début du processus, accompagne le projet dans ses dimensions dansées, c’est “jusqu’où s’approcher représente un danger”.

Quand la bulle se fissure

Au fil des mois, alors que le Français Méryl Fortunat-Rossi (coauteur avec Valéry Rosier en 2019 de La Grand Messe, très jolie évocation des passionnés du Tour de France) suit de son objectif la troupe en studio, ces questions évoluent, de même que la situation sanitaire est régulièrement réévaluée par les autorités – dont les annonces scandent Phèdre ou l’explosion des corps confinés.

Chronologique, le fil du film nous convie dans la bulle de la compagnie, à observer les variations, les avancées, les émotions. Se dévoile non seulement l’important travail chorégraphique mais l’implication du mouvement dans le texte. On prend la mesure sensible du théâtre comme un travail profondément physique, où le sens des mots – des vers dans le cas de Phèdre de Racine – trouve son chemin dans la matérialité des corps. Corps-outils, corps-vecteurs, corps-moteurs. Corps ô combien contraints et empêchés dans cette crise dont personne alors ne pouvait prédire la durée ni l’issue.

L'équipe de "Phèdre" en répétition, en 2020. ©Méryl Fortunat-Rossi

Septembre. Les mesures s’assouplissent, le groupe s’est très légèrement élargi. La gestion du risque – pour l’ensemble, pour les individus, pour les proches au-dehors, enfants, aînés, personnes vulnérables – s’exprime dans la troupe, qui s’est remise au travail avec entrain après la pause estivale.

La perspective de la première s’éloigne jusqu’à s’anéantir. Le couperet tombe. Les salles à nouveau closes le resteront jusqu’au 31 décembre.

Octobre. La 2e vague se profile. La 5e semaine de répétition s’entache de craquages, de tensions, de découragement. On reparle de fermeture. La perspective de la première, prévue le 10 novembre, s’éloigne jusqu’à s’anéantir. Le couperet tombe. Les salles à nouveau closes le resteront jusqu’au 31 décembre.

De cette immersion proche et intense, Méryl Fortunat-Rossi tire un document qui réussit à témoigner à la fois du processus de recherche et de création, de ses fulgurances et de ses freins, de la dynamique parfois houleuse de l’équipe, et de cette traversée éprouvante. Le mal inconnu qui ronge l’héroïne tragique de Racine et le virus qui paralyse la vie publique se font écho.

guillement L’essentiel de ce que je cherche au théâtre, c’est le collectif, la vie. Et si possible – je sais que ce n’est pas facile tous les jours – la joie.

Le parti pris du noir et blanc confère à l’ensemble de ce document, abreuvé de la vraie vie, la valeur du flash-back, voire du rêve. Une familiarité et une distance à même de montrer combien cette “période Covid”, si récente, redoutable et concrète, a propulsé des populations entières dans l’inconnu, aux rives de la fiction, au cœur de la tragédie.

Phèdre ou l’explosion des corps confinés Documentaire Réalisation, scénario et image Méryl Fortunat-Rossi Son Fabrice Ozinski, Marie Paulus et Matthieu Pomes Montage Émilie Morier Musique Gabriel Govéra Ramos, Thomas Barrière Avec Habib Ben Tanfous (Hippolyte), Pierange Buondelmonte (Théramène), Leila Chaarani (Aricie), Liesbeth Kiebooms (Ismène), Nelly Latour (Phèdre), Gaëtan Lejeune (Thésée), lliass Mjouti (Panope), Catherine Salée (Œnone) et Pauline d’Ollone, assistée à la mise en scène par Lorena Spindler.