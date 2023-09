“Bellissima”, du plateau de tournage au plateau de théâtre

C’est dans un aujourd’hui intemporel que Salvatore Calcagno et sa troupe ancrent cette très libre évocation. Avec son vaste plancher blond, ses marques fluo, ses quelques spots et chaises pliantes, la grande scène du Varia devient plateau de tournage, ou du moins lieu de passage pour la foule qui fourmille là où se fabrique le rêve du cinéma.

Robe d’organdi à crédit

C’est bien un rêve que nourrit Sonia pour sa petite Maria: ce casting devrait faire de sa fille “quelqu’un”, et la sortir elle – infirmière (”enfin, aide-soignante, c’est presque pareil”), candidate à un nouveau logement dont la caution a encore augmenté – de son rang de mère célibataire d’un grand fils pas très contrôlable et d’une fillette dont la robe d’organdi a presque dû être achetée à crédit.

Avant Maria, bien avant, on a vu une jeune femme prendre place dans le carré marqué au sol, et suivre en direct les instructions du réalisateur.

Avant Maria, d’autres enfants ont surgi, à l’écran cette fois, dans une séquence de casting filmée à l’Ægidium. Tout s’y trouve déjà: la spontanéité bridée par le désir de plaire, l’aisance ou la retenue, les injonctions, le jugement. Tout s’y trouvera ensuite.

Figures de la fabrication du rêve

Autour de la mère-courage de Réhab Mehal, de son jeu proche du néoréalisme du film-étincelle, la distribution, diverse, épouse les figures esthétisées, presque allégoriques, dont est familier le théâtre de Garçongarçon: l’assistante empressée et docile de Raphaëlle Corbisier, la monteuse jadis actrice d’Émilie Flamant, la vieille gloire donneuse de leçons de Sophia Leboutte, la comédienne versatile et fébrile d’Amandine Laval, le producteur mi-complice mi-duplice de Lucas Meister, mais encore Naïm Belhaloumi, Marie Bos, Amine Hamidou, sans oublier le réalisateur-démiurge, toujours présent, toujours périphérique, de Pablo-Antoine Neufmars, également coauteur du spectacle. Théa De Boeck et Elyséa Garrabos tiennent en alternance le rôle de la fillette.

La vaste distribution de "Bellissima" sur le grand plateau du Varia. ©Bea Borgers

Le va-et-vient du plateau s’émaille de références où se distinguent, entre autres, A star is born de Cukor, Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle (et l’inoubliable voix de Jeanne Moreau), La Nuit américaine de Truffaut ou encore Mulholland Drive de David Lynch.

À la linéarité du récit, Salvatore Calcagno privilégie une trame aux fils divers, donnant moins à comprendre qu’à sentir, avec quelques longueurs, les élans et les peurs, les désirs et les douleurs de ce monde à part, ce fantasme – la fiction forgée en images et en son – qui, pourtant, fait partie de nos vies.

⇒ Bruxelles, Théâtre Varia, jusqu’au 30 septembre – 02.640.35.50 – www.varia.be

⇒ Ensuite: à Mars – Mons Arts de la Scène du 11 au 13 octobre, au Théâtre de Liège du 18 au 21 octobre, au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (en collaboration avec Le Vilar) du 16 au 19 janvier 2024, au Théâtre de Namur du 3 au 6 avril