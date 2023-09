Cirque du Soleil : “J’ai créé “Kurios” comme un spectacle universel et intemporel”

À lire aussi

Créé en 2014 à Montréal, Kurios est la 35e production du Cirque du Soleil. À ce jour, il a déjà été applaudi par plus de 4,5 millions de spectateurs aux quatre coins du monde. Des trois shows qu’il a écrits pour le Cirque (on lui doit aussi Séptimo Día – No Descansaré en 2017 et Drawn to Life, à Disney Springs, en 2021), “Kurios est mon préféré”, confie Michel Laprise. “Ce spectacle, je l’ai beaucoup beaucoup vu. Et je reste toujours émerveillé. Les deux premières années de sa création, j’allais le voir tous les mois et demi, à mes frais. Et je donnais des notes aux artistes, se souvient-il. Maintenant, je le fais un peu moins car le spectacle est en tournée plus loin, mais, ici, je vais encore donner des notes. C’est important. C’est ma façon de les écouter, de leur montrer que je les vois, les regarde et les entends.”

Michel Laprise est le concepteur et metteur en scène de "Kurios". Il est aussi, depuis 2022, le nouveau guide créatif du Cirque du Soleil, succédant au fondateur Guy Laliberté. ©D.R.

””Kurios” n’a pas pris une ride”

En tout, Kurios compte 122 membres issus de 27 pays différents (dont 49 artistes de 17 pays différents). Parmi eux, certains sont en tournée avec le Cirque du Soleil depuis près de vingt ans. “Un spectacle de tournée du Cirque du Soleil dure habituellement douze à quinze ans. Certains ont même duré plus longtemps, expose Michel Laprise. Concernant Kurios, on lui promet encore de belles années (il tourne depuis neuf ans, NdlR) parce que le public l’aime beaucoup et nous aussi."

Chaque spectacle du Cirque du Soleil est unique, mais pourquoi Kurios est-il, plus spécifiquement, destiné à avoir une telle longévité ? “J’ai travaillé avec Madonna sur sa tournée MDNA de 2012. Là, ça dure un an, un an et demi. Donc, on peut écrire le spectacle avec des choses un peu à la mode, explique le metteur en scène. Mais quand on crée un spectacle pour le Cirque du Soleil, c’est extraordinaire parce qu’on ne crée pas un produit de consommation, mais bien une œuvre, ce qui fait que ça ne passe pas de mode”.

guillement "J'ai pensé ce spectacle déjà daté, dans la mesure où il revêt une esthétique steampunk et où domine la couleur sépia."

Alors, lorsqu’au milieu des années 2000, il décide d’écrire Kurios, “je me suis dit que ce spectacle devait être pertinent dans quinze, vingt ans mais qu’il devait aussi l’être pour les spectateurs de Montréal, Bruxelles, New York, Sao Paulo, Paris, etc.” “Donc, je l’ai écrit de façon universelle et intemporelle car, neuf ans après sa création, ce spectacle n’a pas pris une ride.” Le secret ? “J’ai pensé ce spectacle déjà daté, dans la mesure où il revêt une esthétique steampunk (mouvement culturel alliant esthétique et technologie du XIXe siècle à des éléments de science-fiction, NdlR) et où domine la couleur sépia.”

"Kurios" baigne dans une atmosphère steampunk dominée par les tons sépia. © Martin Girard shootstudio.ca

Au cours des deux années qu’il aura fallu pour créer Kurios, “notre filtre a été celui de la beauté et de l’émotion profonde”, relève encore Michel Laprise. “Je voulais aussi que ce soit un spectacle très optimiste; je voulais que, quand le spectateur sorte du chapiteau, il se dise que tout est possible, ajoute-t-il. C’est pour cela que mon choix pour l’époque de référence s’est arrêté sur la seconde moitié du XIXe siècle, qui a été marquée par des avancées technologiques majeures liées à la communication (le chemin de fer, le gramophone, le télégraphe…)”. Pour scénographier ce cabinet des curiosités, la plupart des objets ont ainsi été dénichés dans des brocantes et des parcs à ferraille puis démantelés, amalgamés et recréés pour devenir des pièces aussi originales qu’authentiques.

Curieux robot, le Kurios a été fabriqué de bric et de broc en cuir et métal. ©Cirque du Soleil

”Sortir des sentiers battus”

Outre ce décor steampunk, Michel Laprise souhaitait doter Kurios d'” une identité” afin qu’il se démarque artistiquement et techniquement des autres shows du Cirque du Soleil tels que Kooza, Totem ou Amaluna. Dans Kurios, “il n’y a donc ni plateaux tournants, ni trappes et le niveau de la scène a été abaissé de façon significative.” Autant de “contraintes” qui “nous ont poussés à être plus créatifs”, se réjouit-il.

Ayant travaillé dans le monde du théâtre pendant neuf ans avant de rejoindre le Cirque du Soleil en 2000, Michel Laprise l’admet volontiers : “Lorsqu’un spectacle attire 2500 spectateurs par soir, cela donne des moyens pour aller plus en profondeur, pour être plus pertinent et tenir sur la durée. Bien sûr, cela permet d’investir davantage d’argent dans le matériel mais aussi, par exemple, de donner une année au costumier pour concevoir les costumes. En comparaison, dans les théâtres à Montréal, il faut monter cinq créations par an si l’on veut survivre."

Le nouveau guide créatif n’est donc pas près de réduire l’envergure des spectacles du Cirque du Soleil. “J’entrevois des shows plus variés mais davantage au niveau du fond que de la forme, avance-t-il. On ne manque pas de créativité mais je veux plus d’audace, sortir des sentiers battus.” À l’image de ce qui a été entrepris pour Kurios. “Je veux toujours qu’il y ait sur la table deux, trois trucs impossibles à réaliser en date du début de la création, ce qui incite les gens à travailler en collectif.”

Dans le numéro du filet grand rebond, les circassiens, dont le Belge Tomas Thys, sont propulsés à plusieurs mètres de haut. © Martin Girard shootstudio.ca

Exemple ? Le numéro Acro Net ou filet grand rebond, une prouesse unique au monde qui rassemble sept circassiens dont le Belge Tomas Thys. Le principe ? Un grand filet recouvre toute la piste. La tension de celui-ci est ajustée de telle sorte que les artistes debout sur le filet modulent par un mouvement de jambes l’amplitude des bonds. L’effet élastique des sauts peut ainsi les propulser jusqu’au sommet du chapiteau. “Au début, ce numéro ne marchait pas. Personne n’y croyait, se rappelle Michel Laprise. Ce sont les artistes qui ont trouvé la solution. Sans le savoir, on a créé le plus grand rebond de toutes les disciplines circassiennes. J’en suis donc encore plus fier car on a trouvé ce langage de collaboration qui a imprimé tout le spectacle."

