“As Salem Aleykoum”: Jason et Médée, vélo volé, tir cadré, collectif débridé

À nouveau les identités plurielles, les questions à foison, le dialogue intime et intense constituent l’entrée en matière du théâtre que pilote avec adresse et ouverture Cathy Min Jung. As Salem Aleykoum dévoile dès son titre le terrain défriché. Pas ici d’entre-soi belgo-belge et bourgeois. Mais un vœu de paix, adressé par le Sbeul, collectif multiple, à un public qui l’est aussi.

Le Sbeul? Dérivé de l’arabe maghrébin, le terme signifie désordre, chantier, bordel. À la sauce bruxelloise on pourrait tenter brol. Au départ de leurs expériences multiples et de leur partage, les jeunes artistes du Sbeul ont créé un socle commun: un lien.

“Nous n’étions d’accord sur rien – si ce n’est sur le fait d’avoir souffert de racisme – nous ne tirions pas les mêmes conclusions, n’avions pas les mêmes avenirs en tête. Des conflits est né un collectif qui évolue encore.”

Le cul entre deux cultures

Le collectif a adopté le nom de son premier spectacle. Le deuxième, créé au Rideau, plonge derechef dans cette matière profuse. “Il est temps qu’à celles et ceux qui n’ont pas de refuge culturel – ceux et celles qui ont appris à se vomir – répondent celles et ceux qui ont deux cultures. Il faut offrir cette troisième voie. Cela devient urgent”, indiquent les membres du Sbeul parmi les intentions de As Salem Aleykoum.

Anaïs Stinglhamber et Mehdi Zekhnini, dans la scénographie signée Aylyn Bendehina. ©Alice Piemme | AML

Le cul entre deux cultures, voire davantage, à cheval sur des frontières qui ne sont pas que géopolitiques mais d’âge, de genre, de classe, comment trouver sa place? Le spectacle s’ouvre sur un feu nourri de questions adressées au public. “Qui, ici, se définit comme blanc?” “Quelles sont les personnes venues à vélo?” “Qui, lors d’un contrôle de police, serre les fesses?”…

Les jalons sont posés. Place à Jason et Médée. Car oui, Le Sbeul est là – un peu – pour ça: nous livrer sa version de l’œuvre d’Euripide. Où l’on voit que, il y a 3000 ans en Grèce ou ici aujourd’hui, les mêmes interrogations bouillonnent, les mêmes fissures lézardent la société.

guillement Je suis ici pour montrer qu’on n’a pas besoin d’avoir les mêmes histoires pour être ensemble

Loin de se résumer à une pièce, As Salem Aleykoum se révèle aussi protéiforme que l’équipe qui le porte. Edson Annibal, Jean-Marc Judith, Louise Moret, Warda Rammach, Anaïs Stinglhamber, Mik Talib et Mehdi Zekhnini (et Alphonse Eklou aux costumes, FC-JMKB aux lumières, Aylyn Bendehina à la scénographie, Jonathan Moncef Kibani Boussaleh assisté de Loïc Leroy à la mise en scène) filent la métaphore du foot, convoquent leurs histoires personnelles, brisent les cadenas de vélo comme les codes figés de la scène.

Soyons [dans] le mouvement: le slogan du Rideau pour cette nouvelle saison ne pouvait s’incarner plus justement que dans cette troupe effervescente, dans la pertinence et l’irrévérence de son propos, dans l’affirmation que la survie suppose des stratégies de coexistence. Car oui, “il y a un nous”.

⇒ Bruxelles, Rideau, jusqu’au 30 septembre – 02.737.16.01 – www.lerideau.brussels