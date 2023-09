Tomas Thys, circassien belge : “Dans “Kurios”, on est propulsé à 9 – 12 mètres de haut”

Acrobate dans le numéro de l'Acro Net, le Belge Tomas Thys interprète aussi le rôle d'un voyageur, figurant dans "Kurios". ©Cirque du Soleil

Enfant, Tomas a deux passions : le football et la gymnastique. À l’adolescence, il délaisse le ballon rond et remporte plusieurs compétitions de gymnastique. En 2014, sa carrière prend un tournant décisif : il part auditionner à Londres pour le show aquatique de Franco Dragone The House of Dancing Water. En représentation pendant trois ans à Macao (Chine) devant près de 4000 spectateurs chaque soir, il devient un véritable performer dans des numéros d’acrobatie à couper le souffle. “Au côté “robotique” du gymnaste, j’ai appris à insuffler une dimension artistique : jouer, créer un personnage, etc. D’athlète, je suis devenu artiste”, se réjouit-il.

”Le top du top”

Fort de cette expérience, il n’avait plus qu’un pas à franchir pour intégrer la troupe du Cirque du Soleil, “le top du top”, à ses yeux. En 2018, il rejoint ainsi, au Japon, la tournée de Kurios, où il officie en tant qu’acrobate dans le numéro exceptionnel de l’Acro Net ou filet grand rebond, aux côtés de six autres circassiens. “Nous sommes debout sur un filet qui couvre toute la piste. C’est une sorte de trampoline, mais sans ressorts. On ne le trouve qu’à Kurios, explique-t-il. En poussant avec nos jambes, nous arrivons à propulser l’acrobate qui est au milieu du filet à 9, 12 mètres de haut !”

Pour prendre ses marques sur ce numéro hors-norme, Tomas a d’abord reçu un entraînement de deux mois. Pour le reste, c’est, en quelque sorte, sur le tas qu’il s’est formé. “L’Acro Net est un dispositif unique et imposant qui requiert beaucoup de personnel et techniciens, relève-t-il. Donc, comme nous sommes tous des acrobates de haut niveau, c’est pendant les shows – 8 à 10 par semaine – que nous nous exerçons”.

Et après ?

Si Tomas “adore” sa vie de nomade aux quatre coins du globe avec le Cirque du Soleil, à 31 ans, il commence tout doucement à penser “à la prochaine étape”. “On voyage beaucoup, ce qui nous permet de rencontrer beaucoup de gens, d’avoir de nouvelles opportunités, de créer de nouveaux contacts, se félicite-t-il. Puis, au sein-même du Cirque, il y a la possibilité de se former pour devenir technicien, régisseur lumières… Par exemple, je suis aussi coach sur l’Acro Net et sur les chorégraphies du show. Donc, je ne me suis pas tracé d’avenir, mais j’ai commencé à frapper aux autres portes”.

→ Bruxelles, Brussels Expo, à côté du Palais 12, jusqu’au 5 novembre, à partir de 45 euros. Infos et rés. sur www.cirquedusoleil.com