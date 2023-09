"En une nuit", Pasolini continue à nous faire rêver à un avenir

Quatre jeunes artistes du jeu et de la mise en scène (Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer), toutes et tous nés dans les années 80 et 90, bien après la mort de Pasolini, ont découvert avec passion son œuvre. “Nous avons grandi dans une société entièrement tournée vers l’hédonisme de la consommation, disent-ils, la marchandisation de la vie, la course au profit: nous n’avons connu que ce système omnipotent. Nous portons en nous le désir d’autre chose mais l’avenir paraît bouché.”

La pensée de Pasolini comme celles de Marcuse ou d’Illitch résonne formidablement avec ces questions. Pasolini dénonçait les ravages d’un “développement sans progrès” qui, sous prétexte d’améliorer les conditions de vie, transforme le peuple en une vaste classe moyenne indifférenciée, docile et stérile. La poésie et le cinéma étaient aussi pour lui une forme de résistance culturelle.

Plein d’humour

En une nuit, notes pour un spectacle, créé l’an dernier, arrivé au Théâtre national et attendu en novembre à Mons, est une évocation très juste, accessible à tous, de la vie et de l’œuvre de Pasolini avec ce que celles-ci ont encore à nous dire.

Scène d’ »En une nuit, notes pour un spectacle » Elsa Seguier Faucher © Elsa Seguier Faucher

Loin de toute conférence figée, les quatre coauteurs et autrices ont choisi une forme originale et convaincante: montrer et jouer des notes pour un spectacle sur Pasolini qui ne verra jamais le jour. Comme un peintre montrerait une esquisse plus évocatrice que le tableau qui suivra. Les fragments amènent les spectateurs à poursuivre dans leur tête les idées évoquées sur scène.

Le système inspiré par Pasolini fonctionne d’autant mieux que le spectacle est plein d’humour, d’inventions facétieuses et de rappels rigolos des films du cinéaste d’Accattone, Porcherie, Les Contes de Canterbury ou Salò et les 120 journées de Sodome.

Si celui-ci était très pessimiste face à l’évolution du monde, sa pensée de résistance promet d’espérer un autre avenir possible. Le titre En une nuit renvoie à sa réflexion que les années 60 à 70 – “une nuit” à l’échelle de l’humanité – ont suffi pour que tout un monde et ses valeurs basculent vers une société de pure consommation et de destruction.

⇒ En une nuit – Notes pour un spectacle, dans le cadre de Week-end ouvert du Théâtre national, à Bruxelles, jusqu’au 23 septembre – 02.203.53.03 – www.theatrenational.be

⇒ Et du 7 au 9 novembre à Mars, Mons Arts de la scène – www.surmars.be